Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân

Nguyễn Dũng

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết sau 7 thập kỷ phát triển, trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của khu vực Nam Bộ trong lĩnh vực nông – lâm – ngư và các ngành liên quan.

Ngày 15/11, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 – 2025) và công bố chiến lược phát triển mới với mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu uy tín quốc tế vào năm 2045. Dịp này, trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

nlu1.png
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng dịp 70 năm kỷ niệm thành lập.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng, cho biết sau 7 thập kỷ phát triển, trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của khu vực Nam Bộ trong lĩnh vực nông – lâm – ngư và các ngành liên quan. Nhà trường đặt ra định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng đi đôi với chuyển giao công nghệ, gắn chặt với doanh nghiệp và nhu cầu phát triển của nền kinh tế xanh.

"Chiến lược giai đoạn 2025 – 2045 tập trung vào hai trụ cột: Khoa học – công nghệ và đào tạo. Trường đẩy mạnh các lĩnh vực nghiên cứu như nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững; ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn, blockchain, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều dự án đang được triển khai nhằm hỗ trợ chương trình quốc gia về chuyển đổi xanh, đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050", ông Toàn nói.

nlu.png
PGS-TS Nguyễn Tất Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ở mảng đào tạo, trường tăng tốc chuyển đổi số với hệ thống dạy – học trực tuyến đồng bộ, tỷ lệ học liệu số hóa cao và mở rộng chương trình quốc tế. Trường hiện có hơn 150 biên bản hợp tác học thuật quốc tế và hơn 200 doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo – nghiên cứu – khởi nghiệp cho sinh viên.

Đại diện Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao những đóng góp của trường đối với hệ thống giáo dục đại học, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực kinh tế nông nghiệp.

"Bộ đề nghị trường tiếp tục phát triển các ngành mũi nhọn, hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ tiến sĩ và đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp nhằm nhanh chóng tiếp cận chuẩn mực của một đại học nghiên cứu", ông Phúc nhắn nhủ.

Nguyễn Dũng
#ĐH Nông Lâm TPHCM #đào tạo #kỹ sư #cử nhân #nông nghiệp #Bộ GD&ĐT #Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc #đại học nghiên cứu #hệ thống giáo dục đại học #hệ thống dạy – học trực tuyến

Xem thêm

Cùng chuyên mục