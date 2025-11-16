Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết sau 7 thập kỷ phát triển, trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của khu vực Nam Bộ trong lĩnh vực nông – lâm – ngư và các ngành liên quan.

Ngày 15/11, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 – 2025) và công bố chiến lược phát triển mới với mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu uy tín quốc tế vào năm 2045. Dịp này, trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng dịp 70 năm kỷ niệm thành lập.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng, cho biết sau 7 thập kỷ phát triển, trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của khu vực Nam Bộ trong lĩnh vực nông – lâm – ngư và các ngành liên quan. Nhà trường đặt ra định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng đi đôi với chuyển giao công nghệ, gắn chặt với doanh nghiệp và nhu cầu phát triển của nền kinh tế xanh.

"Chiến lược giai đoạn 2025 – 2045 tập trung vào hai trụ cột: Khoa học – công nghệ và đào tạo. Trường đẩy mạnh các lĩnh vực nghiên cứu như nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững; ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn, blockchain, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều dự án đang được triển khai nhằm hỗ trợ chương trình quốc gia về chuyển đổi xanh, đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050", ông Toàn nói.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ở mảng đào tạo, trường tăng tốc chuyển đổi số với hệ thống dạy – học trực tuyến đồng bộ, tỷ lệ học liệu số hóa cao và mở rộng chương trình quốc tế. Trường hiện có hơn 150 biên bản hợp tác học thuật quốc tế và hơn 200 doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo – nghiên cứu – khởi nghiệp cho sinh viên.

Đại diện Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao những đóng góp của trường đối với hệ thống giáo dục đại học, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực kinh tế nông nghiệp.

"Bộ đề nghị trường tiếp tục phát triển các ngành mũi nhọn, hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ tiến sĩ và đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp nhằm nhanh chóng tiếp cận chuẩn mực của một đại học nghiên cứu", ông Phúc nhắn nhủ.