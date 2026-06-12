Thi tốt nghiệp THPT môn tự chọn, cập nhật giải đề nhanh nhất

TPO - Sáng nay (12/6), thí sinh trên toàn quốc bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối cùng Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau ngày thi đầu tiên, thí sinh đã hoàn thành hai môn bắt buộc gồm Ngữ văn và Toán. Hôm nay, các sĩ tử tiếp tục dự 2 bài thi tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Ngoại ngữ, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Theo lịch, thí sinh có mặt tại điểm thi từ sớm để gửi đồ đạc tư trang cá nhân, làm thủ tục vào phòng thi.

Môn thi thứ nhất sẽ phát đề lúc 7 giờ 30 và thời gian tính giờ làm bài là 7 giờ 35 phút. Thí sinh có 5 phút kiểm tra tình trạng đề mờ, rách, thiếu trang, in nhòe... để báo cáo giám thị xử lý.

Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: Duy Phạm)

Môn thi thứ hai, phát đề lúc 8 giờ 35 và thời gian tính giờ làm bài sau đó 5 phút. Mỗi môn thi có thời gian 50 phút.

Trong số các môn thi tự chọn sáng nay, Lịch sử là môn dẫn đầu số lượng thí sinh đăng ký dự thi với 570.800 thí sinh. Tiếp theo là Địa lý với 448.725 thí sinh đăng ký.

Ở khối Khoa học tự nhiên, Vật lý là môn có khá nhiều thí sinh đăng ký dự thi với 389.630 thí sinh. Hóa học gần 254.000 em. Trong khi đó, môn Sinh học chỉ có hơn 70.000 em đăng ký.

Ngoại ngữ cũng là môn có nhiều thí sinh lựa chọn với gần 347.500 thí sinh dự thi. Thấp nhất là môn Công nghệ Công nghiệp chỉ có hơn 7.400 thí sinh dự thi; môn Tin học khoảng gần 19.000 em.

Bộ GD&ĐT cho biết, đây là kỳ thi có quy mô lớn chưa từng có với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Tuy nhiên, trong ngày đầu, môn Ngữ văn có hơn 6.000 em bỏ thi, môn Toán có gần 7.000 em bỏ thi. Dù tăng cường truyền thông về thực hiện nghiêm quy chế nhưng kỳ thi cũng đã ghi nhận 27 thí sinh vi phạm, bị đình chỉ thi, trong đó có tới 25 em bị phát hiện sử dụng điện thoại di động.

Trước buổi thi sáng nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục yêu cầu các hội đồng chỉ đạo các điểm thi thực hiện nghiêm quy chế, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm. Đặc biệt là có biện pháp ngăn chặn thí sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao để giải bài thi.