Quảng Ninh xác minh thông tin giám thị 'gợi ý' cho thí sinh xem bài thi tốt nghiệp

TPO - Sau khi xuất hiện bài đăng trên mạng xã hội tố giám thị tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả tạo điều kiện cho một thí sinh xem bài, Công an tỉnh Quảng Ninh và ngành giáo dục địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 14/6, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của một tài khoản tự nhận là thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Quảng Ninh, phản ánh việc bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình làm bài thi do những hành vi được cho là thiếu khách quan của giám thị coi thi.

Trường THPT Cẩm Phả - điểm thi được cho là nơi để xảy ra sự việc.

Theo nội dung chia sẻ, trong buổi thi môn Vật lý (ngày 12/6), vào khoảng 8h-8h10, một giám thị được cho là đã đề nghị em đưa bài cho một thí sinh tên Hùng xem nhưng em từ chối. Sau đó, giám thị này thường xuyên đứng gần vị trí của em và thí sinh nói trên, khiến em cảm thấy áp lực, mất bình tĩnh và không thể hoàn thành tốt bài thi.

Tài khoản này cho biết tâm lý hoang mang tiếp tục kéo dài sang môn thi Hóa học ngay sau đó, ảnh hưởng đến kết quả làm bài. Người đăng cũng phản ánh cả hai giám thị trong phòng thi đều có những hành vi nhằm tạo điều kiện cho thí sinh tên Hùng tiếp cận bài làm của mình.

Bài đăng còn đề cập việc thí sinh tên Hùng tự ý lấy tẩy của em trong những phút cuối giờ thi, khiến em rơi vào trạng thái hoảng loạn. Theo người đăng, toàn bộ sự việc đã tác động nghiêm trọng đến tâm lý, kết quả thi cũng như làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội ngũ làm công tác giáo dục.

Trong phần bình luận dưới bài viết, nhiều tài khoản cho rằng thí sinh tên Hùng được nhắc đến là học sinh của Trường THPT Cẩm Phả.

Liên quan đến vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết đã yêu cầu Trường THPT Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo chỉ đạo của Sở, nhà trường phải phối hợp với trưởng điểm thi, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và các cá nhân liên quan để thu thập thông tin, tài liệu, minh chứng, làm rõ diễn biến sự việc và trách nhiệm của các bên liên quan. Kết quả xác minh phải được báo cáo bằng văn bản, trong đó nêu rõ tính xác thực của nội dung phản ánh, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm nếu có.

Được biết, trong ngày 14/6, một phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, các nội dung đăng tải trên mạng xã hội vẫn đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và chưa có kết luận chính thức.