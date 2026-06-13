Từ một phép đo sai đến tư duy thực chiến: Lực đẩy vô hình bên trong các phòng Lab của Trường Kỹ thuật Phenikaa

Giữa mùa tuyển sinh, một hệ thống phòng Lab hiện đại dễ dàng tạo ấn tượng thị giác từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vượt lên trên sự đầu tư về cơ sở vật chất, câu hỏi cốt lõi mà phụ huynh và thí sinh tìm kiếm nằm ở chiều sâu trải nghiệm: Sinh viên được trực tiếp giải quyết vấn đề bao nhiêu lần, mỗi giờ thực hành bồi đắp tư duy kỹ thuật ra sao, và những khoảng thời gian ấy tạo ra vạch xuất phát khác biệt thế nào cho con đường sự nghiệp?

Đối với Trường Kỹ thuật Phenikaa, câu trả lời không nằm ở số lượng thiết bị hay những thông số kỹ thuật ấn tượng, mà nằm trong cách sinh viên học cách đối diện với những bài toán thực tế, những sai số ngoài dự kiến và những vấn đề chưa có sẵn đáp án.

Vượt khỏi tủ kính trưng bày: Hệ sinh thái thực nghiệm có thể đo đếm

Tại Đại học Phenikaa, hơn 100 phòng Lab và xưởng thực hành không tồn tại như những bảo tàng công nghệ. Riêng Trường Kỹ thuật đã kiến tạo một hệ sinh thái vận hành theo chuỗi liên kết: từ những hệ thống cơ khí và động lực của kỹ thuật ô tô,đến những mạng lưới vi mạch tinh vi của điện – điện tử, tự động hóa và IoT.

Không gian thực hành hiện diện xuyên suốt hành trình đào tạo của sinh viên kỹ thuật. Tùy theo đặc thù ngành học và học phần, thời lượng thực hành có thể chiếm khoảng 30–40% chương trình, đặc biệt nổi bật ở các ngành như kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí. Điều đáng nói không chỉ nằm ở tỷ trọng thời lượng thực hành, mà ở cách mỗi giờ học buộc người học quan sát, đo lường, phát hiện sai số và điều chỉnh phương án.

Lý giải cho cường độ này, Đại diện nhà trường GS. TS Nguyễn Văn Hiếu - Hiệu trưởng Trường kỹ thuật Phenikaa, Phó Giám đốc Đại học khẳng định: “Phòng thí nghiệm không phải phần bổ trợ, mà là nơi kiến thức được kiểm chứng và chuyển hóa thành năng lực thực chiến. Tại đây, sinh viên được tiếp cận quy trình làm việc gần với môi trường doanh nghiệp: từ đo lường, phân tích dữ liệu, xử lý sai số đến kiểm chứng giả thuyết và tối ưu giải pháp. Vì vậy, đầu tư cho hệ thống phòng Lab cũng là đầu tư cho năng lực thích ứng và đổi mới sáng tạo của sinh viên.”

Đằng sau không gian thực nghiệm hiện đại phải là chương trình đào tạo thực chất, cơ hội tham gia dự án và sự kết nối với bài toán doanh nghiệp.

Từ biến số học thuật đến những lát cắt của công nghệ thực tế

Sự nối kết giữa lý thuyết và thực tiễn được cụ thể hóa bằng cách sinh viên đối mặt với từng độ lùi của sai số. Tại Phòng thực hành robot công nghiệp, điều khiển robot hàn ABB không chỉ là nạp lệnh, mà là chuỗi thao tác xác định tọa độ và tinh chỉnh thông số để hệ thống vận hành mượt mà theo quỹ đạo.

Cao trào của sự chính xác tiếp tục được thử thách tại Phòng thí nghiệm ô tô hiện đại. Khi phân tích lực cản lăn của bánh xe qua bệ thử công suất thế hệ mới và bộ Kistler, sinh viên phải kiểm soát một ma trận các biến số: tải trọng, áp suất lốp, bề mặt tiếp xúc và tốc độ kéo. Khi kết quả dao động, yêu cầu đặt ra không phải là cắm cúi đo lại, mà là truy nguyên cội rễ, hiệu chuẩn thiết bị và làm chủ luồng dữ liệu chặt chẽ.

Trần Duy Hữu Phúc, sinh viên K17, chia sẻ: “Ban đầu, số liệu thay đổi liên tục khiến chúng em khá lúng túng. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, nhóm đã kiểm tra lại quy trình, hiệu chuẩn thiết bị và lặp lại phép đo nhiều lần. Qua đó, chúng em hiểu rằng tư duy kỹ thuật không chỉ là tìm ra kết quả, mà còn là biết phân tích sai số trước khi kết luận.”

