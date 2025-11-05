Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Cưỡng ép học quá sức có thể bị phạt 10 triệu đồng

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghị định số 282 của Chính phủ vừa ban hành quy định, có thể phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập quá sức.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình là 1 năm.

tu-van.jpg
Học sinh nhờ đến chuyên gia tư vấn tâm lý ở trường học.

Cụ thể, Điều 40 của Nghị định quy định xử phạt tiền từ 5 -10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý. Mức phạt sẽ được áp dụng cho các hành vi sau:

Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực. Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi cô lập, giam cầm thành viên gia đình.

Biện pháp khắc phục theo nghị định là ngoài phạt tiền, sẽ phải buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12 tới.

Điều 46 của Nghị định cũng quy định phạt tiền tới 20 triệu đồng đối với hành vi trả thù người ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.

Trong đó, phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi đe dọa người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ người bị bạo lực gia đình; xúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi trả thù, hành hung người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình…

Một trong những nội dung gây chú ý trong nghị định đó là việc phạt tiền đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Trên thực tế, nhiều năm qua, các chuyên gia tâm lý cũng chỉ ra, do sự kỳ vọng của phụ huynh, áp lực từ các kỳ thi cử, không ít học sinh đang chịu áp lực học tập rất lớn. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm.

Hà Linh
#bạo lực gia đình #xử phạt hành chính #Nghị định 282 #pháp luật gia đình #bảo vệ trẻ em #quy định xử phạt #an ninh trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục