Từ giảng đường đến thị trường: Sinh viên Thành Đô và những dự án “học thật, làm thật”

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, công nghệ và thị trường lao động thay đổi nhanh, một tấm bằng đại học không còn đủ để bảo chứng cho tương lai nghề nghiệp. Điều người học cần hơn là năng lực giải quyết vấn đề thật, tạo ra sản phẩm thật và thích ứng với những yêu cầu mới của xã hội.

Tại Trường Đại học Thành Đô, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa qua nhiều dự án sinh viên mang tính ứng dụng, từ công nghệ giáo dục đến chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên.

Trường Đại học Thành Đô ứng dụng mô hình giáo dục WILL, tạo nên mã “gen thực chiến” cho thế hệ cử nhân mới

Không dừng lại ở tư duy “học để lấy bằng”, sinh viên Thành Đô đang từng bước đưa ý tưởng ra khỏi trang giấy, biến tri thức trên giảng đường thành sản phẩm, mô hình và giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Đằng sau những dự án ấy là sự đồng hành của giảng viên, nhà trường và doanh nghiệp, tạo nên một môi trường học tập nơi sinh viên được thử sai, được sửa và được trưởng thành từ chính trải nghiệm của mình.

Một ví dụ tiêu biểu là dự án Thado AI Smartcheck, của nhóm sinh viên ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Thành Đô. Dự án đạt giải AI Media Award và giải Nhì Thado Techfest 2025. Khi triển khai dự án, nhóm sinh viên ngành Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Thành Đô đặt ra câu hỏi: “Làm sao để giảng viên giảm tải gánh nặng quản lý lớp mà vẫn đảm bảo kỷ luật?”.

Dự án Thado AI Smartcheck được thực hiện bởi nhóm sinh viên ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Thành Đô hướng tới mục tiêu số hóa quản lý lớp học

Trên nền tảng chuyên môn được đào tạo, xuất phát từ nhu cầu của thực tế, các em đã xây dựng nên mô hình công nghệ được đánh giá như bước đột phá trong việc chuẩn hóa quy trình giáo dục thông minh bằng cách ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống AI hoạt động như “mắt thần tự động” trong lớp học, tự động hóa điểm danh, giám sát, cảnh báo gian lận.

Vũ Hoàng Thanh Tùng, thành viên nhóm dự án chia sẻ: “Dự án kéo dài trong khoảng 2 tháng. Thầy Nguyễn Văn Diễn hướng dẫn rất nhiệt tình, chỉ ra hướng đi của bài mỗi khi mình gặp khó khăn.

Có những khoảnh khắc mình thật sự nghĩ may mắn vì đã chọn Thành Đô. Mình và các bạn được tự tay xây dựng ý tưởng, phát triển sản phẩm và được thầy cô đồng hành sát sao như những người mentor thực thụ. Không phải chỉ học lý thuyết, mà là được va chạm, được sai, được sửa và trưởng thành từ chính trải nghiệm của mình”.

Hệ thống phòng máy tính cấu hình cao dành cho IT thực hành code, nghiên cứu AI được Trường Đại học Thành Đô đầu tư xây dựng hiện đại, đóng vai trò là "bệ phóng" cốt lõi, giúp sinh viên biến kiến thức lý thuyết thành kỹ năng thực tiễn.

Hệ thống phòng thực hành hiện đại của Trường Đại học Thành Đô

“Như mọi người cũng biết để làm về AI cần máy cấu hình rất mạnh. Nhưng các bạn đừng lo vì ở Thành Đô có phòng lab cực xịn sò các bạn có thể nghiên cứu thoải mái. Nếu không có phòng lab này thì có thể em đã không thể hoàn thiện bài của mình”, Vũ Hoàng Thanh Tùng chia sẻ thêm.

Sau 2 tháng nỗ lực, nhóm có một sản phẩm thực tế ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, không phải một báo cáo thực hành. Thado AI Smartcheck đạt giải AI Media Award, nhưng quan trọng hơn, sản phẩm có tiềm năng ứng dụng thực tế tại các trường học.

