Sinh viên Thiết kế Đồ họa ĐH Duy Tân giành Quán quân Cuộc thi Phim ngắn LENSCAPE 2026

Cuộc thi Phim ngắn LENSCAPE 2026 đã ghi nhận tài năng sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân với hàng loạt giải thưởng gồm: Quán quân LENSCAPE 2026, Best Director (Đạo diễn Xuất sắc nhất), Best Actor (Diễn viên Xuất sắc nhất), và Choice Award (Giải thưởng Khán giả Bình chọn).

Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của sinh viên DTU mà còn cho thấy môi trường đào tạo năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển các kỹ năng làm phim và nghệ thuật tại ĐH Duy Tân.

Sinh viên Duy Tân giành giải Quán quân tại LENSCAPE 2026

LENSCAPE 2026 do BUV Photography Club - Câu Lạc bộ Nhiếp ảnh được bảo trợ bởi ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) tổ chức. Tổ chức lần thứ 2, cuộc thi thu hút đông đảo các bạn trẻ có độ tuổi từ 16-23 với đam mê điện ảnh tham gia. Vòng Chung kết LENSCAPE 2026 diễn ra ngày 8/5/2026 tại Hà Nội với sự góp mặt của những tác phẩm xuất sắc nhất.

Ban Giám khảo là các nghệ sĩ và nhà làm phim giàu kinh nghiệm, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của cuộc thi mà còn mang đến cho các đội cơ hội được đánh giá, ghi nhận và truyền cảm hứng từ những người làm nghề có tên tuổi như:

- NSƯT. Đặng Tất Bình - đạo diễn, diễn viên có hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh Việt Nam,

- Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ - người giành giải Đạo diễn Xuất sắc nhất tại Giải Cánh diều 2015 với bộ phim "Cuộc đời của Yến",

- Diễn viên Đinh Thị Thúy Hà - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu và truyền hình, gần đây được khán giả chú ý qua dự án điện ảnh “Mưa đỏ”.​

Phim ngắn “Màu #05“

Từ những bài học về Sản xuất Nội dung Số, Thiết kế Truyền thông, Xây dựng Kịch bản và Kể chuyện bằng Hình ảnh trên giảng đường DTU, nhóm làm phim Feliciné gồm:

- Nguyễn Nữ Phúc Hậu,

- Ngô Trí Quang,

- Tôn Long Hiếu,

- Lê Trung Kiên

đang là các sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa ĐH Duy Tân đã vận dụng hiệu quả kiến thức chuyên môn để thực hiện phim ngắn “Màu #05“ (Màu không phai) giàu tính sáng tạo và giá trị nghệ thuật.

“Mọi người thường nghĩ, Thiết kế Đồ họa chỉ gắn với việc tạo ra các sản phẩm hình ảnh tĩnh. Tuy nhiên, tại ĐH Duy Tân, chúng em còn được tiếp cận với nhiều kiến thức và kỹ năng liên quan đến xây dựng ý tưởng, kể chuyện bằng hình ảnh, quay dựng video, hậu kỳ, và phát triển các sản phẩm đa phương tiện. Trong quá trình làm phim, từ thiết kế bối cảnh, tổ chức sản xuất, quay dựng đến thiết kế poster truyền thông, các thành viên đều vận dụng trực tiếp những kiến thức đã được học tại trường. Chính nền tảng đó đã giúp nhóm tự tin tham gia LENSCAPE 2026 dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện ảnh.”, SV Nguyễn Nữ Phúc Hậu chia sẻ.

“Tình yêu màu gì?” - chủ đề của LENSCAPE 2026 đã khơi gợi nhiều cảm xúc và trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo lớn cho nhóm Feliciné của DTU. Từ đó, các bạn đã xây dựng câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một người thợ gốm tại làng gốm Thanh Hà, khéo léo lồng ghép những giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bình dị của địa phương vào tác phẩm.​

Poster phim ngắn “Màu #05“

​“’Màu #05’ được chúng em làm theo phong cách ‘slice of life’ với nhịp điệu nhẹ nhàng, chân thực nhằm khắc họa những cảm xúc đời thường và gần gũi. Hình ảnh ánh nắng mùa hè vàng ruộm rực rỡ đặc trưng của miền Trung cùng các góc quay giàu tính ẩn dụ được nhóm sử dụng để tăng chiều sâu cho câu chuyện và tạo dấu ấn điện ảnh riêng. Từ đó, chúng em muốn gửi gắm thông điệp rằng tình yêu có thể mang nhiều sắc thái khác nhau nhưng bản chất luôn là tốt đẹp và mãi bền bỉ, không đổi theo thời gian.”, SV Tôn Long Hiếu cho biết.

