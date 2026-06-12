Bộ GD&ĐT: Câu nghị luận liên quan đến Steve Jobs mang tính phân loại học sinh

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục trưởng Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT cho rằng, câu nghị luận xã hội được quan tâm là câu hỏi mang tính phân loại học sinh. Nếu câu phân loại giữ 4 điểm như năm trước thì cần phải xem xét nhiều chiều.
Nhưng năm nay, câu hỏi phân loại chỉ chiếm 2 điểm. Đây là câu hỏi nghị luận xã hội nhằm kiểm tra năng lực hiểu biết, khả năng phân tích và tư duy lập luận của học sinh trước các vấn đề thực tiễn.
Không giống như các môn khoa học khác đòi hỏi sự rập khuôn theo định lý, định luật; môn Ngữ văn luôn có tính chất "mở" để học sinh tự do thể hiện quan điểm.
Nội dung của đề thi có sự gắn kết logic, được liên hệ trực tiếp từ phần Đọc hiểu phía trên. Đặc biệt, các lệnh hỏi trong đề được đưa ra hết sức rõ ràng, tường minh.
Đề thi hoàn toàn không yêu cầu học sinh phải ghi nhớ máy móc các thông tin chi tiết, cụ thể như tiểu sử, năm sinh hay quê quán của tác giả. Thay vào đó, đề hướng tới việc đánh giá tư duy tổng quan và năng lực toàn diện của thí sinh.
Tóm lại: Đề thi đã đạt được mục tiêu phân loại học sinh, có sự điều chỉnh điểm số hợp lý, nội dung liên kết chặt chẽ và chú trọng đánh giá năng lực tư duy thay vì kiểm tra kiến thức học thuộc lòng.
Nghiêm Huê
GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, sau giai đoạn chuẩn bị, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm tổ chức thi trên máy tính từ năm 2027. Dựa trên kết quả đánh giá thực tế, phương thức này dự kiến sẽ được triển khai đồng loạt từ năm 2030.
Hiện nay, các nhiệm vụ trọng tâm đang được thực hiện bao gồm: xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, phát triển phần mềm tổ chức thi bảo mật và khảo sát hạ tầng cơ sở vật chất tại các địa phương, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Hiện nay, một số hoạt động thử nghiệm đã bắt đầu được triển khai ở một số tỉnh.
Về đáp án các môn thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, đáp án thường được công bố từ 5 - 7 ngày sau khi thi nhằm đảm bảo tất cả các địa phương đã hoàn tất việc quét toàn bộ dữ liệu bài thi trắc nghiệm vào hệ thống trước khi công bố chính thức.
Hà Linh
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, trước những ý kiến trái chiều liên quan đến đề thi, đặc biệt là đề Ngữ văn, cần chờ kết quả chấm thi và phổ điểm mới có thể đánh giá một cách đầy đủ, khách quan về độ khó, dễ của đề.
Theo ông Thưởng, việc đánh giá chất lượng đề thi phải dựa trên đầy đủ các khâu trong quy trình, từ chấm thi, chấm thẩm định đến phân tích kết quả.
Bộ GD&ĐT ghi nhận mọi ý kiến đóng góp nhưng việc xem xét, đánh giá phải tuân thủ nguyên tắc khách quan và khoa học.
Đối với đề thi Ngữ văn, lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đây là dạng đề mở, vì vậy đáp án và hướng dẫn chấm cũng được xây dựng theo hướng mở, tôn trọng quan điểm và cách lập luận của thí sinh. Ngay cả khi học sinh có ý kiến phản biện lại vấn đề được đặt ra trong đề, các em vẫn có thể được đánh giá tích cực nếu lập luận chặt chẽ, có căn cứ và phù hợp.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng nói thêm, với quy mô tổ chức trên toàn quốc, bao gồm các khâu in sao đề thi, vận chuyển, coi thi, chấm thi và quản lý kỳ thi, đến nay chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Đặc biệt, công tác bảo mật đề thi được bảo đảm tuyệt đối.
“Đề thi được giữ an toàn tuyệt đối là một thành công rất lớn của kỳ thi năm nay”, ông Thưởng nhấn mạnh.
Nguyễn Hà
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, vấn đề dư luận quan tâm là đề thi mở, chấm có mở. Đối với các đề thi theo hướng mở, việc xây dựng đáp án cũng phải đảm bảo tính mở. Quá trình chấm thi cần tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân của học sinh trong bài làm. Nếu thí sinh bảo vệ được quan điểm của mình, thậm chí có những lập luận phản biện lại yêu cầu của đề bài một cách hợp lý, thì đó chính là sự sáng tạo cần được ghi nhận.
Mục tiêu của giáo dục là hướng tới đào tạo những con người có kiến thức, phẩm chất, kỹ năng và sự tự tin, tạo cơ hội cho mỗi cá nhân thể hiện quan điểm trong một khuôn khổ nhất định. Đề thi có tính phân hóa sẽ giúp phản ánh đúng năng lực của thí sinh, tính toán đến cả yếu tố vùng miền, từ đó có tác động thúc đẩy quá trình đổi mới dạy và học một cách nhanh chóng, thiết thực và hiệu quả hơn.
Nguyên tắc làm việc của Bộ GD&ĐT là luôn lắng nghe một cách hết sức nghiêm túc, đầy đủ và khách quan. Tuy nhiên, việc xử lý thông tin phải dựa trên quan điểm và nguyên tắc vững vàng, tiến hành rà soát kỹ lưỡng xem các phản ánh đó có đúng sự thật hay không trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Do giáo dục và đào tạo có tác động xã hội rất lớn, mọi quy trình từ chấm thi, họp hội đồng thẩm định đến khi ban hành kết quả chính thức đều phải được thực hiện thận trọng, dựa trên đầy đủ thông tin khoa học và thực tiễn.
