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Chuyên gia IELTS 8.5 đang giải đề môn Tiếng Anh THPT 2026

BÁO TIỀN PHONG

TPO - 1,2 triệu thí sinh trên cả nước vừa hoàn thành 2 môn thi tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Báo Tiền Phong tổ chức livestream trực tiếp gợi ý giải đề, nhận định độ khó và phân tích đáp án với sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm.

Chuyên gia tham gua gợi ý giải đề và nhận định đề thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh:

- Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh - quản lý học thuật tại DOL English.

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thảo - giáo viên môn Lịch sử Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

- Host: Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam 2024.

report Chuyên gia IELTS 8.5, Tiến sĩ cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh giải đề Tiếng Anh

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Ngày 12/6, Báo Tiền Phong tiếp tục tổ chức livestream Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026, môn Ngoại ngữ.

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Môn Tiếng Anh có sự tham gia của Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (IELTS 8.5) hiện là quản lý học thuật tại DOL English. Cô Ngọc Anh từng đoạt học bổng và tốt nghiệp cử nhân kinh tế loại ưu, ĐH Tài chính (trực thuộc Chính phủ Nga).
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Cô Ngọc Anh giành học bổng và tốt nghiệp thạc sĩ tài chính loại xuất sắc ĐH West of England (UWE Bristol), Vương quốc Anh, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL & TEFL, từng đạt danh hiệu "Đại sứ quốc tế" thời đại học…
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Đồng hành với buổi livestream còn có cô Nguyễn Thị Huyền Thảo - Giáo viên lịch sử Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
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Tại chương trình, các giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên gia giáo dục và khách mời cùng phân tích đề thi, gợi ý đáp án, nhận định mức độ khó - dễ, khả năng phân hóa cũng như dự báo phổ điểm của từng môn thi. Không chỉ dừng lại ở việc giải đề, chương trình còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp thí sinh đánh giá tương đối kết quả làm bài, nhận diện cơ hội xét tuyển và chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng sắp tới.
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Điều phối, dẫn dắt livestream là Hoa hậu Hà Trúc Linh.
report Thí sinh TPHCM tự tin bước vào bài thi tổ hợp

Sau khi hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Toán, nhiều thí sinh tại TPHCM bước sang ngày thi thứ hai với tâm trạng thoải mái và tự tin trước bài thi tổ hợp.

Em Nguyễn Hoàng Yên Ngân, học sinh Trường Quốc tế Việt Úc, cho biết bản thân giữ được tâm lý ổn định sau những môn thi được xem là nhiều áp lực. Nữ sinh chia sẻ rằng em không cảm thấy quá căng thẳng và vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết để chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo.

Trong buổi thi này, Yên Ngân lựa chọn tổ hợp Vật lý và Hóa học. Theo đánh giá của em, đề thi năm nay có độ phân hóa vừa phải, bám sát kiến thức đã học và phù hợp với năng lực của phần lớn học sinh.

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Thí sinh TPHCM tự tin trước khi thi môn tổ hợp

Nhìn lại bài thi Ngữ văn của ngày trước đó, nữ sinh bày tỏ sự yêu thích với cách ra đề mang tính gợi mở, tạo điều kiện để thí sinh bộc lộ suy nghĩ và quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, em cũng cho rằng một số nội dung có phần khá trừu tượng, đòi hỏi học sinh phải có sự liên hệ và chiều sâu trong cách cảm nhận.

Cùng chung tâm trạng lạc quan, em Vĩ Hào, học sinh THPT Nguyễn Khuyến, cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi đã hoàn thành hai môn thi đúng như mong đợi. Mang trong mình ước mơ trở thành sinh viên ngành sư phạm, Hào kỳ vọng kết quả kỳ thi năm nay sẽ giúp em tiến gần hơn tới ngôi trường mình yêu thích.

Nam sinh chia sẻ rằng quá trình tìm hiểu về những tấm gương thành công đã giúp em có thêm nhiều góc nhìn và tư liệu để xử lý phần nội dung liên quan đến các tỷ phú công nghệ trong bài thi Ngữ văn. Nhờ sự chuẩn bị đó, em tự tin với phần bài làm của mình.

“Em làm bài Ngữ văn khá ổn, đúng với năng lực của bản thân. Hy vọng các môn thi hôm nay cũng sẽ vừa sức để em có thể hoàn thành tốt”, Vĩ Hào bày tỏ trước giờ bước vào phòng thi.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Năm nay, thành phố ghi nhận hơn 138.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao nhất cả nước.

Trong buổi thi Ngữ Văn, có một số tình huống phát sinh. Tại điểm thi THCS Lý Thường Kiệt (phường Bình Trị Đông), 3 đề thi bị lỗi in. Hội đồng coi thi đã mở đề dự phòng để thay thế. Do thời gian vận chuyển đề đến phòng thi kéo dài từ 3 đến 5 phút, các thí sinh bị ảnh hưởng được bù giờ làm bài theo quy định.

report Ngày thi cuối của 1,2 triệu sĩ tử

Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong buổi thi này, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn tự chọn trong số các môn gồm: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ.

Mỗi môn thi có thời gian làm bài 50 phút. Theo lịch, đề thi môn thứ nhất được phát vào lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35. Đối với môn thi thứ hai, đề được phát lúc 8h35 và thời gian làm bài bắt đầu từ 8h40.

Những thí sinh chỉ đăng ký dự thi một môn trong buổi sáng cần đặc biệt lưu ý khung giờ của môn thi mình lựa chọn để có mặt đúng thời gian và thực hiện đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy định.

BÁO TIỀN PHONG
#Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Phương thức thi và đề thi #Tinh thần thí sinh và tâm lý thi #Tình huống phát sinh trong kỳ thi #Đặc điểm địa phương và quy mô tuyển sinh

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