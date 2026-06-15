Dự báo điểm chuẩn trường tốp đầu tăng nhẹ

TPO - Các chuyên gia nhận định phổ điểm các tổ hợp trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng nhẹ từ 0,5 đến 1 điểm nhờ môn Toán, môn tiếng Anh được cải thiện.

Đa số thí sinh vượt 'sàn' của Bộ GD&ĐT

Theo thầy Lê Hàn, giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM, phổ điểm các tổ hợp xét tuyển truyền thống năm nay nhìn chung có xu hướng tăng nhẹ, dao động cao hơn năm ngoái từ 0,5 đến 1 điểm. Nguyên nhân lớn nhất là do phổ điểm môn Toán có sự cải thiện rõ rệt, nằm ở mức 6 - 7 điểm (trong khi năm ngoái phổ điểm môn Toán khá thấp, chỉ rơi vào khoảng 4 - 4,5 điểm).

Thí sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh nhóm ngành khoa học công nghệ 2026. Ảnh: Dương Triều

Đi sâu vào từng tổ hợp xét tuyển cụ thể, thầy Lê Hàn dự báo phổ điểm của tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) sẽ duy trì ở mức tương đối ổn định và khá cao, tập trung chủ yếu trong khoảng 18 - 19 điểm.

Đối với tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh), do đề thi môn tiếng Anh nay mặc dù cấu trúc đề không thay đổi và phần từ vựng không hẳn quá khó như năm 2025, nhưng cách ra đề dài khiến học sinh mất nhiều thời gian xử lí. Tuy nhiên, nhờ thí sinh đã có sự chuẩn bị tâm lí tốt từ trước nên điểm số chung của khối này sẽ không bị kéo xuống quá thấp như năm trước, dự kiến phổ điểm dao động 17 - 18 điểm.

Trong khi đó, ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), đề thi môn Sinh học năm nay được đánh giá là khó hơn năm ngoái với cách hỏi phức tạp hơn. Do đó, thầy Lê Hàn nhận định phổ điểm của khối B00 năm nay sẽ nằm ở mức 18 điểm.

Thầy Hàn khẳng định, về mức điểm sàn 15 điểm/tổ hợp của Bộ GD&ĐT, đại đa số học sinh đều sẽ dễ dàng vượt qua ngưỡng này vì đây thực chất chỉ là mức điểm trung bình, cơ bản để xét công nhận tốt nghiệp. Mức điểm sàn này sẽ không gây ra biến động lớn hay tác động quá nhiều đến công tác tuyển sinh của các trường đại học năm nay.

Phổ điểm tăng

Thầy Nguyễn Trung Nguyên, hệ thống giáo dục HocMai đánh giá, nhìn chung độ khó của các bài thi năm nay có xu hướng giảm, cộng với việc học sinh đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng và quen thuộc với dạng đề mới, nên rất có thể điểm trung bình ở các môn sẽ cao hơn so với năm trước. Sự thay đổi này kéo theo sự gia tăng điểm tổng ở một số tổ hợp xét tuyển phổ biến.

Phân tích cụ thể từng môn học, thầy Nguyên nhận định, môn Toán năm nay khá dễ thở, thí sinh nắm chắc kiến thức cơ bản hoàn toàn có thể đạt từ 6,5 đến 7 điểm. Ngược lại, môn Ngữ văn sẽ là một thử thách lớn khi các câu hỏi được đánh giá khó hơn. Dự kiến phổ điểm môn này sẽ giảm từ 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái, tập trung nhiều ở mức 5,5 đến 6 điểm.

Với môn tiếng Anh, đề thi ghi nhận sự thay đổi rõ rệt khi loại bỏ được nhiều "tính AI", giúp đề không còn khó đọc. Dù kiến thức trong đề vẫn vượt khung quy định khi xuất hiện nhiều từ vựng và ngữ pháp ở bậc B2 và C1, điểm số môn tiếng Anh dự kiến vẫn tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm và tập trung ở ngưỡng 5,5 điểm. Các môn thuộc bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội dù có độ khó không đổi, nhưng nhờ học sinh đã được làm quen với các đề mẫu từ trước nên điểm số chắc chắn sẽ cao hơn năm ngoái.

Từ những phân tích trên, thầy Nguyễn Trung Nguyên dự báo phổ điểm ở các tổ hợp xét tuyển phổ biến sẽ có xu hướng tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm. Trong đó, các tổ hợp không chứa môn Ngữ văn và tiếng Anh có thể tăng mạnh nhất, cao hơn năm trước khoảng 1,5 điểm. Những tổ hợp có môn Ngữ văn sẽ giữ nguyên hoặc chỉ tăng nhẹ ở mức 0,5 điểm. Đặc biệt, riêng các tổ hợp khối D như D01, D14, D15 do chứa cả Ngữ văn và tiếng Anh nên phổ điểm dự kiến sẽ tương đương năm ngoái.

Điểm chuẩn trường top giữa dự báo giảm

Một lưu ý quan trọng được thầy Nguyên nhấn mạnh là dù phổ điểm các tổ hợp xét tuyển có xu hướng tăng, nhưng điểm chuẩn vào các trường đại học chưa chắc đã tăng theo, thậm chí có thể giảm do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu tuyển sinh và mở thêm nhiều ngành học mới.

Dự kiến tại các trường thuộc top đầu như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính và Học viện Ngân hàng, điểm chuẩn ở hầu hết các tổ hợp sẽ giữ nguyên hoặc chỉ tăng nhẹ từ 0,25 đến 0,5 điểm.

Với phân khúc các trường có điểm xét tuyển ở mức trung bình từ 18 đến 20 điểm, điểm chuẩn năm nay nhiều khả năng sẽ giảm khoảng 0,5 điểm. Vì vậy, các thí sinh cần phải cân nhắc thật kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đăng kí nguyện vọng cuối cùng.