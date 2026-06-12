Chuyên gia IELTS 8.5 đưa đáp án môn Tiếng Anh THPT 2026

Chuyên gia tham gua gợi ý giải đề và nhận định đề thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh:
- Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh - quản lý học thuật tại DOL English.
- Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thảo - giáo viên môn Lịch sử Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.
- Host: Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam 2024.
ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH
Gợi ý giải đề Tiếng Anh từ câu 14-40
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh tiếp tục gợi ý giải đề Tiếng Anh
Ở câu 14, thí sinh cần tìm từ đồng nghĩa với “relinquish”. Đây là từ mang sắc thái tiêu cực, có nghĩa là từ bỏ hoặc buông bỏ một điều gì đó. Đáp án đúng là C. Câu 15 đề cập đến chi phí của các dịch vụ môi trường.
Dựa trên nội dung đoạn văn, tác giả nhấn mạnh rằng những chi phí này không hề biến mất mà luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, đáp án đúng là C.
Với câu 16, đề bài yêu cầu xác định nội dung không được đề cập trong đoạn hai. Theo cô Ngọc Anh, đáp án A là lựa chọn chính xác bởi đoạn văn không hề đưa ra sự so sánh trực tiếp giữa áp lực của hoạt động giải trí và áp lực từ hoạt động sản xuất điện đối với hệ sinh thái như phương án này nêu.
Ở câu 17, dạng bài yêu cầu chọn vị trí phù hợp để chèn câu vào đoạn văn. Cô Ngọc Anh cho biết vị trí số 2 là hợp lý nhất vì câu được chèn có chức năng làm rõ hơn nội dung về các chi phí môi trường vừa được đề cập trước đó. Đáp án là D.
Đối với câu 18, thí sinh cần xác định ý khái quát nhất của đoạn văn. Nội dung chính của đoạn ba xoay quanh những chi phí môi trường tiềm ẩn, không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy. Vì vậy, đáp án D là lựa chọn phù hợp nhất.
Ở câu 19, từ “they” trong văn bản dùng để thay thế cho danh từ số nhiều “policies” (các chính sách) đã xuất hiện ở câu trước. Đáp án đúng là C.
Câu 20, tác giả muốn nhấn mạnh rằng việc cân nhắc đầy đủ chi phí và lợi ích là điều kiện quan trọng để các dự án bảo vệ môi trường đạt hiệu quả. Đáp án là A.
Với câu 21, đáp án đúng là B. Đoạn văn cho thấy những lợi ích hoặc kết quả đạt được từ các dự án môi trường cần được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng trước khi triển khai các quyết định liên quan.
Câu 22 là dạng câu hỏi suy luận. Theo cô Ngọc Anh, nội dung đoạn văn cho thấy việc đưa ra quyết định mà không tính đến các yếu tố môi trường có thể dẫn đến nhiều rủi ro và hệ lụy nghiêm trọng. Đáp án đúng là D.
Ở câu 23, thí sinh phải lựa chọn tiêu đề phù hợp nhất cho toàn bộ bài đọc. Đáp án B được đánh giá là chính xác vì phản ánh đầy đủ cả hai nội dung xuyên suốt của văn bản: chi phí môi trường và những đánh đổi cần cân nhắc trong quá trình phát triển.
Bước sang phần kiến thức ngôn ngữ, câu 24 kiểm tra thành ngữ (idiom). Đáp án đúng là C với cụm “up for grabs”, mang nghĩa một cơ hội hoặc điều gì đó luôn sẵn có để mọi người có thể giành được.
Câu 25 là dạng so sánh kép với cấu trúc “The more..., the more...”. Đáp án đúng là C. Ở câu 26, thí sinh cần lựa chọn từ nối mang nghĩa bổ sung thông tin. Từ phù hợp là “additionally”, tương ứng với đáp án C.
Câu 27 kiểm tra cấu trúc phủ định. Nội dung câu cho thấy không vị trí nào yêu cầu kinh nghiệm làm việc, vì vậy đáp án đúng là A với cấu trúc “Neither position requires experience”.
Đối với câu 28, đề bài yêu cầu lựa chọn hình thức phù hợp để đưa ra lời khuyên hoặc khuyến nghị. Đáp án đúng là “should”, tương ứng với cấu trúc “Applications should be submitted...”. Đáp án đúng là D.
