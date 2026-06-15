Đại học Trà Vinh đăng cai tổ chức đại hội lần thứ V Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Khẳng định vị thế của Đại học Trà Vinh

Đại hội diễn ra trong thời điểm ý nghĩa đặc biệt khi Đại học Trà Vinh hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập (2006–2026) và 25 năm hình thành, phát triển mô hình Cao đẳng Cộng đồng tại Trà Vinh (2001–2026). Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định hành trình phát triển bền bỉ của một mô hình giáo dục gắn với cộng đồng, lấy người học làm trung tâm và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Đồng thời, năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm thành lập Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (2006–2026).

Vì vậy, việc Đại học Trà Vinh được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết giữa truyền thống của hệ thống cao đẳng cộng đồng Việt Nam với những thành tựu nổi bật của Nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Với chủ đề “Đổi mới – Kết nối – Hội nhập – Phát triển bền vững”, Đại hội lần thứ V có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2021–2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026–2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội; đồng thời bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội dự kiến có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; các tổ chức quốc tế; hiệp hội nghề nghiệp; doanh nghiệp đối tác; cùng đại biểu đến từ các trường cao đẳng, cao đẳng cộng đồng, đại học ứng dụng và các đơn vị thành viên trên phạm vi cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội sẽ tổ chức các hoạt động kết nối giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đối tác; kết nạp thành viên mới; tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội trong suốt 20 năm qua.

Đại hội là diễn đàn quan trọng để các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình hiệu quả, thúc đẩy hợp tác và định hình tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Việc đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ V tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Đại học Trà Vinh trong mạng lưới giáo dục ứng dụng, giáo dục cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Thúc đẩy phát triển bền vững giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, VACC đã không ngừng mở rộng mạng lưới thành viên, thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường – doanh nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục thành viên, góp phần phát triển giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ứng dụng, học tập suốt đời và phát triển cộng đồng tại nhiều địa phương.

Đại hội lần thứ V cũng là diễn đàn quan trọng để các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các bên liên quan trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hiệu quả, tăng cường kết nối, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Đại hội nhận được sự đồng hành quý báu của nhiều doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đối tác trên cả nước. Đặc biệt, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ TVU (TVUC) và Công ty TNHH Nguồn nhân lực SK Việt Nam đồng hành cùng Đại hội với vai trò Nhà tài trợ Kim cương.

Bên cạnh đó, Đại hội còn nhận được sự hỗ trợ của các Nhà tài trợ Bạc gồm: Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Giáo dục Sao Mai, Công ty Cổ phần Kỹ thuật CEMEP, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoa học Công nghệ Bách khoa và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; cùng nhiều doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thành viên và đối tác trên cả nước.

Sự chung tay, đồng hành của các đơn vị là nguồn động lực quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội, đồng thời thể hiện cam kết trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Đại học Trà Vinh là thành viên đồng sáng lập Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC). GS.TS Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Đại học Trà Vinh là Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam.