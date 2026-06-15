Ngôi Sao Hà Nội: Văn hóa học thật, thi thật khẳng định vị thế trường tư thục hàng đầu Thủ đô

Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đạt kiểm định chuẩn quốc tế Cognia; Trường THCS, Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội đã trở thành một biểu tượng vàng trên bản đồ giáo dục Thủ đô. Không chỉ sở hữu bảng vàng thành tích dẫn đầu, nhà trường còn xác lập chuẩn mực mới về môi trường học thuật thực chất: “Học thật, làm thật, thi thật”.

Đầu vào chọn lọc, môi trường học tập giàu động lực

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên vị thế của Ngôi Sao Hà Nội là chất lượng học sinh đầu vào được tuyển chọn thông qua kỳ thi có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi nền tảng học lực tốt, tư duy vững vàng và khả năng thích ứng với môi trường học tập tiêu chuẩn cao. Chính chất lượng đầu vào là yếu tố tạo nên một cộng đồng học sinh giàu năng lực để mỗi em được học tập trong môi trường học thuật với mục tiêu rõ ràng và tinh thần nỗ lực vượt trội - nơi các em không chỉ được thúc đẩy bản thân bởi các thầy cô giáo tâm huyết và còn được truyền cảm hứng và cùng tiến bộ với chính bạn bè xung quanh.

Với nhiều bậc cha mẹ, đây là một trong những giá trị nổi bật của Ngôi Sao Hà Nội bởi một môi trường giáo dục tốt không chỉ đến từ chương trình hay cơ sở vật chất, mà còn đến từ cộng đồng bạn học đồng trang lứa. Khi học sinh được đặt trong một tập thể có chuẩn cao, các em sẽ học cách nghiêm túc hơn với mục tiêu của mình, biết nỗ lực hơn mỗi ngày và hình thành khát vọng vượt lên giới hạn cá nhân.

Tại Ngôi Sao Hà Nội, những khó khăn thử thách đều được chuyển hóa thành động lực để học tập và phát triển vì các em học sinh được rèn luyện để hiểu rằng, thành tích không đến từ may mắn mà đến từ nền tảng kiến thức chắc, phương pháp học tập đúng và sự bền bỉ trong từng chặng đường.

Văn hóa học thật, làm thật, thi thật

Điểm khác biệt cốt lõi của Ngôi Sao Hà Nội nằm ở văn hóa học tập thực chất. Nhà trường kiên trì xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, năng lực tự học và tinh thần vượt chuẩn cho học sinh dựa trên văn hóa “Học thật, làm thật, thi thật”.

Học sinh Ngôi Sao Hà Nội hào hứng học tập với văn hóa “Học thật, làm thật, thi thật”

“Học thật” là tiêu chí đòi hỏi học sinh hiểu bản chất vấn đề, có khả năng đặt câu hỏi và biết tự tìm kiếm lời giải thay vì chỉ ghi nhớ đáp án. “Làm thật” cho các em được thỏa sức tham gia vào các dự án, hoạt động học thuật, trải nghiệm, nghiên cứu, thuyết trình, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề trong những bối cảnh gần với đời sống. “Thi thật” đảm bảo mỗi bài kiểm tra, mỗi cuộc thi, mỗi thử thách đều là những cơ hội rèn luyện năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với chính quá trình học tập của từng học sinh.

Văn hóa ấy giúp học sinh Ngôi Sao Hà Nội không chỉ đạt kết quả tốt trong các kỳ thi mà còn hình thành thái độ học tập nghiêm túc, khả năng tự đặt mục tiêu, tinh thần tự học và ý chí theo đuổi những chuẩn mực cao hơn.

Điều đó thể hiện qua bảng vàng thành tích rực rỡ của nhà trường suốt nhiều năm qua, thể hiện năng lực vận hành của một hệ thống giáo dục đã được kiểm chứng qua thời gian. Gần nhất, năm học 2025 – 2026 vừa qua, học sinh Ngôi Sao Hà Nội tiếp tục ghi dấu với 15.271 giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế; trong đó có 209 giải quốc tế, 2.471 giải quốc gia, 3.551 giải cấp thành phố, 3.863 giải cấp quận, 5.177 giải cấp trường. Đội ngũ giáo viên nhà trường cũng đạt 66 giải thưởng chuyên môn.

