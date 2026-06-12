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Khai giảng khóa kỹ sư tiêu chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại Đại học Huế

Ngọc Văn

TPO - Lần đầu tiên, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế triển khai chương trình đào tạo kỹ sư tiêu chuẩn Nhật Bản theo mô hình liên kết doanh nghiệp, mở ra cơ hội học tập và làm việc trực tiếp tại các tập đoàn công nghệ, kỹ thuật của Nhật Bản cho sinh viên.

Chiều 11/6, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế tổ chức khai giảng chương trình đào tạo kỹ sư tiêu chuẩn Nhật Bản, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao giữa nhà trường với Nisso Corporation và Tập đoàn Meisei (Nhật Bản).

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Sinh viên tham gia chương trình được đào tạo chuyên môn, tiếng Nhật và kỹ năng nghề nghiệp theo định hướng làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên chương trình được triển khai tại ĐH Huế theo mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp Nhật Bản. Chương trình hướng tới đào tạo đội ngũ kỹ sư có chuyên môn vững, trình độ tiếng Nhật tốt, tác phong chuyên nghiệp và khả năng thích ứng ngay với môi trường làm việc quốc tế.

Theo thiết kế, sinh viên sẽ được đào tạo trong thời gian từ 4,5 - 5 năm, kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành, tiếng Nhật, văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng làm việc trong môi trường công nghiệp Nhật Bản. Nội dung đào tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng, chú trọng trải nghiệm thực tiễn và bám sát nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đối tác.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có cơ hội làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực điện - điện tử, tự động hóa, công nghệ ô tô, cơ khí chính xác và sản xuất công nghệ cao.

Ngay trong đợt tuyển chọn đầu tiên, chương trình thu hút 55 sinh viên đăng ký tham gia. Sau hai vòng phỏng vấn trực tiếp với đại diện doanh nghiệp Nhật Bản, 33 sinh viên đã được lựa chọn, gồm 20 sinh viên tham gia chương trình của Nisso và 13 sinh viên tham gia chương trình của Meisei.

Theo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, việc triển khai chương trình không chỉ mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế cho sinh viên mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Đại học Huế với các đối tác Nhật Bản trong thời gian tới.

Ngọc Văn
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