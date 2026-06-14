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Trường THCS Cầu Giấy công bố điểm chuẩn lớp 6

Hà Linh

TPO - Tối 14/6, Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh và điểm chuẩn vào lớp 6 năm học 2026 - 2027 là 23,75.

Mức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 của trường năm nay giảm 1,5 điểm so với mức điểm của năm ngoái.

Điểm của thí sinh là tổng điểm ba bài đánh giá các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Điểm tuyển sinh là tổng điểm đánh giá năng lực cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Nhà trường cho biết, điểm ưu tiên được cộng cho các học sinh thuộc diện chính sách như người dân tộc thiểu số, con thương binh, liệt sĩ và một số đối tượng khác theo quy định, với mức cộng từ 1 đến 2 điểm.

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Học sinh đến kiểm tra đánh giá năng lực tại Trường THCS Cầu Giấy năm nay.

Về thời gian nhập học, Trường THCS Cầu Giấy sẽ tiếp nhận hồ sơ từ 8 giờ ngày 18/6 đến 17 giờ ngày 19/6. Sau thời hạn trên, nếu phụ huynh không hoàn tất việc nộp hồ sơ nhập học, học sinh sẽ được xem là không có nhu cầu theo học tại trường.

Đối với những trường hợp có nguyện vọng phúc khảo bài thi đánh giá năng lực, phụ huynh đăng ký phúc khảo theo hình thức trực tuyến từ ngày 15/6 đến 17h ngày 16/6. Kết quả phúc khảo dự kiến được công bố vào ngày 22/6.

Trường THCS Cầu Giấy là một trong những trường THCS công lập chất lượng cao có sức hút lớn tại Hà Nội, hằng năm thu hút đông đảo học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực để cạnh tranh suất vào lớp 6.

Năm nay, có hơn 5.500 thí sinh dự bài kiểm tra đánh giá năng lực để lấy kết quả tuyển sinh vào Trường THCS Cầu Giấy nhưng trường chỉ tuyển 440 em. Tỉ lệ chọi khoảng 1/12,5, nghĩa là trung bình hơn 12 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển.

Ngoài trường này, các trường THCS chất lượng cao cũng tổ chức đánh giá đánh giá năng lực học sinh để lấy kết quả tuyển sinh lớp 6 như: THCS Thanh Xuân, THCS Nam Từ Liêm...

Hà Linh
#Tuyển sinh lớp 6 #Thi tuyển lớp 6 #Tuyển sinh trường hot #Điểm chuẩn THCS Cầu Giấy

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