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Đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2026, cập nhật giải đề

Hà Linh

TPO - Sáng nay, gần 571.000 thí sinh dự thi môn Lịch sử Kì thi Tốt nghiệp THPT 2026. Báo Tiền Phong cập nhật đề thi và gợi ý giải đề.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, môn Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với gần 500.000 em.

Đề thi gồm các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút.

Năm nay, con số này tăng lên hơn 70.000 em và Lịch sử tiếp tục trở thành môn dẫn đầu số thí sinh lựa chọn dự thi.

Điểm thi Tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào 8 giờ sáng 1/7, sớm hơn năm ngoái khoảng 12 ngày giúp thí sinh và các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển ĐH.

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Thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT năm nay (ảnh: Duy Phạm)

Dưới đây là cập nhật đề thi môn Lịch sử Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và gợi ý đáp án do các thầy cô Trung tâm Tuyensinh247 thực hiện:

Đề thi môn lịch sử 2026:

(Tiếp tục cập nhật)

Gợi ý đáp án

(Tiếp tục cập nhật)

Hà Linh
#Tốt nghiệp THPT 2026 #môn tự chọn #ngày thi thứ hai #an toàn kỳ thi #quy chế thi #Bộ GD&ĐT #tuyển sinh đại học #thí sinh 2026 #đề thi Lịch sử #đáp án môn Lịch sử

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