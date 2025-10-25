An Giang: Xác minh clip 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TPO - UBND phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đang phối hợp cơ quan công an xác minh vụ việc người đàn ông bị tố là “thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ” lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc được quay clip và phát tán lên mạng xã hội thu hút nhiều chú ý những ngày qua.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 25/10, lãnh đạo UBND phường Long Xuyên cho biết đã rà soát toàn bộ 29 điểm trường trên địa bàn quản lý và khẳng định: Người đàn ông trong clip không phải giáo viên tại bất kỳ trường nào trên địa bàn.

Nam thanh niên mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi giữa tiếng la hét của người xung quanh. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi, giữa tiếng la hét của nhóm người được cho là người nhà nữ sinh. Nhóm người xung quanh cáo buộc người đàn ông này đưa con họ vào nhà nghỉ. Một số bình luận lan truyền cho rằng, người này là thầy giáo dạy tại Long Xuyên.

“Người này không phải là giáo viên của các trường trên địa bàn phường Long Xuyên. Công an đang tiếp tục xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể cho báo chí”, vị lãnh đạo phường Long Xuyên cho biết.