TPHCM công bố điểm thi lớp 10 trước 17h ngày 19/6

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM cho biết điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến được công bố chậm nhất trước 17h ngày 19/6. Hiện công tác ghép điểm, ráp phách và rà soát dữ liệu đang được triển khai khẩn trương.

Sáng 15/6, trao đổi riêng với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết điểm thi lớp 10 của hơn 151.000 thí sinh TPHCM dự kiến sẽ được công bố chậm nhất trước 17h ngày 19/6.

Cụ thể, từ 7h ngày 15/6, Ban Thư ký Hội đồng chấm thi tiến hành ghép điểm và in dữ liệu phục vụ công tác ráp phách, so dò. Cùng ngày, Ban lãnh đạo triển khai công tác ráp phách, so dò và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia.

Từ 13h30 ngày 15/6 đến hết ngày 17/6, tổ ráp phách, so dò sẽ tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu từ Ban Thư ký để thực hiện các bước rà soát, đối chiếu theo đúng quy trình.

Thí sinh thi lớp 10 tại TPHCM

Sau khi hoàn tất công tác rà soát, dữ liệu sẽ được bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng chấm thi để thực hiện quy trình công bố điểm. Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, việc công bố điểm thi sẽ diễn ra chậm nhất trước 17h ngày 19/6.

Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, do số lượng thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tăng cao, các đơn vị được yêu cầu thực hiện đầy đủ công tác ráp phách, soát phách theo chỉ đạo của Hội đồng chấm thi nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Đồng thời, các trường THCS có học sinh dự thi được đề nghị thông báo kịp thời lịch hoạt động của Hội đồng chấm thi đến phụ huynh và học sinh để theo dõi, nắm bắt thông tin chính thức về kết quả tuyển sinh.

Thí sinh và phụ huynh có thể theo dõi thông tin tuyển sinh lớp 10 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD&ĐT TPHCM để cập nhật điểm thi và các mốc thời gian tiếp theo.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt khi là năm đầu tiên TPHCM tổ chức thi lớp 10 sau khi sáp nhập dữ liệu tuyển sinh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đưa quy mô thí sinh lên con số kỷ lục là hơn 151.000 em.

Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức tính điểm thi là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm môn chuyên hệ số 2.