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Brooklyn Beckham châm biếm gia đình

Trạch Dương

TPO - Brooklyn Beckham tiếp tục làm dấy lên thông tin mối quan hệ rạn nứt với gia đình khi đưa ra phát ngôn được cho là châm biếm gia đình David Beckham.

Trong video quảng cáo ngày 15/6, con trai cả nhà Beckham xuất hiện trên ghế sofa với dòng chữ: "Tôi đang xem World Cup 2026 từ nhà".

Khi được đặt vấn đề về việc không có mặt tại các sự kiện liên quan đến giải đấu, Brooklyn đáp ngắn gọn: "Chuyện dài lắm".

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Ngay sau đó, anh ném những tấm vé World Cup lên bàn trước khi rời khỏi khung hình. Dòng chữ "Mọi chuyện phức tạp. Sẽ có thêm thông tin sau" hiện lên trên màn hình, khiến nhiều người cho rằng Brooklyn đang ám chỉ những căng thẳng kéo dài trong gia đình.

Số khác lại cho rằng con trai cả nhà Beck lợi dụng tình hình căng thẳng của gia đình để kiếm tiền.

Bài đăng thu hút nhiều sự bàn tán. Một số khán giả nhận định Brooklyn tiếp tục công khai bất đồng với bố mẹ, trong khi số khác cho rằng anh tự giễu cợt chuyện gia đình.

Quảng cáo được tung ra ngay sau vụ Harper Beckham bất ngờ xuất hiện tại nhà riêng của anh trai ở Beverly Hills hôm 12/6.

Theo Page Six, cô bé 14 tuổi đến nhà anh trai sau khi tham dự lễ gắn sao của David Beckham trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Harper rời đi chỉ ít phút sau đó vì Brooklyn và vợ là Nicola Peltz không có mặt tại nhà.

Đại diện của Brooklyn và Nicola cho rằng chuyến thăm được dàn dựng nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông. "Việc các nhiếp ảnh gia xuất hiện đúng lúc Harper ở đấy đã nói lên tất cả. Mọi thứ chỉ là dàn dựng", người đại diện nói với Page Six.

Một nguồn tin thân cận với gia đình Beckham bác bỏ cáo buộc trên. Trao đổi với The Sun, người này cho rằng nhận định từ phía Brooklyn là "hoàn toàn vô lý" và là cáo buộc thiếu công bằng nhắm vào gia đình.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình bắt đầu từ sau đám cưới của anh với Nicola Peltz năm 2022. Những năm gần đây, truyền thông Anh và Mỹ liên tục đưa tin về sự xa cách giữa vợ chồng Brooklyn với David và Victoria Beckham.

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Brooklyn vắng mặt trong ngày bố ruột được vinh danh tại Đại lộ danh vọng Hollywood.

Đầu năm nay, Brooklyn gây chú ý khi tuyên bố không có ý định hòa giải với gia đình. Anh cáo buộc bố mẹ tìm cách kiểm soát hình ảnh gia đình trên truyền thông, đồng thời cho rằng mẹ mình đã can thiệp vào một số chi tiết trong lễ cưới.

Các nguồn tin thân cận với David và Victoria Beckham nhiều lần khẳng định cặp đôi mong muốn hàn gắn quan hệ với con trai cả. Dù vậy, Brooklyn và Nicola tiếp tục vắng mặt tại một số sự kiện quan trọng của gia đình, trong đó có lễ vinh danh David Beckham trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hồi tuần trước.

Sự vắng mặt của Brooklyn tại sự kiện được nhiều nguồn tin dự đoán từ trước. Theo Page Six, nhà Beck chuẩn bị sẵn tinh thần con trai không xuất hiện trong lễ vinh danh cựu danh thủ người Anh.

Trạch Dương
#Gia đình Beckham và mối quan hệ rạn nứt #Phản ứng của Brooklyn Beckham về gia đình #Chủ đề dàn dựng trong truyền thông #Xung đột gia đình sau đám cưới #Ảnh hưởng của truyền thông đến gia đình nổi tiếng

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