Giáo dục

Chủ tịch hội đồng trường ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ, ảnh hưởng ngành Giáo dục

Hà Linh ​
TPO - Theo chuyên gia giáo dục, sự việc Chủ tịch hội đồng Trường THPT tư thục Tô Hiến Thành (Ninh Bình) có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ ngay trong phòng làm việc, gây xôn xao dư luận, làm ảnh hưởng ngành giáo dục cần bị xử lý nghiêm.

Liên quan đến sự việc ông N.V.Đ, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT tư thục Tô Hiến Thành (Ninh Bình) lộ hình ảnh thân mật với nhiều phụ nữ, gây xôn xao dư luận những ngày qua, Chủ tịch hội đồng một trường THPT tư thục tại Hà Nội cho rằng, đơn vị cần thẳng thắn nhận lỗi và có giải pháp xử lý.

Theo vị này, Chủ tịch hội đồng trường phải là người bỏ vốn và tham gia điều hành, quản lý hoạt động của trường học. Do đó, khi sự việc xảy ra, Trường THPT Tô Hiến Thành không thể báo cáo, phủ nhận như thể không liên quan đến trường học.

Hình ảnh người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ ngay trong phòng làm việc bị phát tán, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Ông cũng cho rằng, người đàn ông trong sự việc nắm vai trò Chủ tịch hội đồng trường nhưng để xảy ra sự việc ồn ào, ảnh hưởng đến hình ảnh "người thầy", ảnh hưởng ngành Giáo dục là điều rất đáng trách.

“Cần phải có người nhận trách nhiệm và xử lý nghiêm”, ông nói.

Sau khi những hình ảnh người đàn ông có hành vi “thân mật” nhiều phụ nữ ngay trong phòng làm việc lộ ra ngoài, nhiều ý kiến chỉ trích.

Sau đó, Trường THPT Tô Hiến Thành khẳng định, người trong clip không phải là Hiệu trưởng, không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành Giáo dục, người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào. Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Người đàn ông được cho là N.V.Đ. là nhà đầu tư, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường.

Hội đồng trường có quyền hạn gì?

Theo Thông tư 40, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục của Bộ GD&ĐT, cơ cấu tổ chức trường tư thục gồm: hội đồng trường, ban kiểm soát, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng thi đua khen thưởng, các tổ chuyên môn…

Hội đồng trường tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.

Thành phần của hội đồng trường gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỉ lệ vốn góp.

Hội đồng trường có nhiệm vụ và quyền hạn phê duyệt bộ máy và những vấn đề liên quan tổ chức, nhân sự của trường dựa trên đề xuất của hiệu trưởng; kiến nghị việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của hội đồng trường; đề nghị công nhận, miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Chủ tịch hội đồng trường cũng có thể triệu tập họp đột xuất để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền của nhà trường.

Tuy nhiên, trong trường phổ thông tư thục, còn có ban kiểm soát hoạt động, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường, hội đồng trường, lãnh đạo và các tổ chức trong trường. Thành viên ban kiểm soát gồm đại diện nhà đầu tư, giáo viên, nhân viên, đại diện cha mẹ học sinh.

Đề nghị cho thôi việc Chủ tịch Hội đồng trường

Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về clip nhạy cảm được cho là xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành (trường tư thục trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Hậu cho biết chiều 10/11, Hội đồng Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành đã họp và có biên bản đề nghị cho thôi việc ông N.V.Đ, Chủ tịch Hội đồng trường và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh những vấn đề liên quan.

Hà Linh ​
