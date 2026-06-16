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Nhịp sống Thủ đô

Tháo dỡ rào chắn, đường Võ Chí Công khẩn trương hoàn trả mặt bằng

Phùng Linh

TPO - Sau khi thông dòng tuyến cống hộp chống ngập, đường Võ Chí Công đang được khẩn trương hoàn trả mặt bằng và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

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Là hạng mục trọng điểm thuộc dự án cải tạo kênh Thụy Phương, tuyến cống hộp thoát nước kích thước 3×3 m trên trục Võ Chí Công - Hoàng Minh Thảo được đầu tư nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để nguy cơ úng ngập cho toàn khu vực.
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Nhằm hoàn thành các hạng mục chính theo đúng kế hoạch, chủ đầu tư cùng nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.
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Ghi nhận trong sáng 15/6, sau hơn 3 tháng thi công tuyến cống chống ngập, đường Võ Chí Công đang được khẩn trương hoàn trả mặt bằng. Phần lớn các rào chắn tôn phục vụ thi công dọc tuyến đường hiện đã được tháo dỡ hoàn toàn.
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Nhiều vị trí trên tuyến Võ Chí Công đã được triển khai trải thảm nhựa mặt đường mới.
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Để bảo đảm tiến độ đề ra, các hạng mục đào đường, ép cọc, hạ ngầm và lắp đặt cống đang được triển khai cuốn chiếu. Các đốt cống hộp tiết diện lớn đã được tập kết dọc tuyến Võ Chí Công, sẵn sàng đưa vào lắp đặt khi điều kiện thời tiết cho phép.
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Hạ tầng kỹ thuật của dự án đang hoàn thiện, trong đó hệ thống đèn chiếu sáng và cây xanh (chiêu liêu, ban) được lắp đặt, trồng mới đồng bộ nhằm đảm bảo mỹ quan và bóng mát cho tuyến đường.
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Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, dự án xây dựng tuyến cống hộp trên đường Võ Chí Công triển khai đồng bộ với việc cải tạo kênh Thụy Phương nhằm giải quyết tình trạng ngập úng khu vực và bổ cập nước cho sông Tô Lịch.
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Hiện tuyến cống dưới đường Võ Chí Công đã thông dòng, nhà thầu đang tập trung phun rửa mặt đường để rải thảm nhựa và trồng cây xanh. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30/6.
Phùng Linh
#Võ Chí Công #hạ tầng kỹ thuật #cải tạo đường #ngập úng #kênh Thụy Phương #cống hộp #xây dựng

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