Ở câu 29, thí sinh cần nhận diện cụm từ cố định “a golden opportunity” (cơ hội vàng). Đáp án là D. Sang phần ngữ pháp, câu 30 yêu cầu chia động từ phù hợp với chủ ngữ “everyone”. Do đây là chủ ngữ số ít nên động từ phải thêm “s”, đáp án đúng là B.
Câu 31 kiểm tra vốn từ vựng học thuật với cụm “expand knowledge” (mở rộng kiến thức). Đáp án là từ “knowledge”. Đáp án đúng là A.
Ở câu 32, đáp án đúng là A “installed”. Cô Ngọc Anh cho biết câu văn đề cập đến những thùng rác được lắp đặt trong trường học nên phải sử dụng thể bị động.
Câu 33 sử dụng động từ “sort” với nghĩa “phân loại”, thường xuất hiện trong ngữ cảnh phân loại rác thải nhựa. Đáp án là C.
Đối với câu 34, động từ phù hợp là “promote”, mang nghĩa khuyến khích hoặc thúc đẩy những thói quen tích cực.
Ở câu 35, thí sinh cần điền danh từ chỉ sự hợp tác. Đáp án là “cooperation”. Phần cuối của đề gồm các dạng sắp xếp hội thoại và sắp xếp đoạn văn. Theo cô Ngọc Anh, đây là nhóm câu hỏi tương đối dễ ghi điểm nếu thí sinh nắm được logic giao tiếp và mạch triển khai ý tưởng.
Câu 36 là một đoạn hội thoại trong nhà hàng. Trình tự hợp lý bắt đầu từ lời phàn nàn của khách hàng vì phải chờ món quá lâu, tiếp theo là lời xin lỗi của nhân viên phục vụ, sau đó là phần hỗ trợ giải quyết vấn đề và kết thúc bằng lời cảm ơn của khách. Đáp án đúng là B.
Câu 37 xoay quanh tình huống đổi trả quạt điện. Mạch hội thoại hợp lý gồm yêu cầu đổi hàng của khách, giải thích chính sách đổi trả từ phía quản lý, câu hỏi về việc mất bao bì sản phẩm và cuối cùng là hướng dẫn sử dụng hóa đơn để hoàn tất thủ tục. Đáp án là D.
Ở câu 38, đoạn văn về năng lượng gió được triển khai theo trình tự từ khái quát đến cụ thể. Tác giả giới thiệu nguồn năng lượng sạch, nêu lợi ích, đề cập một số hạn chế như tiếng ồn đối với cư dân xung quanh rồi kết luận bằng yêu cầu cân bằng giữa lợi ích và tác động. Đáp án đúng là A.
Câu 39 là dạng sắp xếp thư điện tử. Nội dung được triển khai theo trình tự thông báo kết quả tài trợ, cung cấp thông tin chi tiết về khoản hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục nhận kinh phí và kết thúc bằng yêu cầu xác nhận từ người nhận. Đáp án là B.
Ở câu 40, đoạn văn kể về dự án đưa cáp quang đến một khu dân cư. Tác giả bắt đầu bằng việc nêu thực trạng hạ tầng còn hạn chế, tiếp đó giới thiệu giải pháp triển khai cáp quang, mô tả quá trình thực hiện và kết quả đạt được trước khi mở rộng mô hình sang các khu vực khác. Đáp án đúng là C.
Phân tích mã đề 1133 môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh cho biết các câu hỏi đầu tiên của đề tập trung kiểm tra khả năng đọc hiểu, suy luận và nắm bắt ngữ cảnh của thí sinh thay vì chỉ đánh giá vốn từ vựng đơn thuần.
Ở câu 1, đáp án đúng là B.
Theo cô Ngọc Anh, câu hỏi đề cập đến tình huống khi nhìn thấy một chiếc Ferrari trên đường, nhiều người thường mặc định chủ nhân của chiếc xe là người giàu có. Từ khóa quan trọng ở đây là “assume” (cho rằng, mặc định), phản ánh suy nghĩ dựa trên những gì quan sát được bên ngoài. Sang câu 2, đoạn văn tiếp tục khai thác chủ đề đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
Tác giả cho rằng những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi, còn cuộc sống và hoàn cảnh thực sự của người khác thì không thể nhận biết hoàn toàn. Vì vậy, đáp án đúng là D: “That is all you know about them”.
