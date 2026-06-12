Đề thi tốt nghiệp môn Tin học, cập nhật đáp án các mã đề

TPO - Sáng nay (12/6), thí sinh thực hiện bài thi môn Tin học, một trong những môn tự chọn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Bộ GD&ĐT, có gần 19.000 thí sinh đăng ký dự thi môn Tin học, tăng so với kỳ thi năm trước. Đây cũng là năm thứ hai, môn thi này xuất hiện trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Đề thi gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, câu hỏi đúng/sai và câu trả lời ngắn. Thời gian thí sinh làm bài là 50 phút.

Năm 2025, môn Tin học chỉ có hơn 7.600 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 6,78. Cả nước ghi nhận hơn 60 thí sinh đạt điểm 10, trong khi tỷ lệ bài thi dưới trung bình ở mức thấp so với nhiều môn tự chọn khác.

Điểm thi năm nay sẽ được các địa phương chấm và công bố vào sáng ngày 1/7.

Trưa nay, thí sinh hoàn thành bài thi các môn tự chọn, kết thúc Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: Duy Phạm)

Dưới đây là cập nhật đề thi môn Tin học Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và gợi ý đáp án do các thầy cô Trung tâm Tuyensinh247 thực hiện:

Đề thi môn Tin học 2026:

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Gợi ý đáp án môn Tin học 2026 các mã đề:

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