Đảm bảo tính khách quan, công bằng trong chấm thi tự luận (môn Ngữ văn) chúng tôi yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc hai giải pháp trọng tâm trong công tác chấm thi tự luận: Cập nhật và giám sát tiến độ theo từng buổi. Bộ yêu cầu tất cả các tỉnh thành phải cập nhật, báo cáo tiến độ và kết quả chấm thi theo từng buổi.
Nếu phát hiện các hiện tượng bất thường (ví dụ: một buổi chấm xuất hiện quá nhiều điểm cao đột biến hoặc ngược lại, quá nhiều điểm thấp), Hội đồng thi phải lập tức cho kiểm tra, xử lý ngay trong ngày. Việc này giúp giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh, tránh tình trạng dồn tích đến cuối kỳ thi mới xử lý, gây khó khăn cho công tác khắc phục.
Bộ GD&ĐT đã ra quyết định thành lập các đoàn chấm thẩm tra và sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại bất kỳ Hội đồng thi nào trên cả nước. Giải pháp này, kết hợp cùng các biện pháp kỹ thuật chuyên sâu khác, đã được quán triệt rõ ràng đến Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu tối thượng là đảm bảo quyền lợi chính đáng và sự công bằng cho mọi thí sinh.
Nghiêm Huê
GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho hay đối với môn Văn, chúng tôi nhận được câu hỏi liên quan đến nội dung tham luận xã hội. Nội dung này trong quá trình soạn thảo đề thi đã được bàn bạc.
Nội dung được đặt vào phần phân hóa học sinh. Khác với năm 2025, năm nay nội dung nghị luận văn học 4 điểm, nghị luận xã hội 2 điểm. Năm nay, phần nghị luận xã hội đánh giá hiểu biết của học sinh, lẫn phần ngữ liệu được cung cấp từ đề.
Đề thi không hỏi thông tin chi tiết ghi nhớ máy móc, tiểu sử, các phát minh của Steve Jobs. Steve Jobs Việt Nam là một sự ẩn dụ. Khi đọc câu hỏi, có thể thấy nói tới 3 người nổi tiếng về công nghệ.
Từng câu từng từ trong đề thi được chắt lọc, hỏi ý kiến chuyên môn, tra từ điển. Như vậy, yếu tố vùng miền được tính tới, là câu hỏi mang tính phân loại. Môn văn vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật.
Đối với những môn học khác, kiểm tra những nội dung quy định rất rõ chương trình. Năm nay môn Ngữ văn chấm thi theo hệ thống Rubric. Điều này đã tập huấn cho giáo viên tại 34 tỉnh thành.
Nghiêm Huê
Đức Nguyễn
Đức Nguyễn
Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) nói, trong hai ngày qua, Bộ GD&ĐT tiếp nhận thông tin từ các hội đồng thi, có 74 vi phạm quy chế thi. Trong đó, một số thí sinh sử dụng điện thoại gửi lên AI để giải đề. Hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ thông tin khi có kết quả sẽ tiếp tục thông tin.
Hà Linh
Bộ GD&ĐT đánh giá, đề thi các môn bám sát Chương trình GDPT 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố; có sự phân hoá phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT đồng thời đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường và các địa phương và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.
Cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
Hà Linh
Buổi họp báo về công tác thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 do Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT chủ trì.
Tại họp báo, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) nói, đây là năm thứ hai tổ chức thi theo chương trình GDPT 2026. Phương án tổ chức thi gọn nhẹ, giảm áp lực, tốn kém cho thí sinh, phụ huynh.
Sau 2 ngày thi, kỳ thi đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Đề thi, Bộ đã công bố định dạng đề thi từ rất sớm, giúp cho các trường kiểm tra đánh, giá. Hội đồng đề xây dựng đề thi của tất cả các môn học. Có những hội đồng chỉ có 1 thí sinh thi một môn vẫn được tổ chức thi. Công tác in sao, vận chuyển đề thi bảo đảm an toàn.
Ông Phong cho biết, có 74 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Con số này cao hơn năm ngoái. Năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.
Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận thi.
Hà Linh
Kỳ thi năm nay có quy mô lớn chưa từng có với hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc đăng ký dự thi. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh các địa phương vận hành chính quyền hai cấp. Một số tỉnh, thành phố có số lượng thí sinh tăng vọt, gây sức ép lên các khâu tổ chức kỳ thi như: in ấn đề thi, vận chuyển đề...
Đặc biệt, theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi diễn ra trong tháng 6, nhiều nơi có thời tiết khác nhau, nguy cơ mưa gió, lũ lụt, sạt lở. Trước kỳ thi các địa phương được yêu cầu phải có phương án sẵn sàng ứng phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra.
Trong suốt 2 ngày thi, Bộ GD&ĐT đánh giá các điểm thi trên cả nước tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các giám thị kịp thời phát hiện trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi và đã xử lý theo đúng quy định.
Kỳ thi năm nay được tăng cường thắt chặt an ninh, triển khai các biện pháp phòng ngừa thí sinh sử dụng thiết bị gian lận công nghệ cao. Một số địa phương huy động lực lượng công an sử dụng máy quét cầm tay để kiểm tra thí sinh ngay từ ngoài cổng.