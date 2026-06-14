Trường Cranleigh (Vương quốc Anh) chính thức gia nhập Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược với Sunshine Group

Ngày 11/06/2026, Cranleigh School (Vương quốc Anh), một trong những ngôi trường danh tiếng với bề dày hơn 160 năm lịch sử, chính thức công bố chiến lược mở rộng hoạt động sang Việt Nam thông qua việc thành lập cơ sở mới tại Hà Nội. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của Cranleigh, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục chuẩn Anh Quốc cho học sinh Việt Nam.

Cranleigh School và Sunshine Group chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Trường Cranleigh và Sunshine Group không chỉ là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực giáo dục quốc tế mà còn thể hiện sự kết nối sâu sắc giữa truyền thống giáo dục lâu đời của Vương quốc Anh với tinh thần đổi mới, hội nhập của Việt Nam.

Sự kiện vinh dự được chào đón ông Matt Western, Nghị sĩ Quốc hội Anh kiêm Đặc phái viên Thương mại Vương quốc Anh tại Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Lào, cùng bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự kiêm Giám đốc Thương mại Anh tại Việt Nam cùng nhiều khách mời danh dự và đối tác chiến lược.

Mô hình giáo dục quốc tế gắn kết bản sắc Việt Nam

Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Sunshine Group phát biểu tại Lễ ký kết

Chia sẻ về tầm nhìn hợp tác, Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Group bày tỏ sự trân trọng đối với nền giáo dục lâu đời của Anh Quốc. Ông nhấn mạnh lễ ký kết lần này là bước khởi đầu cho hành trình hợp tác bền vững giữa hai bên. Đặc biệt, đón đầu xu thế công nghệ, Chủ tịch Sunshine Group nhận định: "Trong kỷ nguyên mới, đây là cơ hội lớn để Việt Nam thúc đẩy phát triển AI trong giáo dục và đào tạo. Vì vậy, mục tiêu lớn của chúng tôi không chỉ là đưa tinh hoa giáo dục hiện đại về Việt Nam, mà còn hướng tới việc hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu, ứng dụng AI mạnh mẽ vào trường học."

Là thành viên mới nhất của Tập đoàn Trường Cranleigh (Cranleigh Schools Group), bên cạnh các cơ sở thành công tại Surrey (Vương quốc Anh), Abu Dhabi và Trung Quốc, Cranleigh Hà Nội được xây dựng với định hướng kết hợp giữa chất lượng giáo dục chuẩn Anh Quốc và sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa địa phương.

Cam kết kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu tương lai

Phát biểu tại sự kiện, bà Samantha Price - Người đứng đầu Hệ thống trường Cranleigh School, chia sẻ: "Bằng việc kết hợp giữa sự xuất sắc trong học thuật truyền thống Anh Quốc và các hoạt động ngoại khóa phong phú trong một môi trường hiện đại, chúng tôi cam kết nuôi dưỡng một thế hệ trẻ có tư duy toàn cầu, tự tin phát huy những thế mạnh riêng biệt và sẵn sàng tỏa sáng trên trường quốc tế."

Ông Matt Western - Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh gửi lời chúc mừng tới đội ngũ Cranleigh và Tập đoàn Sunshine: “Đây không chỉ là một chương mới cho cả hai tổ chức mà còn là một bước tiến ý nghĩa trong quan hệ Anh – Việt. Việc thành lập Trường Cranleigh tại Việt Nam sẽ mang tinh hoa của nền giáo dục Anh đến trực tiếp với người dân Hà Nội, góp phần đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam với những giá trị đặc trưng của giáo dục Anh, đề cao tư duy phản biện, góc nhìn toàn cầu, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khả năng thích ứng trong một thế giới nhiều biến động.

Ông Matt Western chia sẻ tại Lễ Ký kết

Tiến sĩ Đỗ Văn Tuấn – Giám đốc dự án khẳng định “ Ký kết chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là việc hiện thực hóa những cam kết đã được thống nhất thông qua chất lượng chương trình học, đội ngũ giáo viên, hệ thống quản trị và trải nghiệm học tập mà học sinh sẽ nhận được trong tương lai.

Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành một trong những điểm sáng mới của giáo dục quốc tế tại Việt Nam, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có năng lực hội nhập, tư duy đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng.”

Việc Cranleigh lựa chọn Hà Nội làm điểm đến tiếp theo trong chiến lược phát triển quốc tế không chỉ khẳng định tiềm năng của thị trường giáo dục Việt Nam mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục quốc tế tại Thủ đô. Sự hiện diện của Cranleigh Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang đến thêm một lựa chọn giáo dục uy tín chuẩn Anh Quốc cho các gia đình Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và ngành giáo dục trong nước.