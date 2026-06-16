Hà Nội dự kiến công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 19/6

TPO - Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập vào ngày 19/6.

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào ngày 30 - 31/5, Sở GD&ĐT Hà Nội bắt tay vào khâu chấm thi. Được biết, đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn tất khâu chấm thi.

Năm nay, thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10. Điểm xét tuyển sẽ là kết quả ba bài thi cùng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố kết quả thi tuyển lớp 10 vào ngày 19/6.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét nguyện vọng 2 nếu có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 0,5 điểm.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 2, thí sinh tiếp tục được xét nguyện vọng 3 với điều kiện điểm xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm.

Khi có kết quả, thí sinh còn băn khoăn có thể gửi đơn phúc khảo từ ngày 19 - 25/6. Chậm nhất ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ trả kết quả phúc khảo.

Theo lịch, chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ trả hồ sơ cùng phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho thí sinh.

Từ 13 giờ 30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Ngày 3/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ được duyệt điểm chuẩn bổ sung.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi. Các trường THPT công lập sẽ tuyển khoảng 81.500 em vào lớp 10, đạt tỉ lệ gần 66%.