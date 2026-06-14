Bộ GD&ĐT sẽ phân tích kết quả để đánh giá chất lượng kỳ thi tốt nghiệp

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, sau khi kết thúc kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, các địa phương sẽ bắt tay vào khâu chấm thi. Điểm thi công bố 8 giờ sáng ngày 1/7 và Bộ sẽ phân tích kết quả để đánh giá chất lượng.

Sau khi thí sinh hoàn thành các bài thi, Bộ GD&ĐT cũng như các địa phương còn nhiều khâu phải triển khai.

Trong đó, Bộ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Sau khi có kết quả thi, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện phân tích điểm của thí sinh để có cơ sở đánh giá về chất lượng của đề thi, kỳ thi, công tác dạy học trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Bộ phân tích điểm hiệu chỉnh giữa các môn thi để phục vụ công tác đánh giá kết quả thi của các môn trong kỳ thi.

Thí sinh dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 (ảnh: Hà Linh)

"Đây là một trong những yêu cầu mới đối với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Ngoài việc bảo đảm công bằng trong công tác tuyển sinh, đối với việc dạy và học ở địa phương, điểm hiệu chỉnh cho phép đánh giá khách quan mức độ tiến bộ của từng môn với nhau khi so sánh điểm trung bình thi tốt nghiệp các môn khác nhau trong cùng địa phương", Bộ GD&ĐT cho biết.

Các tỉnh, thành phố thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho việc chuẩn bị, công bố kết quả thi vào hồi 8 giờ sáng ngày 1/7.

Với đề thi đổi mới theo hướng đánh giá năng lực phẩm chất của học sinh, sau kỳ thi các Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường đổi mới cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá quá trình học của học sinh bao gồm cả kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ theo định hướng gắn với thực tế, thực tiễn, tích hợp liên môn, “học để làm thay vì chỉ để biết", giúp học sinh tiếp tục làm quen với việc đánh giá theo định hướng năng lực.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 có quy mô lớn chưa từng có với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh.

Năm nay, kỳ thi có 74 thí sinh bị đình chỉ, trong đó có 5 em sử dụng tài liệu và 69 em mang điện thoại di động vào phòng thi. Con số này tăng hơn năm ngoái gần gấp đôi (năm ngoái, có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Kết thúc kỳ thi, đề Ngữ văn vẫn gây nhiều tranh cãi trong xã hội.

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