Chuyên gia IELTS 8.5 đang giải đề môn Tiếng Anh THPT 2026

report Thí sinh TPHCM tự tin bước vào bài thi tổ hợp

Sau khi hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Toán, nhiều thí sinh tại TPHCM bước sang ngày thi thứ hai với tâm trạng thoải mái và tự tin trước bài thi tổ hợp.

Em Nguyễn Hoàng Yên Ngân, học sinh Trường Quốc tế Việt Úc, cho biết bản thân giữ được tâm lý ổn định sau những môn thi được xem là nhiều áp lực. Nữ sinh chia sẻ rằng em không cảm thấy quá căng thẳng và vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết để chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo.

Trong buổi thi này, Yên Ngân lựa chọn tổ hợp Vật lý và Hóa học. Theo đánh giá của em, đề thi năm nay có độ phân hóa vừa phải, bám sát kiến thức đã học và phù hợp với năng lực của phần lớn học sinh.

Thí sinh TPHCM tự tin trước khi thi môn tổ hợp

Nhìn lại bài thi Ngữ văn của ngày trước đó, nữ sinh bày tỏ sự yêu thích với cách ra đề mang tính gợi mở, tạo điều kiện để thí sinh bộc lộ suy nghĩ và quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, em cũng cho rằng một số nội dung có phần khá trừu tượng, đòi hỏi học sinh phải có sự liên hệ và chiều sâu trong cách cảm nhận.

Cùng chung tâm trạng lạc quan, em Vĩ Hào, học sinh THPT Nguyễn Khuyến, cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi đã hoàn thành hai môn thi đúng như mong đợi. Mang trong mình ước mơ trở thành sinh viên ngành sư phạm, Hào kỳ vọng kết quả kỳ thi năm nay sẽ giúp em tiến gần hơn tới ngôi trường mình yêu thích.

Nam sinh chia sẻ rằng quá trình tìm hiểu về những tấm gương thành công đã giúp em có thêm nhiều góc nhìn và tư liệu để xử lý phần nội dung liên quan đến các tỷ phú công nghệ trong bài thi Ngữ văn. Nhờ sự chuẩn bị đó, em tự tin với phần bài làm của mình.

“Em làm bài Ngữ văn khá ổn, đúng với năng lực của bản thân. Hy vọng các môn thi hôm nay cũng sẽ vừa sức để em có thể hoàn thành tốt”, Vĩ Hào bày tỏ trước giờ bước vào phòng thi.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Năm nay, thành phố ghi nhận hơn 138.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao nhất cả nước.

Trong buổi thi Ngữ Văn, có một số tình huống phát sinh. Tại điểm thi THCS Lý Thường Kiệt (phường Bình Trị Đông), 3 đề thi bị lỗi in. Hội đồng coi thi đã mở đề dự phòng để thay thế. Do thời gian vận chuyển đề đến phòng thi kéo dài từ 3 đến 5 phút, các thí sinh bị ảnh hưởng được bù giờ làm bài theo quy định.