Ở câu 3, thí sinh cần nhận diện mối quan hệ giải thích trong đoạn văn. Tác giả cho rằng con người thường đánh giá sự giàu có thông qua những gì nhìn thấy bởi các dấu hiệu bên ngoài là nguồn thông tin duy nhất mà họ có được. Đáp án đúng là A.
Đối với câu 4, cô Ngọc Anh lưu ý thí sinh phải nhận ra quan hệ tương phản giữa các ý. Đoạn văn đề cập đến việc trong xã hội hiện đại, nhiều người có thể tạo dựng vẻ ngoài giàu có, nhưng sự giàu có thực sự vẫn là điều chưa thể khẳng định. Từ nối “however” thể hiện rõ sự đối lập này, vì vậy đáp án đúng là D.
Ở câu 5, tác giả đưa ra lời khuyên người đọc cần thận trọng trước những gì nhìn thấy và phải biết phân biệt giữa “wealthy” và “rich”. Theo cô Ngọc Anh, đây là thông điệp mang tính thực tiễn, nhắc nhở người đọc không nên đánh giá người khác chỉ dựa trên biểu hiện bên ngoài. Đáp án đúng là C.
Bước sang phần đọc hiểu thứ hai với chủ đề về ghi chú trong học tập (note-taking), câu 6 yêu cầu xác định ý chính của đoạn văn. Theo cô Ngọc Anh, đoạn mở đầu đề cập đến sự thay đổi trong cách học sinh ghi chép dưới tác động của công nghệ, từ viết tay sang sử dụng các thiết bị điện tử.
Vì vậy, đáp án đúng là D: “Recent change in the way students take notes”. Ở câu 7, từ “those” trong đoạn văn được dùng để thay thế cho danh từ số nhiều xuất hiện trước đó là “students”. Đáp án đúng là C.
Với câu 8, thí sinh cần vận dụng kỹ năng diễn giải (paraphrasing). Đoạn văn cho rằng nguyên nhân của sự khác biệt trong hiệu quả học tập không nằm ở công nghệ mà nằm ở cách bộ não xử lý thông tin. Nội dung này tương ứng với đáp án C.
Câu 9 là dạng từ vựng yêu cầu tìm từ trái nghĩa. Từ “instrumental” trong ngữ cảnh mang nghĩa “quan trọng”, “có vai trò thiết yếu”. Do đó, từ trái nghĩa phù hợp là “trivial” (không đáng kể), tương ứng với đáp án B. Theo cô Ngọc Anh, đây là câu hỏi dễ gây nhầm lẫn với các đáp án có nghĩa gần giống như “central”.
Ở câu 10, thí sinh cần suy luận nghĩa của từ “indolent” thông qua ngữ cảnh. Từ này xuất hiện trong cấu trúc đối lập với “hard-working”, vì vậy có nghĩa là “lười biếng”. Đáp án đúng là A.
Đối với câu 11, đề bài yêu cầu xác định nhận định mà tác giả không đồng tình. Cô Ngọc Anh lưu ý đây là dạng câu hỏi chứa từ khóa “NOT”, nếu đọc lướt rất dễ chọn sai. Đoạn văn cho thấy việc cấm sử dụng máy tính xách tay trong lớp học vẫn còn gây tranh cãi, do đó nhận định cho rằng các trường đại học hoàn toàn ủng hộ việc cho phép sử dụng laptop là không phù hợp với quan điểm của tác giả. Đáp án đúng là C.
Ở câu 12, thí sinh cần tìm nội dung liên quan đến quá trình nhận thức (cognitive process). Đoạn văn mô tả học sinh phải lắng nghe, lựa chọn và cô đọng thông tin trong quá trình ghi chép, thể hiện rõ hoạt động xử lý thông tin của não bộ. Vì vậy, đáp án đúng là A.
Câu 13 đề cập đến khái niệm “over-generalization” (khái quát hóa quá mức). Theo cô Ngọc Anh, tác giả cảnh báo việc khẳng định ghi chép bằng tay luôn vượt trội hơn ghi chép trên máy tính là một nhận định phiến diện.
Đây chính là ví dụ của hiện tượng khái quát hóa quá mức mà tác giả muốn phản bác. Vì vậy, đáp án đúng là A.