Nếu Thado AI Smartcheck cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ vào quản trị giáo dục, thì DOU3LE2N lại mở ra một hướng khác: đưa nghiên cứu khoa học, dược liệu bản địa và quy trình sản xuất chuyên nghiệp vào cùng một mô hình thương mại hóa.

Dự án là thành quả của đề tài nghiên cứu “Nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy thương mại hóa một số sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên”, với sự tham gia của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thành Đô và doanh nghiệp.

Sinh viên ngành Dược học, Trường Đại học Thành Đô thực hành nhận diện dược liệu tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Nắm bắt xu hướng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, nhóm nghiên cứu đã phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe lành tính như tinh dầu bưởi đào, dầu gội nha đam, dung dịch vệ sinh trầu không… Các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch của địa phương và đạt tiêu chuẩn GMP.

Không chỉ dừng ở một đề tài nghiên cứu, DOU3LE2N còn góp phần nâng cao giá trị nông sản bản địa, đặc biệt là bưởi đào, trầu không, nha đam. Dự án cũng mở ra cơ hội tạo việc làm cho lao động nữ và từng bước đưa sản phẩm vào các chuỗi nhà thuốc cũng như thị trường ngoài nước. Từ đó, sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn con đường đi từ phòng nghiên cứu đến thị trường: phải có sản phẩm, quy trình, tiêu chuẩn, phân phối và năng lực thương mại hóa.

Các sản phẩm DOU3LE2N nâng cao giá trị cây trồng nông nghiệp ở bản địa, đặc biệt là cây bưởi đào, trầu không, nha đam… mang lại hiệu quả kinh tế cao

Ngoài việc hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật, Trường Đại học Thành Đô còn kết nối các nguồn lực tài chính, giúp những ý tưởng khởi nghiệp non trẻ đủ sức mạnh để chuyển mình thành những mô hình kinh doanh thực thụ. Chính sự đầu tư bài bản này đã biến mỗi kỳ học, hội thi thành một đợt "thực chiến", giúp sinh viên tự tin nắm bắt cơ hội trong thế giới không biên giới.

TS Nguyễn Thuý Vân - Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Thành Đô cho biết: “Đối với các sinh viên đã tham gia cuộc thi đạt giải thưởng của nhà trường cũng như ở ngoài trường, chúng tôi sẵn sàng đầu tư kinh phí để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của các em”.

Trường Đại học Thành Đô khuyến khích, hỗ trợ sinh viên thực hành sáng tạo, sẵn sàng giải quyết những bài toán hóc búa của thị trường lao động

Không chỉ Thado AI Smartcheck, DOU3LE2N, nhiều dự án, ý tưởng sáng tạo khác của sinh viên Thành Đô đã, đang và sẽ được trường đầu tư xứng đáng với tiềm năng, trở thành mô hình ứng dụng thực tiễn, tạo ra kết quả thực. Những kinh nghiệm thực tế, sản phẩm hay dự án đã triển khai trên giảng đường nhận được đánh giá cao này sẽ trở thành ưu thế vượt trội trong CV tuyển dụng của sinh viên khi ra trường, cũng là “vườn ươm mầm” đầu tiên cho khát khao khởi nghiệp làm chủ trong tương lai.

Mô hình giáo dục thực tiễn này đã góp phần đưa tiêu chuẩn “Việc làm” của nhà trường đạt số điểm ấn tượng 135/150, với gần 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, đạt xếp hạng 5 sao quốc tế của tổ chức Quacquarelli Symonds (Anh Quốc). Khi sinh viên được làm thật, sai thật, sửa thật và tạo ra sản phẩm thật, tấm bằng không còn là đích đến duy nhất. Nó trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình nghề nghiệp có bản lĩnh, có kỹ năng và có khả năng tạo giá trị cho xã hội.

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