Khởi tố hai đối tượng rủ hai bé gái đi ăn ốc, uống rượu rồi đưa vào nhà nghỉ

TPO - Ngày 9/8, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, đồng thời khởi tố 2 bị can liên quan.

Theo đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Giàng A Nủ (SN 2003, trú bản Phìn Ngan Lao Chải, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàng A Do (SN 2005, cùng trú tại bản trên) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Điều tra ban đầu xác định, khoảng 20h ngày 28/10/2024, Giàng A Do và Giàng A Nủ rủ hai cháu S.T.P.G. (SN 11/7/2011) và H.T.M.S. (SN 15/2/2012) xuống phường Đoàn Kết chơi, rồi đưa đi ăn ốc, uống rượu. Khoảng 23h, các đối tượng thuê 2 phòng nghỉ. Nủ giao cấu với cháu S., còn Do giao cấu với cháu G. Thời điểm đó, cháu G. mới 13 tuổi 3 tháng 7 ngày, cháu S. mới 12 tuổi 8 tháng 13 ngày.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Vụ án là lời cảnh báo về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng về tâm lý, sức khỏe, làm dư luận bức xúc và ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội.

Cơ quan công an thông cáo, để phòng ngừa, gia đình giữ vai trò then chốt: cha mẹ, người thân cần quan tâm, giáo dục, trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh xâm hại cho trẻ, giúp trẻ biết tự bảo vệ bản thân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho chính quyền hoặc công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, bảo vệ an toàn cho trẻ.

