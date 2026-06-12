Chuyên gia IELTS 8.5 đưa đáp án môn Tiếng Anh THPT 2026

Gợi ý giải đề Tiếng Anh từ câu 14-40

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh tiếp tục gợi ý giải đề Tiếng Anh

Ở câu 14, thí sinh cần tìm từ đồng nghĩa với “relinquish”. Đây là từ mang sắc thái tiêu cực, có nghĩa là từ bỏ hoặc buông bỏ một điều gì đó. Đáp án đúng là C. Câu 15 đề cập đến chi phí của các dịch vụ môi trường.

Dựa trên nội dung đoạn văn, tác giả nhấn mạnh rằng những chi phí này không hề biến mất mà luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, đáp án đúng là C.

Với câu 16, đề bài yêu cầu xác định nội dung không được đề cập trong đoạn hai. Theo cô Ngọc Anh, đáp án A là lựa chọn chính xác bởi đoạn văn không hề đưa ra sự so sánh trực tiếp giữa áp lực của hoạt động giải trí và áp lực từ hoạt động sản xuất điện đối với hệ sinh thái như phương án này nêu.

Ở câu 17, dạng bài yêu cầu chọn vị trí phù hợp để chèn câu vào đoạn văn. Cô Ngọc Anh cho biết vị trí số 2 là hợp lý nhất vì câu được chèn có chức năng làm rõ hơn nội dung về các chi phí môi trường vừa được đề cập trước đó. Đáp án là D.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh tiếp tục gợi ý giải đề Tiếng Anh.

Đối với câu 18, thí sinh cần xác định ý khái quát nhất của đoạn văn. Nội dung chính của đoạn ba xoay quanh những chi phí môi trường tiềm ẩn, không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy. Vì vậy, đáp án D là lựa chọn phù hợp nhất.

Ở câu 19, từ “they” trong văn bản dùng để thay thế cho danh từ số nhiều “policies” (các chính sách) đã xuất hiện ở câu trước. Đáp án đúng là C.

Câu 20, tác giả muốn nhấn mạnh rằng việc cân nhắc đầy đủ chi phí và lợi ích là điều kiện quan trọng để các dự án bảo vệ môi trường đạt hiệu quả. Đáp án là A.

Với câu 21, đáp án đúng là B. Đoạn văn cho thấy những lợi ích hoặc kết quả đạt được từ các dự án môi trường cần được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng trước khi triển khai các quyết định liên quan.

Câu 22 là dạng câu hỏi suy luận. Theo cô Ngọc Anh, nội dung đoạn văn cho thấy việc đưa ra quyết định mà không tính đến các yếu tố môi trường có thể dẫn đến nhiều rủi ro và hệ lụy nghiêm trọng. Đáp án đúng là D.

Ở câu 23, thí sinh phải lựa chọn tiêu đề phù hợp nhất cho toàn bộ bài đọc. Đáp án B được đánh giá là chính xác vì phản ánh đầy đủ cả hai nội dung xuyên suốt của văn bản: chi phí môi trường và những đánh đổi cần cân nhắc trong quá trình phát triển.

Bước sang phần kiến thức ngôn ngữ, câu 24 kiểm tra thành ngữ (idiom). Đáp án đúng là C với cụm “up for grabs”, mang nghĩa một cơ hội hoặc điều gì đó luôn sẵn có để mọi người có thể giành được.

Câu 25 là dạng so sánh kép với cấu trúc “The more..., the more...”. Đáp án đúng là C. Ở câu 26, thí sinh cần lựa chọn từ nối mang nghĩa bổ sung thông tin. Từ phù hợp là “additionally”, tương ứng với đáp án C.

Câu 27 kiểm tra cấu trúc phủ định. Nội dung câu cho thấy không vị trí nào yêu cầu kinh nghiệm làm việc, vì vậy đáp án đúng là A với cấu trúc “Neither position requires experience”.

Đối với câu 28, đề bài yêu cầu lựa chọn hình thức phù hợp để đưa ra lời khuyên hoặc khuyến nghị. Đáp án đúng là “should”, tương ứng với cấu trúc “Applications should be submitted...”. Đáp án đúng là D.

Ở câu 29, thí sinh cần nhận diện cụm từ cố định “a golden opportunity” (cơ hội vàng). Đáp án là D. Sang phần ngữ pháp, câu 30 yêu cầu chia động từ phù hợp với chủ ngữ “everyone”. Do đây là chủ ngữ số ít nên động từ phải thêm “s”, đáp án đúng là B.

Câu 31 kiểm tra vốn từ vựng học thuật với cụm “expand knowledge” (mở rộng kiến thức). Đáp án là từ “knowledge”. Đáp án đúng là A.

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Ở câu 32, đáp án đúng là A “installed”. Cô Ngọc Anh cho biết câu văn đề cập đến những thùng rác được lắp đặt trong trường học nên phải sử dụng thể bị động.

Câu 33 sử dụng động từ “sort” với nghĩa “phân loại”, thường xuất hiện trong ngữ cảnh phân loại rác thải nhựa. Đáp án là C.

Đối với câu 34, động từ phù hợp là “promote”, mang nghĩa khuyến khích hoặc thúc đẩy những thói quen tích cực.

Ở câu 35, thí sinh cần điền danh từ chỉ sự hợp tác. Đáp án là “cooperation”. Phần cuối của đề gồm các dạng sắp xếp hội thoại và sắp xếp đoạn văn. Theo cô Ngọc Anh, đây là nhóm câu hỏi tương đối dễ ghi điểm nếu thí sinh nắm được logic giao tiếp và mạch triển khai ý tưởng.

Câu 36 là một đoạn hội thoại trong nhà hàng. Trình tự hợp lý bắt đầu từ lời phàn nàn của khách hàng vì phải chờ món quá lâu, tiếp theo là lời xin lỗi của nhân viên phục vụ, sau đó là phần hỗ trợ giải quyết vấn đề và kết thúc bằng lời cảm ơn của khách. Đáp án đúng là B.

Câu 37 xoay quanh tình huống đổi trả quạt điện. Mạch hội thoại hợp lý gồm yêu cầu đổi hàng của khách, giải thích chính sách đổi trả từ phía quản lý, câu hỏi về việc mất bao bì sản phẩm và cuối cùng là hướng dẫn sử dụng hóa đơn để hoàn tất thủ tục. Đáp án là D.

Ở câu 38, đoạn văn về năng lượng gió được triển khai theo trình tự từ khái quát đến cụ thể. Tác giả giới thiệu nguồn năng lượng sạch, nêu lợi ích, đề cập một số hạn chế như tiếng ồn đối với cư dân xung quanh rồi kết luận bằng yêu cầu cân bằng giữa lợi ích và tác động. Đáp án đúng là A.

Câu 39 là dạng sắp xếp thư điện tử. Nội dung được triển khai theo trình tự thông báo kết quả tài trợ, cung cấp thông tin chi tiết về khoản hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục nhận kinh phí và kết thúc bằng yêu cầu xác nhận từ người nhận. Đáp án là B.

Ở câu 40, đoạn văn kể về dự án đưa cáp quang đến một khu dân cư. Tác giả bắt đầu bằng việc nêu thực trạng hạ tầng còn hạn chế, tiếp đó giới thiệu giải pháp triển khai cáp quang, mô tả quá trình thực hiện và kết quả đạt được trước khi mở rộng mô hình sang các khu vực khác. Đáp án đúng là C.