Chính những trải nghiệm như vậy giúp sinh viên hiểu rằng kỹ thuật không phải là học thuộc công thức, mà là khả năng đặt câu hỏi trước dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Sự nối kết giữa lý thuyết và thực tiễn được cụ thể hóa bằng cách sinh viên kỹ thuật Phenikaa đối mặt với từng độ lùi của sai số.

Nếu robot và ô tô đặt sinh viên trước những chuyển động có thể quan sát bằng mắt thường, thì lĩnh vực bán dẫn lại đưa người học bước vào thế giới của những cấu trúc vi mô và quy trình chế tạo đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.

Trong Phòng thí nghiệm chế tạo linh kiện bán dẫn và vật liệu tiên tiến, sinh viên được tiếp cận môi trường phòng sạch tiêu chuẩn ISO5 thuộc hệ thống ISO5–ISO6 cùng chuỗi thiết bị phục vụ chế tạo và đánh giá linh kiện. Từ tạo mẫu bằng công nghệ quang khắc không mask, phủ màng vật liệu, xử lý bề mặt đến quan sát cấu trúc và đo đặc tính điện, mỗi công đoạn đều đặt người học trước những yêu cầu khắt khe về quy trình và độ chính xác. Một lớp phủ không đồng đều, một thông số chưa được kiểm soát hay một sai lệch nhỏ trong quá trình chế tạo đều có thể khiến kết quả cuối cùng khác biệt đáng kể.

Từ nhữngthực tiễn này, sinh viên hiểu rằng trong ngành bán dẫn, giá trị của người kỹ sư không chỉ nằm ở việc vận hành thiết bị, mà còn ở khả năng truy tìm nguyên nhân, kiểm soát sai số và kiên trì tối ưu từng bước trong quy trình công nghệ.

Từ robot, ô tô đến hệ thống nhúng, mỗi phòng Lab không thuần túy dạy cách bấm nút. Đó là những lát cắt chân thực của môi trường làm việc, nơi tôi luyện bản lĩnh phân tích, kỹ năng truy vết và tinh thần chịu trách nhiệm cho từng quyết định kỹ thuật nhỏ nhất.

Hơn cả một lần “chạm máy”: Khởi nguồn của năng lực thích ứng linh hoạt

Hệ sinh thái này không khép lại khi tiếng chuông hết tiết vang lên. Phòng thí nghiệm Cơ điện tử Ứng dụng (AML) tiếp tục mở ra không gian nghiên cứu cho các dự án robot di động và tự động hóa.

Chính từ "giảng đường mở" này, những bản vẽ đã hóa thành bệ phóng vươn tới đấu trường chuyên môn. Từ cuộc thi Micromouse cho đến cú đúp lọt Top 10 toàn quốc của hai đội AML1 và AML2 tại Automation Machine Builder Award 2026, những thành tích này minh chứng: Lab là nơi kiến thức được "thử lửa" bởi những bài toán của thực tiễn.

Đội tuyển Cơ điện tử - ĐH Phenikaa đạt giải 3 và Giải pháp IoT xuất sắc nhất tại AMBA 2025

Đúc kết lại chuỗi giá trị này, đại diện Nhà trường GS. TS Nguyễn Văn Hiếu - Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Phenikaa, Phó Giám đốc Đại học chia sẻ: “Môi trường học tập có phòng thí nghiệm hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi giúp sinh viên hình thành năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế. Một kỹ sư giỏi không được đánh giá bởi số lượng thiết bị từng sử dụng, mà bởi khả năng tìm ra lời giải khi đối mặt với những vấn đề chưa có sẵn đáp án. Phòng Lab vì thế không chỉ là nơi thực hành kỹ thuật, mà là môi trường để sinh viên rèn tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề và bản lĩnh đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Chính trong những lần thử nghiệm chưa thành công, những kết quả chưa như kỳ vọng, kiến thức mới thực sự được chuyển hóa thành năng lực nghề nghiệp.”.

Suy cho cùng, giá trị lớn nhất của phòng Lab không nằm ở số lượng thiết bị hay những giờ thực hành được tích lũy, mà ở cách chúng giúp sinh viên hình thành bản lĩnh nghề nghiệp. Từ việc đối diện với một phép đo sai, một kết quả chưa như kỳ vọng hay một bài toán chưa có lời giải sẵn, người học dần rèn luyện tư duy phân tích, khả năng thích ứng và tinh thần không ngừng cải tiến. Đó cũng là hành trang quan trọng để các kỹ sư tương lai bước vào môi trường làm việc thực tế với sự tự tin và năng lực giải quyết vấn đề.