Dự án 9+: dấu ấn đầu ra của một hệ thống rèn luyện bài bản

Nếu chất lượng đầu vào tạo nên nền tảng, thì Dự án 9+ là một trong những minh chứng rõ nét cho hiệu quả đào tạo của Ngôi Sao Hà Nội ở giai đoạn đầu ra THCS.

Lớp 9 là thời điểm bản lề trong hành trình học tập của học sinh. Đây không chỉ là năm học cuối cấp, mà còn là giai đoạn các em phải xác định mục tiêu, lựa chọn định hướng, rèn luyện bản lĩnh thi cử và chuẩn bị cho những môi trường học tập có tính cạnh tranh cao hơn.

Với Dự án 9+, Ngôi Sao Hà Nội xây dựng một lộ trình đồng hành bài bản cho học sinh cuối cấp: củng cố nền tảng kiến thức, phân hóa theo mục tiêu, tăng cường năng lực tự học, rèn kỹ năng làm bài, theo sát tiến độ cá nhân và kết nối chặt chẽ giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh. Điểm đáng chú ý của Dự án 9+ không chỉ nằm ở việc luyện thi chuyển cấp, mà ở cách nhà trường giúp học sinh trưởng thành trong toàn bộ quá trình chuẩn bị. Các em được rèn luyện để biết đặt mục tiêu phù hợp, quản lý thời gian, giữ kỷ luật học tập, vượt qua áp lực và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Những kết quả đầu ra rực rỡ của học sinh Ngôi Sao Hà Nội trong nhiều năm qua, với nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên Top đầu Thủ đô và các trường công lập chất lượng cao hàng đầu Hà Nội là minh chứng thuyết phục cho hiệu quả của một lộ trình học thuật được thiết kế có hệ thống. Gần nhất, năm học 2025 - 2026, Hansers đã đạt thành tích: điểm trung bình xét tuyển 25,56 và tỉ lệ trúng tuyển THPT 100%; tỉ lệ trúng tuyển THPT công lập lên tới 97% (trong đó có 4 lớp đạt tỉ lệ 100%); tỉ lệ trúng tuyển THPT Chuyên là 93,2%; 307 lượt trúng tuyển vào các trường THPT Chuyên, trong đó 149 lượt trúng tuyển các trường THPT Chuyên thuộc khối các trường đại học và 158 lượt trúng tuyển các trường THPT Chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội; có đến 3 Thủ khoa, 4 Á khoa, 8 học sinh vinh dự nhận học bổng từ các trường THPT Chuyên danh tiếng.

Tiêu chuẩn cao trong hệ sinh thái EQuest và kiểm định quốc tế Cognia

Là thành viên khối phổ thông của Tập đoàn Giáo dục EQuest, Ngôi Sao Hà Nội phát triển trong một hệ sinh thái giáo dục có quy mô, có chiến lược và có tiêu chuẩn quản trị hiện đại. Điều này giúp nhà trường không chỉ kế thừa bề dày riêng của một thương hiệu giáo dục lâu năm, mà còn liên tục được thúc đẩy để đổi mới, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng.

Trong hệ sinh thái đó, chất lượng giáo dục được nhìn nhận một cách toàn diện: từ chương trình, đội ngũ, phương pháp giảng dạy, đánh giá học sinh, trải nghiệm học đường đến sự phối hợp với cha mẹ học sinh. Đây là nền tảng quan trọng giúp Ngôi Sao Hà Nội duy trì chất lượng ổn định, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện đại.

