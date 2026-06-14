Sắp có điểm thi lớp 10 tại TPHCM

TPO - Điểm thi lớp 10 của hơn 151.000 thí sinh thí sinh TPHCM dự kiến được công bố vào khoảng ngày 15/6 hoặc ngay sau đó.

Sau khi hoàn tất công tác chấm thi, Hội đồng thi lớp 10 tại TPHCM đang khẩn trương thực hiện các công đoạn kỹ thuật cuối cùng để kịp công bố kết quả cho hơn 151.000 thí sinh vào giữa tháng 6.

Hội đồng chấm thi hiện đang tập trung hoàn thiện các bước cuối cùng bao gồm hồi phách, lên điểm, đối sánh và kiểm dò dữ liệu. Quá trình này dự kiến diễn ra trong 1-2 ngày và kéo dài đến hết ngày 14/6, do đó điểm thi lớp 10 của thí sinh TPHCM sẽ chính thức được công bố vào khoảng ngày 15/6 hoặc ngay sau đó.

Sau khi có điểm thi, từ 1-2 ngày tiếp theo, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp tích hợp để học sinh làm thủ tục nhập học, riêng điểm chuẩn vào các trường THPT công lập thường dự kiến sẽ được công bố sau đó từ 1-2 tuần.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Năm nay, toàn bộ bài thi của 151.000 thí sinh được chấm độc lập qua 2 vòng nghiêm ngặt để đảm bảo độ chính xác tối đa, và nhiều giám khảo nhận định đề thi môn Toán có tính phân loại rất cao, tạo nên sự phân hóa rõ ràng giữa các nhóm học lực.

Một giám khảo cho hay, phần lớn bài thi Toán của thí sinh dao động trong khoảng từ 5 đến 7,5 điểm, trong khi số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên giảm mạnh so với trước, lượng điểm 9 trở lên rất khan hiếm và toàn thành phố chỉ ghi nhận vài chục thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm tích cực là tỷ lệ bài thi dưới trung bình đã giảm đáng kể so với kỳ thi năm ngoái.

"Nguyên nhân khiến thí sinh khó đạt điểm tối đa nằm ở các câu hỏi mang tính thực tế và hình học, cụ thể là bài toán số 6 về hệ phương trình dưới dạng thực tế được đánh giá là câu hỏi khó nhất làm khó thí sinh, còn ở bài toán số 5 về hình học không gian, dù không quá đánh đố nhưng nhiều học sinh lại mất từ 0,25 đến 0,5 điểm do những lỗi bất cẩn như quên cộng diện tích đáy bình hoặc tính nhầm diện tích cả mặt cầu thay vì chỉ tính nửa mặt", một giám khảo nói.

Vào kỳ thi năm ngoái trước thời điểm sáp nhập địa giới tuyển sinh, TPHCM có khoảng 76.000 thí sinh dự thi thì đã có tới 36 điểm 10 môn Toán, mức điểm phổ biến của năm ngoái là 7 điểm và có khoảng 63% thí sinh đạt điểm từ trung bình trở lên.

Kỳ tuyển sinh năm nay cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi là năm đầu tiên TPHCM tổ chức thi lớp 10 sau khi sáp nhập dữ liệu tuyển sinh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đẩy quy mô thí sinh lên con số kỷ lục là hơn 151.000 em.