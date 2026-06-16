Tháo dỡ rào chắn, đường Võ Chí Công khẩn trương hoàn trả mặt bằng

TPO - Sau khi thông dòng tuyến cống hộp chống ngập, đường Võ Chí Công đang được khẩn trương hoàn trả mặt bằng và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.
Để bảo đảm tiến độ đề ra, các hạng mục đào đường, ép cọc, hạ ngầm và lắp đặt cống đang được triển khai cuốn chiếu. Các đốt cống hộp tiết diện lớn đã được tập kết dọc tuyến Võ Chí Công, sẵn sàng đưa vào lắp đặt khi điều kiện thời tiết cho phép.
Hạ tầng kỹ thuật của dự án đang hoàn thiện, trong đó hệ thống đèn chiếu sáng và cây xanh (chiêu liêu, ban) được lắp đặt, trồng mới đồng bộ nhằm đảm bảo mỹ quan và bóng mát cho tuyến đường.