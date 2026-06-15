Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ninh kỷ luật 3 cán bộ coi thi vụ giám thị bị tố hỗ trợ thí sinh xem bài

Hoàng Dương

TPO - Sau phản ánh trên mạng xã hội về việc giám thị tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả bị tố tạo điều kiện cho thí sinh xem bài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xác minh và thống nhất kỷ luật 3 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

Ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

1000017911.jpg
Trường THPT Cẩm Phả nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, sau khi kết thúc công tác coi thi, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả có hiện tượng cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh làm bài trong thời gian thi.

Để kịp thời nắm bắt tình hình, xác minh thông tin phản ánh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), ngày 13/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 1895/SGDĐT-VP yêu cầu Trường THPT Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh; phối hợp với trưởng điểm thi, các tổ chức, cá nhân liên quan làm rõ thông tin và báo cáo kết quả trước ngày 14/6.

Sau khi nhận được báo cáo của nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành Báo cáo số 114/BC-THPTCP ngày 14/6 về kết quả xác minh.

Theo kết quả kiểm tra, xác minh, Hội đồng thi đã thống nhất kỷ luật 3 viên chức, người lao động tham gia coi thi.

Cụ thể, ông Tô Văn Tiến, giám thị 2 tại phòng thi 1528 của điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, bị xác định không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm điểm c khoản 6 Điều 29 Quy chế thi và bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên, bị xác định có hành vi nhờ thay ông Tô Văn Tiến thực hiện nhiệm vụ coi thi, vi phạm Quy chế thi và bị kỷ luật cảnh cáo.

Đối với bà Vũ Ngọc Hà, giám thị 1 tại phòng thi 1528, cơ quan chức năng xác định không ngăn chặn hành vi vi phạm của ông Tô Văn Tiến, không báo cáo trưởng điểm thi về vi phạm xảy ra trong phòng thi, vi phạm điểm c khoản 6 Điều 29 Quy chế thi. Bà Hà bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách.

Đối với trường hợp ông Tô Văn Tiến là lãnh đạo điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu hội đồng kỷ luật của đơn vị họp xem xét trách nhiệm, đồng thời báo cáo kết quả về Sở theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cũng có văn bản gửi UBND xã Quảng La, nơi ông Tô Văn Tiến đang công tác, để xem xét trách nhiệm đối với viên chức này theo phân cấp quản lý.

Cùng với quá trình kiểm tra của ngành giáo dục, một phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc theo phản ánh trên mạng xã hội. Hiện các nội dung liên quan tiếp tục được làm rõ theo quy định.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #cán bộ coi thi #kỷ luật #giám thị #thi tốt nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe