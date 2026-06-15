Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi vào lớp 10

Kết quả học tập gần như hoàn hảo

Ngày 15/6, trao đổi với PV Tiền Phong, thầy Trần Nhựt Thanh - Hiệu trưởng Trường THCS Phường 1 (phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp) không giấu niềm vui, tự hào về em Nguyễn Phan Quỳnh Giang - học sinh lớp 9/1 của trường, đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh.

Em Nguyễn Phan Quỳnh Giang đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Quỳnh Giang nhận danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối. Ảnh: NVCC

Nhận xét về cô học trò nhỏ, thầy Thanh cho biết, Quỳnh Giang ngoan hiền, hòa đồng với bạn bè, chăm chỉ và có ý thức tự học rất cao. Em học giỏi đều ở các môn và luôn có tên trong đội tuyển học sinh giỏi. Đặc biệt, hầu hết các hoạt động, phong trào của nhà trường em đều tham gia.

"Với điểm số trung bình học tập đạt mức gần như hoàn hảo 9,9 điểm, cùng nhiều thành tích xuất sắc, Quỳnh Giang chính là học sinh xuất sắc nhất khối 9 năm học 2025 - 2026 của trường”, thầy Thanh nói.

Giang là con út trong gia đình 2 chị em, cha làm nghề buôn bán tạp hóa ở chợ, còn mẹ là giáo viên Tiếng Anh cấp 2; gia đình sống tại khu phố 4, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp.

Vỡ òa 3 điểm 10

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Nguyễn Phan Quỳnh Giang cho biết, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10, khi so với kết quả em tự tin có được trên 29 điểm. Đặc biệt, em hoàn thành môn Toán và Anh Văn chỉ trong 30 phút. Giang dự đoán mình sẽ đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán, Anh Văn, còn môn Văn được khoảng 9 điểm.

Khi điểm được công bố, Giang cũng không thể tin và vỡ òa hạnh phúc khi 3 môn đều đạt điểm 10.

Quỳnh Giang cùng thầy cô trong ngày tốt nghiệp cấp 2. Ảnh: NVCC

“Biết điểm rồi em vẫn thấy rất bất ngờ. Em chỉ đoán mình sẽ đạt điểm tuyệt đối môn Toán, Tiếng Anh, còn môn Ngữ văn nghĩ được 9 điểm thôi. Đạt điểm 10 cả ba môn là điều em chưa từng dám nghĩ tới”, Quỳnh Giang chia sẻ.

Với tổng điểm 30/30, Quỳnh Giang xuất sắc trở thành thủ khoa lớp 10 hệ không chuyên duy nhất của đất sen hồng Đồng Tháp, đồng thời là một trong những thí sinh có điểm số cao nhất cả nước trong kỳ thi năm nay.

Thế mạnh của Quỳnh Giang là các môn tự nhiên và ngoại ngữ, như Toán, Tiếng Anh và Tin học. Em từng đạt giải Ba cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh với môn Tin học, giải Nhì cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật. Việc đạt điểm tối đa với môn Toán, Tiếng Anh không quá hiếm, nhưng việc ‘ẵm’ điểm 10 môn Ngữ văn khiến nhiều người nể phục.

Quỳnh Giang nhận khen thưởng tổng kết năm học.

Giang chia sẻ bí quyết học tốt rất đơn giản, đó là hiểu bài ngay tại lớp. Khi về nhà, bạn chỉ ôn lại kiến thức đã học để nhớ lâu hơn. “Với môn Văn, có rất nhiều dạng bài nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Em cố gắng hiểu rõ bản chất và công thức triển khai của từng kiểu bài, như cách mình vận dụng các hàm toán học trong lập trình vậy. Khi đã có bộ khung logic, em mới đọc thêm sách, truyện, thơ để bồi đắp vốn từ và vốn sống làm chất liệu cho bài viết”, Giang tiết lộ.

Đối với Giang, các môn học không hề tách biệt mà luôn có sự bổ trợ qua lại. Chẳng hạn, khi học Tin học, có những hàm bằng tiếng Anh buộc bạn phải hiểu ngôn ngữ, vận dụng kiến thức Toán để giải. Ngược lại, cấu trúc chặt chẽ của Tin học lại rèn cho bạn tư duy logic để lập luận sắc bén hơn khi viết Văn.

Nói về dự định sắp tới, Quỳnh Giang cho biết, nguyện vọng 1 là bước chân vào Trường THPT Trương Định (Phường Gò Công) gần nhà.

Giang bên cạnh bạn bè trong những năm học cấp 2