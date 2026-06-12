Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT, cập nhật đáp án trọn bộ các mã đề

TPO - Sáng nay (12/6), hơn 70.000 thí sinh trên cả nước dự thi môn Sinh học trong buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đây là một trong những môn tự chọn thuộc nhóm Khoa học tự nhiên được thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và sử dụng kết quả trong tuyển sinh đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, năm nay môn Sinh học có 70.303 thí sinh đăng ký dự thi. Con số này giảm nhẹ so với năm 2025.

Thí sinh làm bài thi trong thời gian 50 phút với các dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai và câu trả lời ngắn..

Năm ngoái, điểm trung bình môn Sinh học đạt 5,78 điểm, thuộc nhóm môn có mức điểm trung bình thấp trong số các môn thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, phổ điểm được đánh giá có độ phân hóa tốt, phục vụ hiệu quả công tác xét tuyển đại học ở nhiều nhóm ngành.

Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: Duy Phạm)

Dưới đây là cập nhật đề thi môn Sinh học Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và gợi ý đáp án do các thầy cô Trung tâm Tuyensinh247 thực hiện:

Đề thi môn Sinh học 2026:

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Gợi ý đáp án môn Sinh học 2026:

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