Đặc biệt, với việc đạt chuẩn kiểm định quốc tế Cognia, Ngôi Sao Hà Nội tiếp tục khẳng định cam kết phát triển theo các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế. Kiểm định không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là quá trình tự đánh giá và cải tiến liên tục, đòi hỏi nhà trường phải có hệ thống vận hành minh bạch, dữ liệu đánh giá rõ ràng và môi trường học tập hướng tới sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Ngôi Sao Hà Nội đạt chứng nhận kiểm định quốc tế Cognia (Hoa Kỳ)

Giáo dục thực chất gắn với mô hình “Giáo viên đổi mới, học sinh chủ động, gia đình đồng hành”

Đằng sau chất lượng học thuật của Ngôi Sao Hà Nội là một hệ sinh thái giáo dục được xây dựng từ ba lực lượng cốt lõi: giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Tại nhà trường, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người thiết kế, tổ chức và kiến tạo trải nghiệm học tập. Đội ngũ giáo viên liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, triển khai dạy học theo dự án, dạy học liên môn và cá nhân hóa quá trình tiếp nhận kiến thức của học sinh.

Cuộc thi “Giáo viên sáng tạo tài năng” được tổ chức thường niên là một minh chứng cho văn hóa phát triển nghề nghiệp tại Ngôi Sao Hà Nội. Đây không chỉ là sân chơi chuyên môn, mà còn là cơ chế thúc đẩy đổi mới từ bên trong đội ngũ, giúp các thầy cô chia sẻ, lan tỏa những phương pháp dạy học hiệu quả và đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của toàn trường.

Cùng với đó, học sinh được định hướng trở thành chủ thể của hành trình học tập. Thông qua chương trình lãnh đạo bản thân LiM, chương trình SEL, các dự án học tập, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ và sân chơi học thuật,...các em được rèn luyện năng lực đặt mục tiêu, lập kế hoạch, hợp tác, phản biện, giải quyết vấn đề và tự đánh giá quá trình tiến bộ của bản thân.

Một điểm nổi bật không thể không kể đến của mô hình giáo dục tại Ngôi Sao Hà Nội là sự đồng hành của gia đình. Cha mẹ học sinh không đứng ngoài quá trình giáo dục mà trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái học đường. Dự án “Cha mẹ cùng thầy cô lên lớp” được triển khai nhiều năm qua với hàng nghìn tiết học chính là một trong những dấu ấn riêng đặc sắc của nhà trường khi chính cha mẹ, ông bà và người thân của học sinh trực tiếp tham gia vào các tiết học để cùng chia sẻ về nghề nghiệp, chuyên môn, kỹ năng và trải nghiệm sống thực tế.

Chất lượng thật tạo nên sức bền thương hiệu, khẳng định vị thế trường tư thục top đầu Thủ đô

Hơn 15 năm phát triển, Ngôi Sao Hà Nội không chỉ khẳng định vị thế là ngôi trường có thành tích nổi bật mà còn là một cộng đồng giáo dục đã tích lũy đủ chiều sâu để tạo ra chất lượng ổn định. Thương hiệu Ngôi Sao Hà Nội được tạo nên từ sự kết hợp giữa đầu vào chọn lọc, môi trường học tập giàu động lực, văn hóa học thật - làm thật - thi thật, Dự án 9+ với kết quả đầu ra được kiểm chứng, đội ngũ giáo viên liên tục đổi mới và sự đồng hành của gia đình như một phần của hệ sinh thái giáo dục.

Trong một thời đại mà giáo dục không chỉ cần đổi mới, mà còn cần bản lĩnh để giữ vững những giá trị cốt lõi, Ngôi Sao Hà Nội lựa chọn con đường phát triển bền vững: lấy chất lượng thật làm nền tảng, lấy tiêu chuẩn cao làm động lực, lấy sự trưởng thành của học sinh làm thước đo và lấy niềm tin của cha mẹ học sinh làm cam kết lâu dài.

Đó chính là cách một thương hiệu giáo dục tạo dựng vị thế: không bằng những tuyên ngôn nhất thời, mà bằng kết quả được chứng minh qua từng thế hệ học sinh, đội ngũ giáo viên và từng gia đình đã cùng đồng hành trên hành trình giáo dục.