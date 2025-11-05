Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc top 10,3% cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á

TPO - Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á 2026 (QS AUR 2026). Theo đó, ĐHQG Hà Nội tiếp tục gia tăng thứ hạng với vị trí thứ 158, trong nhóm top 10,3% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á.

Kỳ xếp hạng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 1.529 cơ sở giáo dục đại học đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á được xếp hạng xếp với 558 cơ sở giáo dục đại học lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng.

Kết quả xếp hạng đại học này được dựa trên phân tích phản hồi từ hơn 1,5 triệu bầu chọn từ học giả và 520 nghìn bầu chọn từ nhà tuyển dụng trên toàn thế giới. Cùng với đó, Quacquarelli Symonds đã phân tích hơn 200 triệu trích dẫn từ 19,8 triệu công bố khoa học.

Kết quả của ĐHQG Hà Nội trong kỳ xếp hạng này có được nhờ sự cải thiện rõ rệt ở các nhóm tiêu chí có trọng số cao, trực tiếp phản ánh chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

ĐHQG Hà Nội tiếp tục gia tăng thứ hạng với vị trí thứ 158 trong bảng xếp hạng.

Về uy tín và chất lượng đào tạo, hai tiêu chí quan trọng nhất là uy tín học thuật (trọng số 30%) và uy tín tuyển dụng (trọng số 20%) đều tăng hạng mạnh, lần lượt đứng thứ 122 (tăng 14 bậc) và 128 (tăng 9 bậc).

Điều này khẳng định chất lượng nghiên cứu, đào tạo của ĐHQG Hà Nội được cộng đồng học giả quốc tế và các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Chất lượng và năng lực nghiên cứu được thể hiện rõ qua tiêu chí xếp hạng về mạng lưới nghiên cứu quốc tế, khi ĐHQG Hà Nội tăng 14 bậc để lọt vào top 75 đại học hàng đầu châu Á.

Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết, cùng với các đại học của Việt Nam, ĐHQG Hà Nội nhận thức rõ để bắt kịp các đại học hàng đầu thế giới cần nỗ lực trong đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy hội nhập chất lượng.

Với sự mở rộng của bảng xếp hạng QS AUR 2026, Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục được xếp hạng, trong đó có 8 trường lần đầu tiên tham gia. Trong số các đại diện được xếp hạng ở kỳ trước, có 7 đại diện đã cải thiện thứ hạng, 1 cơ sở giáo dục vẫn giữ nguyên và 9 cơ sở giáo dục bị tụt giảm vị trí xếp hạng.