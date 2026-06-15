Huy động 1.000 cán bộ, 'bộ máy' chấm thi tốt nghiệp ở TPHCM vận hành ra sao?

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM cho hay công tác chấm thi tốt nghiệp được triển khai tại các khu vực riêng biệt dành cho bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm.

Ngày 15/6, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính, đồng thời là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước với khoảng 140.000 em.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, công tác chấm thi được triển khai tại các khu vực riêng biệt dành cho bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm. Tất cả các khu vực làm phách, chấm thi, phúc khảo đều được bố trí camera giám sát hoạt động 24/24 giờ, có lực lượng công an bảo vệ thường trực và thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy cũng như kiểm soát thiết bị thu phát thông tin.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TPHCM

Đối với môn Ngữ văn - môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, bài thi được thực hiện quy trình làm phách hai vòng và chấm độc lập hai lần nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng. Sở GD&ĐT đã triển khai công tác làm phách từ ngày 14/6 và dự kiến kéo dài trong ba ngày.

Sau khi hoàn tất khâu làm phách, Ban Thư ký Hội đồng thi sẽ bàn giao bài thi cho các tổ chấm. Trước khi chấm chính thức, các trưởng môn tổ chức quán triệt quy chế, thảo luận đáp án và hướng dẫn chấm cho các tổ trưởng. Mỗi tổ chấm sẽ thực hiện chấm chung ít nhất 10 bài để thống nhất cách đánh giá trước khi bước vào chấm đại trà.

Mỗi bài thi tự luận đều được hai giám khảo chấm độc lập ở hai vòng khác nhau. Sau vòng chấm thứ nhất, bài thi được chuyển ngẫu nhiên cho giám khảo khác để thực hiện vòng chấm thứ hai, bảo đảm không có trường hợp một giám khảo chấm cùng một bài hai lần.

Sau khi hai giám khảo hoàn thành việc chấm, tổ chấm sẽ tiến hành đối chiếu và thống nhất điểm số. Điểm từng câu và điểm toàn bài chỉ được ghi chính thức sau khi hoàn tất bước thống nhất này.

Bên cạnh đó, ít nhất 5% số lượng bài thi tự luận sẽ được lựa chọn để chấm kiểm tra. Những bài có mức chênh lệch điểm lớn giữa hai giám khảo, bài đạt điểm rất cao hoặc rất thấp có thể được đưa vào diện kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng và độ chính xác của kết quả chấm thi.

Đối với các môn thi trắc nghiệm như toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ, việc chấm thi được thực hiện bằng hệ thống máy quét và phần mềm chuyên dụng theo quy trình của Bộ GD-ĐT. Dữ liệu chấm thi được xử lý trên hệ thống mạng nội bộ, sau đó niêm phong và gửi về Bộ GD-ĐT đúng thời hạn quy định.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết công tác chấm thi dự kiến hoàn tất vào ngày 23/6. Sau đó, dữ liệu điểm thi sẽ được chuyển về Bộ GD&ĐT để phục vụ việc công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT trên toàn quốc vào ngày 1/7.

Sau khi có kết quả, hội đồng thi sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh và tổ chức chấm phúc khảo trong khoảng thời gian từ ngày 6/7 đến 16/7 .