MC Hà Trúc Linh:
Cô đánh giá như thế nào về đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm nay?
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Qua ghi nhận ban đầu, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái và đánh giá đề Tiếng Anh năm nay không quá khó.
Sau khi trực tiếp xem mã đề 1133, tôi nhận thấy cấu trúc đề cơ bản giữ được sự ổn định so với năm trước với các dạng câu hỏi quen thuộc như đọc điền thông tin, đọc thông báo, tờ rơi, sắp xếp câu, sắp xếp đoạn văn và hai bài đọc hiểu gồm một bài 8 câu và một bài 10 câu.
Nội dung đề thi tập trung vào những chủ đề gần gũi với đời sống, trong đó nổi bật là vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu - một chủ đề mang tính thời sự cao.
Bên cạnh đó, đề còn đề cập đến các nội dung quen thuộc với học sinh như công việc làm thêm mùa hè, phương pháp ghi chép hiệu quả trong học tập và quản lý tiền bạc. Đây đều là những chủ đề thực tiễn, dễ tiếp cận, giúp thí sinh vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào các tình huống đời sống.
Nhìn chung, đề thi có tính ứng dụng cao, nội dung gần gũi và phù hợp với định hướng đánh giá năng lực, vì vậy tôi tin rằng đa số thí sinh có thể hoàn thành bài thi khá tốt.
MC Hà Trúc Linh:
Với việc số lượng câu hỏi và thời gian làm bài đều được rút gọn, có thể thấy đề thi đang hướng đến việc đánh giá khả năng xử lý thông tin nhanh của thí sinh. Theo cô, để thích ứng với xu hướng này, học sinh cần áp dụng những phương pháp học tập và làm bài như thế nào?
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Khi đề thi yêu cầu tốc độ xử lý thông tin cao hơn, học sinh không chỉ cần vốn từ vựng mà còn phải biết cách đọc và phân tích cấu trúc câu. Thực tế, trong một câu văn có thể xuất hiện nhiều từ mới hoặc từ khó, nhưng nếu biết cách đơn giản hóa cấu trúc, xác định các thành phần chính của câu thì các em không nhất thiết phải hiểu 100% từng từ mà vẫn có thể nắm được ý chính của nội dung. Đây là một kỹ năng rất quan trọng giúp tiết kiệm thời gian khi làm bài đọc hiểu.
Bên cạnh đó, học sinh cần biết phân loại câu hỏi trong đề thi. Có những câu hỏi yêu cầu tìm thông tin chi tiết, đòi hỏi phải đọc kỹ và xác định chính xác dữ liệu trong đoạn văn. Ngược lại, cũng có những câu hỏi kiểm tra ý chính của đoạn hoặc bài đọc, khi đó các em cần nhìn được mối liên kết giữa các câu và hiểu được thông điệp tổng thể mà tác giả muốn truyền tải. Việc nhận diện đúng dạng câu hỏi sẽ giúp lựa chọn cách đọc phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả làm bài và tăng khả năng chọn được đáp án chính xác trong khoảng thời gian giới hạn của đề thi.
MC Hà Trúc Linh:
Một điểm nữa rất đáng chú ý đó là tốc độ xử lý văn bản. Nếu như đề 2024 cho học sinh tới 60 phút với 50 câu, thì hiện nay chỉ còn 50 phút cho 40 câu. Nhìn qua tưởng nhẹ hơn nhưng thực tế áp lực thời gian lại lớn hơn rất nhiều. Đây có phải là chủ đích của tư duy ra đề mới?
Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thảo:
Ở môn tiếng Anh kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025, sau khi thi xong, các thí sinh đã bất ngờ và có chút tổn thương khi gặp phải các thuật ngữ chuyên ngành như Greenwashing. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản biện từ xã hội để điều chỉnh lại đề thi phù hợp với năng lực, trình độ và của người thi.
Sau khi hoàn thành các môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các thí sinh rời điểm thi Trường THCS Colette (phường Xuân Hòa, TPHCM) với tâm trạng khá thoải mái. Phóng viên Nguyễn Dũng tại hiện trường cho biết nhiều em đánh giá đề thi năm nay vừa sức, trong đó một số môn được nhận xét là khá dễ.
