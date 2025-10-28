Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu

Nhật Huy
TPO - Các đơn vị liên quan của An Giang đã làm rõ nhân vật chính trong clip 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ' là giáo viên một trường cấp 3 trên địa bàn phường Long Xuyên. Thầy giáo này đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi bị công an mời làm việc vì xuất hiện cùng nữ sinh trong khách sạn để nhậu.

Trường THPT Chưởng Binh Lễ (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang về việc thầy H.T.T., giáo viên dạy Ngữ văn của trường, bị công an phường Long Xuyên mời làm việc do có mặt cùng một nữ sinh trong khách sạn.

z7153497003197-d558a5e0fcf6e3c6d7ef1152e3dd0307-4291.jpg
Hình ảnh thầy T. được người dân quay video clip đăng tải trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, chiều 23/10, Ban giám hiệu nhà trường nhận được thông tin từ Công an phường Long Xuyên đang làm việc với một giáo viên của trường. Người bị mời làm việc là thầy H.T.T. - giáo viên Ngữ văn, chủ nhiệm lớp 11A1, Trường THPT Chưởng Binh Lễ, do “dẫn em T.M. - học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 đến khách sạn Đ.H”.

Ban giám hiệu trường đã phối hợp với công an phường xác minh. Theo hình ảnh camera ghi nhận, thầy T. và em M. tự nguyện đi thuê phòng ở khách sạn, không có dấu hiệu cưỡng ép hay bắt giữ. Công an cũng xác định không có chứng cứ cho thấy hai người quan hệ tình dục. Tuy nhiên, thầy T. có uống rượu bia cùng nữ sinh tại nơi... nhạy cảm.

Chiều cùng ngày, sau khi được bảo lãnh về nhà, thầy T. được Ban giám hiệu yêu cầu làm bản tường trình và tạm nghỉ 2 tuần để phục vụ công tác xác minh, tránh ảnh hưởng tâm lý học sinh. Tuy nhiên, đến ngày 24/10, nhà trường không liên lạc được với thầy T. và chưa nhận được bản tường trình.

Trước diễn biến vụ việc, Ban giám hiệu và Hội đồng quản trị nhà trường đã họp khẩn, thống nhất tạm đình chỉ công tác giảng dạy của thầy H.T.T. kể từ ngày 23/10, và báo cáo Sở GD&ĐT, phối hợp với cơ quan công an để làm rõ.

Nhà trường nhận định, việc thầy T. dẫn một học sinh chưa đủ 18 tuổi đi uống rượu bia tại địa điểm nhạy cảm là vi phạm đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và tâm lý học sinh. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ không muốn thầy T. tiếp tục đứng lớp.

Ban giám hiệu và Hội đồng quản trị trường đang xem xét chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng với thầy T., đồng thời tăng cường công tác tư tưởng, ổn định tinh thần cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi, giữa tiếng la hét của nhóm người được cho là người nhà nữ sinh. Nhóm người xung quanh cáo buộc người đàn ông này đưa con họ vào nhà nghỉ. Một số bình luận lan truyền cho rằng, người này là thầy giáo dạy tại Long Xuyên.

Sau đoạn clip trên, sáng 25/10, lãnh đạo UBND phường Long Xuyên cho biết đã rà soát toàn bộ 29 điểm trường trên địa bàn quản lý (trường công) và khẳng định: Người đàn ông trong clip không phải giáo viên tại bất kỳ trường nào trên địa bàn.

Trường THPT Chưởng Binh Lễ là trường ngoài công lập và không thuộc quyền quản lý của phường Long Xuyên

Nhật Huy
#An Giang #thầy giáo #nữ sinh #nhà nghỉ #tạm đình chỉ công tác #Trường THPT Chưởng Binh Lễ

