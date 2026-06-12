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Đề thi và cập nhật đáp án các mã đề môn Địa lý tốt nghiệp THPT

Nguyễn Hà

TPO - Sáng nay (12/6), hàng trăm nghìn thí sinh trên cả nước dự thi môn Địa lý trong buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ GD&ĐT cho biết, môn Địa lý có 418.725 thí sinh đăng ký dự thi. Con số này giảm nhẹ so với năm 2025 nhưng vẫn là môn thi tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông thứ hai, xếp sau Lịch sử.

Đề thi môn Địa lý được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút với các dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai và câu trả lời ngắn.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, môn Địa lý có điểm trung bình đạt 6,63 điểm và gần 7.000 em đạt mức điểm tuyệt đối. Đáng chú ý, số lượng bài thi đạt điểm từ 8 trở lên chiếm tỷ lệ lớn, trong khi điểm dưới trung bình không nhiều.

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Thí sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp năm 2026. (ảnh: Duy Phạm)

Sau khi hoàn thành bài thi môn tự chọn, các địa phương bắt tay vào khâu chấm thi. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố vào sáng ngày 1/7.

Dưới đây là cập nhật đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và gợi ý đáp án do các thầy cô Trung tâm Tuyensinh247 thực hiện:

Đề thi môn Địa lý 2026:

(Tiếp tục cập nhật)

Gợi ý đáp án môn Địa lý 2026:

(Tiếp tục cập nhật)

Nguyễn Hà
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