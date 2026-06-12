Bộ GD&ĐT: Câu nghị luận liên quan đến Steve Jobs mang tính phân loại học sinh

report Câu nghị luận mang tính phân loại học sinh

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục trưởng Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT cho rằng, câu nghị luận xã hội được quan tâm là câu hỏi mang tính phân loại học sinh. Nếu câu phân loại giữ 4 điểm như năm trước thì cần phải xem xét nhiều chiều.

Nhưng năm nay, câu hỏi phân loại chỉ chiếm 2 điểm. Đây là câu hỏi nghị luận xã hội nhằm kiểm tra năng lực hiểu biết, khả năng phân tích và tư duy lập luận của học sinh trước các vấn đề thực tiễn.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục trưởng Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT

Không giống như các môn khoa học khác đòi hỏi sự rập khuôn theo định lý, định luật; môn Ngữ văn luôn có tính chất "mở" để học sinh tự do thể hiện quan điểm.

Nội dung của đề thi có sự gắn kết logic, được liên hệ trực tiếp từ phần Đọc hiểu phía trên. Đặc biệt, các lệnh hỏi trong đề được đưa ra hết sức rõ ràng, tường minh.

Đề thi hoàn toàn không yêu cầu học sinh phải ghi nhớ máy móc các thông tin chi tiết, cụ thể như tiểu sử, năm sinh hay quê quán của tác giả. Thay vào đó, đề hướng tới việc đánh giá tư duy tổng quan và năng lực toàn diện của thí sinh.

Tóm lại: Đề thi đã đạt được mục tiêu phân loại học sinh, có sự điều chỉnh điểm số hợp lý, nội dung liên kết chặt chẽ và chú trọng đánh giá năng lực tư duy thay vì kiểm tra kiến thức học thuộc lòng.

Nghiêm Huê