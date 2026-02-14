Kỹ sư Tổng công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam chinh phục Chứng chỉ năng lực sản xuất Hải đồ quốc tế

Vượt qua hàng loạt bài đánh giá năng lực khắt khe, kỹ sư Vũ Văn Hòa - Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm ATHH miền Bắc, thuộc Tổng công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam trở thành 1 trong 3 học viên có kết quả cao nhất, được cấp Chứng chỉ Thủy đạc quốc tế do Hội đồng cố vấn FIG/IHO/ICA cấp, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn S-8B của IHO. Qua đó, góp phần cập nhật kiến thức chuyên môn tiên tiến nhất, nâng cao năng lực cho Tổng công ty trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hàng hải đạt chuẩn chất lượng quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của IHO.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống: Lê Chân (Hải Phòng), tốt nghiệp phổ thông, chàng trai Vũ Văn Hòa (SN 1988) đăng ký học Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) để theo đuổi ước mơ chuyên ngành Trắc địa.

Năm 2011, cầm tấm bằng kỹ sư trên tay, chàng trai miền biển thi và trúng tuyển vào làm việc tại Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải (ATHH) miền Bắc, thuộc Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc (nay là Tổng công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam).

Hằng ngày, nam kỹ sư cần mẫn với nhiệm vụ khảo sát, đo đạc độ sâu các tuyến hàng hải miền Bắc để thiết lập thông số kỹ thuật vùng nước, tuyến luồng. Nhiều chuyến công tác dài ngày tại cơ sở, lênh đênh trên biển, chàng trai trẻ nằm lòng các tuyến luồng và trăn trở về kỹ thuật, công nghệ ứng dụng để phát triển ngành đo đạc làm cơ sở để ban hành thông báo hàng hải tới các đơn vị, đối tác.

Kỹ sư Vũ Văn Hòa - Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm ATHH miền Bắc, thuộc Tổng công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam.

Vài năm sau, anh trở thành một trong những kỹ sư trẻ ưu tú, được cử sang Nhật Bản tham gia khóa đào tạo Thủy đạc theo tiêu chuẩn quốc tế. Hoàn tất khóa học, chàng trai Hải Phòng trở về quê, ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn, cùng đồng nghiệp tích cực tham gia xây dựng, phát triển công tác Thủy đạc - Hải đồ tại đơn vị.

Nhiều công nghệ đo đạc tiên tiến thời điểm đó đã được anh cùng đồng nghiệp ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Điển hình như ứng dụng thiết bị bay chụp (UAV) để thu thập dữ liệu hình ảnh và đo đạc trên không nhằm tạo ra bản đồ 2D, 3D chính xác, nhanh chóng, thay thế phương pháp truyền thống. Việc ứng dụng công nghệ giúp tổ chức khảo sát trên phạm vi rộng lớn với tốc độ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

15 năm nỗ lực bền bỉ, nam kỹ sư trở thành một trong những nhân sự chủ chốt của Phòng Kỹ thuật - Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm ATHH miền Bắc, cùng đồng nghiệp tham gia khảo sát, đo đạc nhiều tuyến luồng hàng hải trọng điểm khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, Thanh Hóa - Nghệ An, Đà Nẵng.

Qua đó, góp phần tham mưu cho Tổng công ty và đơn vị lên kế hoạch nâng cấp, cải tạo, duy tu luồng lạch hàng hải phục vụ cho hoạt động vận tải biển được diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Kỹ sư Vũ Văn Hòa (góc phải ảnh) tham dự khóa học đào tạo chuyên sâu tại Vương Quốc Anh.

Những năm gần đây, Tổng công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam luôn quan tâm, tăng cường công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, đạt tiêu chẩn quốc tế, nhằm ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến của thế giới vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến thế giới

Năm 2025, anh tiếp tục được Tổng công ty giới thiệu, cử tham gia khóa học chuyên sâu “Phân tích dữ liệu không gian địa lý hàng hải và biên tập hải đồ” do quỹ The NIPON Foundation (Nhật Bản) hỗ trợ và Văn phòng Thủy đạc Vương Quốc Anh (UKHO) đào tạo.

Đây là chương trình đào tạo chuyên môn cao, kéo dài 22 tuần, quy tụ 9 học viên xuất sắc đến từ 8 quốc gia: Việt Nam, Nigeria, Colombia, Philippines, Guatemala, Ai Cập, Jamaica và Indonesia.

Kỹ sư Vũ Văn Hòa cùng các học viên đi thực tế tại Cảng Bristol, một trong những cảng biển lớn nhất Vương Quốc Anh để kiểm tra các địa hình, địa vật, đối tượng có trên hải đồ.

Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, song với sự ủng hộ, tạo mọi điều kiện của đơn vị và một hậu phương vững chắc, kỹ sư Trắc địa Vũ Văn Hòa quyết tâm tham gia để lĩnh hội những kiến thức khoa học, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Thủy đạc - Hải đồ nhằm phục vụ công tác, góp phần xây dựng, phát triển ngành.

Những ngày đầu ở trời Âu, anh bỡ ngỡ với điều kiện môi trường, thời tiết và choáng ngợp bởi các bạn học có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hải đồ đến từ nhiều quốc gia có ngành hàng hải phát triển. Song với sở trường về kỹ thuật, nền tảng ngoại ngữ và công nghệ thông tin vững chắc, kỹ sư người Hải Phòng đã nhanh chóng bắt nhịp giáo trình.

Dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Văn phòng Thủy đạc Vương Quốc Anh, anh cùng các học viên đã đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực then chốt trong sản xuất và cập nhật hải đồ hiện đại.

Điển hình như: xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hành số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu thủy đạc từ các nguồn dữ liệu đa dạng; thiết kế, xuất bản và cập nhật các thay đổi phù hợp cho hải đồ thông qua thông báo hàng hải; thực hành sản xuất phiên bản mới hải đồ giấy và hải đồ điện tử độ phân giải cao.

Đặc biệt, anh được tiếp cận với bộ tiêu chuẩn S100 - tiêu chuẩn mới của Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO), được áp dụng chính thức từ 1/1/2026.

Ông Luigi Sinapi - Giám đốc IHO và đoàn công tác thăm hỏi, động viên các học viên.

Vượt qua hàng loạt bài đánh giá năng lực khắt khe, anh trở thành 1 trong 3 học viên có kết quả cao nhất và được cấp Chứng chỉ Thủy đạc quốc tế (loại CAT B), là chứng chỉ danh giá do Hội đồng cố vấn FIG/IHO/ICA cấp, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn S-8B của IHO.