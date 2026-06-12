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Đề thi tốt nghiệp môn Hóa học, cập nhật đáp án các mã đề

Hà Linh

TPO - Đề thi môn Hóa học được xây dựng gồm các câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, câu hỏi đúng/sai và câu trả lời ngắn. Thời gian thí sinh làm bài là 50 phút.

Sáng nay (12/6), hàng chục nghìn thí sinh trên cả nước bước vào bài thi môn Hóa học, một trong những môn tự chọn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Toàn quốc có 254.000 thí sinh đăng ký dự thi, con số này tăng hơn năm ngoái khoảng gần 8.000 em.

Năm ngoái, môn Hóa học có điểm trung bình là 6,06, giảm nhẹ và số bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối cũng giảm.

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Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay (ảnh: Duy Phạm)

Dưới đây là cập nhật đề thi môn Hóa học Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và gợi ý đáp án do các thầy cô Trung tâm Tuyensinh247 thực hiện:

Đề thi môn Hóa học 2026:

(Tiếp tục cập nhật)

Gợi ý đáp án môn Hóa học 2026 các mã đề:

(Tiếp tục cập nhật)

Hà Linh
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