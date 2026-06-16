Tháo dỡ rào chắn, đường Võ Chí Công khẩn trương hoàn trả mặt bằng

TPO - Sau khi thông dòng tuyến cống hộp chống ngập, đường Võ Chí Công đang được khẩn trương hoàn trả mặt bằng và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.