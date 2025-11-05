Cưỡng ép học quá sức có thể bị phạt 10 triệu đồng

TPO - Nghị định số 282 của Chính phủ vừa ban hành quy định, có thể phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập quá sức.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình là 1 năm.

Học sinh nhờ đến chuyên gia tư vấn tâm lý ở trường học.

Cụ thể, Điều 40 của Nghị định quy định xử phạt tiền từ 5 -10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý. Mức phạt sẽ được áp dụng cho các hành vi sau:

Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực. Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi cô lập, giam cầm thành viên gia đình.

Biện pháp khắc phục theo nghị định là ngoài phạt tiền, sẽ phải buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12 tới.

Điều 46 của Nghị định cũng quy định phạt tiền tới 20 triệu đồng đối với hành vi trả thù người ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.

Trong đó, phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi đe dọa người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ người bị bạo lực gia đình; xúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi trả thù, hành hung người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình…

Một trong những nội dung gây chú ý trong nghị định đó là việc phạt tiền đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Trên thực tế, nhiều năm qua, các chuyên gia tâm lý cũng chỉ ra, do sự kỳ vọng của phụ huynh, áp lực từ các kỳ thi cử, không ít học sinh đang chịu áp lực học tập rất lớn. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm.