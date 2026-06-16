Đưa trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An tiệm cận chuẩn quốc tế

Ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp với đại diện các sở, ngành thành phố về việc rà soát tiến độ triển khai Chương trình hành động số 05 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và tình hình chuẩn bị đón năm học mới 2026-2027.

Thời gian qua, Hà Nội đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục giai đoạn 2026-2030; xây dựng nền tảng học tập số Hanoi Study và kho học liệu số dùng chung; cấp mã định danh học tập cho 100% học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông; triển khai tuyển sinh đầu cấp dựa trên dữ liệu dân cư, bản đồ GIS kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI); ban hành khung năng lực số cho giáo viên, bảo đảm 100% giáo viên thành thạo công cụ số và AI cơ bản...

Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được thành phố Hà Nội triển khai là ban hành kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, duy trì phổ cập trung học cơ sở mức độ 3; phấn đấu tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương đạt 95% trở lên vào năm 2030.

Thành phố đã phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, một số nội dung quan trọng khác cũng đang được hoàn thiện như kế hoạch đổi mới tuyển dụng giáo viên theo năng lực; kế hoạch phát triển giáo dục STEM, AI, Robotics; Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng cấp học, loại hình trường và khu vực...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện dạy và học tại các cơ sở giáo dục; kịp thời đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức năm học mới.

Đối với các mô hình nâng cao chất lượng giáo dục, bà Vũ Thu Hà yêu cầu hoàn thiện toàn bộ nội dung trong tháng 6/2026. Trong đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai mô hình nâng cao thể lực, tầm vóc và chế độ dinh dưỡng cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi; tổ chức thí điểm trong tháng 7, đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt từ tháng 8/2026.

Đối với nhóm trẻ từ 3 đến 5 tuổi, xây dựng chương trình tăng cường vận động gắn với chế độ dinh dưỡng, quan tâm các nhóm trẻ thấp còi, thừa cân, béo phì; đồng thời lồng ghép triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Về đội ngũ giáo viên, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hoàn thành trong tháng 7/2026 chương trình bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số, khoa học công nghệ cho khoảng 10.000 giáo viên...