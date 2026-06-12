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Giáo dục

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý, cập nhật đáp án trọn bộ mã đề

Nguyễn Hà

TPO - Môn Vật lý là một trong số các môn tự chọn để thí sinh lấy điểm xét Tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học.

Sáng nay, hơn 389.000 thí sinh trên toàn quốc dự bài thi môn Vật lý. Năm nay, thí sinh đăng ký dự thi môn này tăng hơn 35.000 em so với năm ngoái.

Đề thi theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh trả lời các câu hỏi theo cấu trúc mới gồm trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai và câu trả lời ngắn. Thời gian làm bài là 50 phút.

Điểm trung bình môn Vật lý năm ngoái là 6,99. Điểm 10 ở môn thi này năm 2025 cũng ghi nhận tăng đột biến khi có tới gần 4.000 bài thi đạt mức điểm tối đa. Trong khi năm 2024 chỉ có khoảng 50 em đạt được mức điểm này.

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Môn Vật lý năm nay có lượng thí sinh đăng ký dự thi khá cao (ảnh: Duy Phạm)

Sau khi kết thúc kỳ thi năm nay, các địa phương sẽ chấm thi và công bố điểm vào sáng ngày 1/7.

Dưới đây là cập nhật đề thi môn Vật lý Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 và gợi ý đáp án do các thầy cô trung tâm Tuyensinh247 thực hiện:

Cập nhật đề thi...

Cập nhật gợi ý đáp án

(tiếp tục cập nhật)

Nguyễn Hà
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