Một nam sinh đến từ Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết em làm bài khá tốt và tự tin có thể đạt khoảng 8 điểm. Trong khi đó, một thí sinh khác dự thi tổ hợp Lịch sử và Địa lý nhận xét đề không quá khó, dự kiến đạt khoảng 7 điểm.
Tại khu vực cổng trường, không khí trao đổi bài làm diễn ra sôi nổi nhưng không quá căng thẳng như những năm trước. Thí sinh Phạm Gia Hân, chia sẻ đề Địa lý ở mức vừa sức, còn môn Lịch sử có phần dễ hơn.
Nữ sinh dự đoán kết quả của mình vào khoảng 6 điểm và cho biết sau kỳ thi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi tính toán các kế hoạch tiếp theo. Trong số những thí sinh rời điểm thi, Nguyễn Thị Phương Vi, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, cho biết em dự thi hai môn Hóa học và Sinh học.
Theo Vi, đề Hóa học khá phù hợp với năng lực học sinh, trong khi đề Sinh học có một số câu hỏi khó, đặc biệt ở phần vận dụng. Dù vậy, nữ sinh vẫn kỳ vọng đạt khoảng 7 điểm.
Trước khi ra về, Vi cũng gửi lời chúc đến các học sinh lớp 11 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, mong các em có sự chuẩn bị tốt và đạt kết quả như mong đợi.
MC Hà Trúc Linh:
Nhiều thí sinh thường gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian làm bài môn Tiếng Anh. Có em mải tập trung vào những câu hỏi dài, khó ngay từ đầu, trong khi lại bỏ sót các câu hỏi dễ hoặc không kịp hoàn thành bài thi. Lời khuyên nào về cách quản lý thời gian và chiến lược làm bài hiệu quả trong phòng thi?
Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:
Đây thực sự là một trong những khó khăn phổ biến của thí sinh, đặc biệt là kỹ năng quản lý thời gian trong phòng thi. Các em cần có chiến lược rõ ràng về việc nên làm dạng bài nào trước, dạng bài nào sau.
Thực tế, nhiều bạn vừa mở đề đã gặp ngay những bài đọc dài và khó. Nếu dành quá nhiều thời gian cho những câu hỏi này ngay từ đầu, tâm lý rất dễ bị căng thẳng, thậm chí mất tự tin, từ đó ảnh hưởng đến phần còn lại của bài thi.
Vì vậy, lời khuyên là các em nên ưu tiên những dạng bài dễ ghi điểm trước, chẳng hạn như các câu hỏi liên quan đến thông báo, quảng cáo, tờ rơi hoặc những đoạn văn ngắn có tính ứng dụng cao.
Khi đã chắc chắn có được số điểm từ các câu hỏi cơ bản, các em mới chuyển sang xử lý những phần dài hơn và khó hơn. Cách làm này không chỉ giúp tối ưu hóa điểm số mà còn giữ được tâm lý ổn định, tự tin trong suốt quá trình làm bài.
MC Hà Trúc Linh:
Trước đây, cô đã là giáo viên phụ trách tại các điểm thi. Cô đã dành lời động viên hay đồng hành cùng các thí sinh như thế nào?
Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thảo:
Nhiều năm trước, tôi được giao nhiệm vụ làm giám thị tại Hội đồng tại THPT, nhưng gần đây, để xây dựng uy tín của kỳ thi quốc gia, thầy cô giám thị cũng không khỏi căng thẳng nhưng vẫn đáp ứng đúng yêu cầu, đến đúng giờ, tuân thủ theo nhiệm vụ được giao.
Giám thị không được trao đổi bất cứ thông tin gì với thí sinh và cũng không có những hành động hay lời nói động viên tâm lý cho học sinh. Điều duy nhất mà giám thị có thể làm là phát giấy thi, thực hiện theo công tác phòng thi và hỗ trợ các bạn khi cần.
Khi môn thi kết thúc, thầy cô giám thị sẽ nhắn nhủ, dặn dò thí sinh quay trở lại điểm thi vào buổi chiều hoặc chuẩn bị tâm lý thật tốt để vững vàng trong môn thi sau.
MC Hà Trúc Linh:
Thưa cô Huyền Thảo, nếu nhìn lại hành trình 3 năm gần đây, từ 2024 đến 2026, Và đặc biệt là năm 2025 chính là năm đầu tiên chuyển giao sang Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Nhiều giáo viên khi đó đã dùng cụm từ: “Đề thi không còn cho phép học sinh học tủ”. Theo cô, điểm thay đổi lớn nhất nằm ở đâu?
Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thảo:
Các thí sinh có thể theo dõi kỳ thi tốt nghiệp THPT sau Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi môn Lịch sử có nhiều sự thay đổi được thể hiện ở hai phần.
Phần thứ nhất là trắc nghiệm có 24 câu trắc nghiệm với tổng 6 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
Phần thứ hai có hình thức trắc nghiệm đúng sai với tổng 4 điểm, nếu thí sinh chỉ lựa chọn đúng 1 ý trong câu hỏi thì được 0,1 điểm, lựa chọn đúng 2 ý đạt 0,25 điểm và làm đúng 3 ý thì đạt 0,5 điểm. Để đạt được 4 điểm trên thang điểm 4 rất khó.
Điều này mang lại tính phân hóa cao cho đề thi, hạn chế mưa điểm 10.
Sau khi hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Toán, nhiều thí sinh tại TPHCM bước sang ngày thi thứ hai với tâm trạng thoải mái và tự tin trước bài thi tổ hợp.
Em Nguyễn Hoàng Yên Ngân, học sinh Trường Quốc tế Việt Úc, cho biết bản thân giữ được tâm lý ổn định sau những môn thi được xem là nhiều áp lực. Nữ sinh chia sẻ rằng em không cảm thấy quá căng thẳng và vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết để chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo.
Trong buổi thi này, Yên Ngân lựa chọn tổ hợp Vật lý và Hóa học. Theo đánh giá của em, đề thi năm nay có độ phân hóa vừa phải, bám sát kiến thức đã học và phù hợp với năng lực của phần lớn học sinh.
Nhìn lại bài thi Ngữ văn của ngày trước đó, nữ sinh bày tỏ sự yêu thích với cách ra đề mang tính gợi mở, tạo điều kiện để thí sinh bộc lộ suy nghĩ và quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, em cũng cho rằng một số nội dung có phần khá trừu tượng, đòi hỏi học sinh phải có sự liên hệ và chiều sâu trong cách cảm nhận.
Cùng chung tâm trạng lạc quan, em Vĩ Hào, học sinh THPT Nguyễn Khuyến, cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi đã hoàn thành hai môn thi đúng như mong đợi. Mang trong mình ước mơ trở thành sinh viên ngành sư phạm, Hào kỳ vọng kết quả kỳ thi năm nay sẽ giúp em tiến gần hơn tới ngôi trường mình yêu thích.
Nam sinh chia sẻ rằng quá trình tìm hiểu về những tấm gương thành công đã giúp em có thêm nhiều góc nhìn và tư liệu để xử lý phần nội dung liên quan đến các tỷ phú công nghệ trong bài thi Ngữ văn. Nhờ sự chuẩn bị đó, em tự tin với phần bài làm của mình.
“Em làm bài Ngữ văn khá ổn, đúng với năng lực của bản thân. Hy vọng các môn thi hôm nay cũng sẽ vừa sức để em có thể hoàn thành tốt”, Vĩ Hào bày tỏ trước giờ bước vào phòng thi.
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Năm nay, thành phố ghi nhận hơn 138.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao nhất cả nước.
Trong buổi thi Ngữ Văn, có một số tình huống phát sinh. Tại điểm thi THCS Lý Thường Kiệt (phường Bình Trị Đông), 3 đề thi bị lỗi in. Hội đồng coi thi đã mở đề dự phòng để thay thế. Do thời gian vận chuyển đề đến phòng thi kéo dài từ 3 đến 5 phút, các thí sinh bị ảnh hưởng được bù giờ làm bài theo quy định.
Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Trong buổi thi này, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn tự chọn trong số các môn gồm: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ.
Mỗi môn thi có thời gian làm bài 50 phút. Theo lịch, đề thi môn thứ nhất được phát vào lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35. Đối với môn thi thứ hai, đề được phát lúc 8h35 và thời gian làm bài bắt đầu từ 8h40.
Những thí sinh chỉ đăng ký dự thi một môn trong buổi sáng cần đặc biệt lưu ý khung giờ của môn thi mình lựa chọn để có mặt đúng thời gian và thực hiện đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy định.