Với nhóm Feliciné, điều thú vị nhất là được chứng kiến ý tưởng ban đầu từng bước trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Từ một câu chuyện trên trang giấy, qua quá trình quay dựng, với thiết kế hình ảnh, âm thanh và sự phối hợp của cả ê-kíp, mọi ý tưởng dần được hiện thực hóa, mang lại cho các thành viên những trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ.

“Mỗi vị trí trong ê-kíp làm phim đều mang lại cho chúng em nhiều bài học quý giá. Với vai trò đạo diễn, phải biết cân bằng giữa ý tưởng sáng tạo và điều kiện thực tế của quá trình sản xuất, đồng thời điều phối công việc và kết nối các thành viên trong ê-kíp để cùng hướng đến một mục tiêu chung. Trong quá trình thực hiện, nhiều tình huống phát sinh như thay đổi bối cảnh, thời tiết, lịch trình hay các vấn đề kỹ thuật đòi hỏi người đạo diễn phải đưa ra quyết định nhanh chóng và phù hợp.”, Lê Trung Kiên khẳng định.

“Khi bước vào giai đoạn hậu kỳ, thử thách lớn nhất của nhóm là biến hàng giờ tư liệu thô thành một câu chuyện mạch lạc, giàu cảm xúc. Công việc dựng phim đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tư duy kể chuyện, bởi chỉ một thay đổi nhỏ về nhịp cắt, âm thanh hay thứ tự cảnh quay cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc người xem. Sự đồng hành, hỗ trợ, tận tình định hướng chuyên môn của các thầy cô của ĐH Duy Tân, tuy vậy, đã giúp chúng em tự tin sáng tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng.”, SV Ngô Trí Quang chia sẻ.​

Tâm huyết của ê-kíp sinh viên DTU để có những thước phim đẹp nhất

Khi thực hiện phim “Màu #05”, nhóm làm phim Feliciné đã mời sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hằng tham gia diễn xuất. Thúy Hằng đã thể hiện rất tốt khả năng nhập vai và để lại dấu ấn trong cuộc thi khi xuất sắc đạt giải Best Actor (Diễn viên Xuất sắc nhất) tại LENSCAPE 2026.

“Để hoàn thành một vai diễn, em đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật, cách nắm bắt tâm lý cũng như diễn tả cảm xúc như thế nào cho phù hợp. Cảnh khóc với em là thử thách khó nhất nhưng cũng là khoảnh khắc cảm xúc chân thật nhất khi em phải thực sự là chính nhân vật, sống trong hoàn cảnh của nhân vật để cảm xúc là tự nhiên nhất. Giải Best Actor thực sự là một dấu ấn đẹp trong hành trình là sinh viên Duy Tân của em.”, SV Nguyễn Thị Thúy Hằng bộc bạch.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, tác phẩm của nhóm sinh viên ĐH Duy Tân nổi bật với:

- Ý tưởng sáng tạo,

- Kịch bản chặt chẽ, và

- Cách kể chuyện giàu cảm xúc

Qua đó truyền tải thông điệp rõ ràng và phù hợp với chủ đề cuộc thi. Bộ phim cũng được đánh giá cao về mặt hình ảnh với bố cục hợp lý, màu sắc, ánh sáng và chuyển động máy quay mang tính nghệ thuật, tạo nên dấu ấn riêng trong cách thể hiện, góp phần mang đến một tác phẩm có chất lượng hoàn thiện cao.

Các thành tích làm phim ngắn khác của ĐH Duy Tân: - Giải Quay phim Xuất sắc nhất tại Liên hoan phim và Giải thưởng Quốc tế ASEAN (AIFFA) 2025 đã được trao cho phim ngắn “Nghề làm đèn lồng Hội An - Câu chuyện dệt nên chiếc ‘ánh sáng’ nhiệm màu” do sinh viên ngành Truyền thông Đa Phương tiện, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân thực hiện. - Giải Biên kịch Xuất sắc nhất trong Cuộc thi “Phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025” mùa 2 do Báo Thanh Niên cùng Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Sandisk Việt Nam tổ chức đã được trao cho phim ngắn “Điều ngọt ngào ở lại” do Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS), ĐH Duy Tân thực hiện.

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