Phổ điểm môn Toán sẽ đẹp hơn năm 2025

Thầy Mai Anh Hùng, giáo viên dạy Toán Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận định đề thi môn Toán năm nay được đánh giá “hay, bám sát cấu trúc, có tính phân loại cao và không đánh đố học sinh”. Độ khó của đề thi năm nay không có sự chênh lệch lớn so với năm trước; do học sinh và giáo viên cả nước đã có sự chuẩn bị, làm quen với định hướng ra đề từ năm ngoái, nên những dạng bài “mới tinh” hầu như không xuất hiện. Theo thầy Hùng, đề có tính phân loại cao, yêu cầu tư duy sâu.

Thí sinh dự thi xong môn Toán. Ảnh: DUY PHẠM

Mặc dù các câu hỏi phân hóa không hoàn toàn mới lạ, nhưng để giải quyết được, học sinh bắt buộc phải trải qua một quá trình luyện tập nghiêm túc. Đề thi đòi hỏi thí sinh phải hiểu bản chất kiến thức và có tư duy logic. Bài toán thực tế năm nay khác với một số năm trước, các câu hỏi mang tính chất thực tế và mô hình hóa toán học năm nay được thiết kế rất nhẹ nhàng, diễn đạt dễ hiểu.

Học sinh không phải mất quá nhiều thời gian để xử lí câu chữ hay giải mã ngữ cảnh rườm rà, giúp các em dễ dàng “mô hình hóa” bài toán để tìm ra lời giải.

Thầy Hùng nhận định, phổ điểm năm nay sẽ có xu hướng tịnh tiến sang bên phải đồ thị so với năm ngoái. Nghĩa là mặt bằng điểm số sẽ cao hơn hẳn. Số lượng điểm trung bình, điểm khá (6, 7) và đặc biệt là các điểm số cao (8, 9, 10) dự kiến sẽ tăng lên rõ rệt so với kì thi năm trước.

TS. Bùi Ngọc Mai, giảng viên Khoa Kinh Doanh, Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) khẳng định, đề Toán tiếp tục thể hiện rõ định hướng chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực.

Bên cạnh các câu hỏi nền tảng để đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, đề xuất hiện nhiều bài toán gắn với bối cảnh thực tiễn như cảnh báo sức khỏe, lưu trữ năng lượng từ hệ thống pin mặt trời hay tối ưu doanh thu nông sản. Những câu hỏi này yêu cầu học sinh không chỉ thực hiện phép tính mà còn phải đọc hiểu tình huống, xác định các yếu tố quan trọng và lựa chọn công cụ toán học phù hợp.

Điểm đáng chú ý là sự phân hóa được tạo ra bởi chất lượng tư duy hơn là độ phức tạp của phép tính. Chẳng hạn, bài toán về hệ thống pin mặt trời không yêu cầu kĩ thuật tích phân quá khó, nhưng học sinh phải hiểu được ý nghĩa của mô hình toán học trong một tình huống thực tế. Đây cũng là xu hướng thường thấy trong các đề A-Level của Anh, nơi khả năng lựa chọn và vận dụng công cụ toán học phù hợp được coi trọng không kém việc tìm ra đáp án cuối cùng.

Thầy Lê Hàn, giáo viên dạy Toán Trường THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM cũng nhận định, đề Toán không còn các dạng bài lắt léo. Nhiều học sinh do thầy Hàn dạy đều làm được bài. Thầy Hàn dự kiến phổ điểm sẽ ở mức 6-7 điểm (năm trước là 4-5 điểm).