17.000 sinh viên Đại học Quốc gia sẽ lên Hòa Lạc học

TPO - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm học 2026 - 2027, sẽ có trên 17.000 sinh viên năm thứ nhất của các trường trực thuộc chuyển đến học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

Thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm học 2026 - 2027, 12 trường thành viên dự kiến tuyển sinh trên 22.000 chỉ tiêu, tăng hơn 2.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoàn thiện các tổ hợp phòng học chuẩn bị đón sinh viên nhập học. Ảnh: VNU

Trong đó, Trường Đại học Kinh tế tăng 500 chỉ tiêu (tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 3.000), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tăng 195 chỉ tiêu (tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2.510 chỉ tiêu).

Trường Đại học Công nghệ dẫn đầu toàn Đại học Quốc gia về quy mô tuyển sinh năm học 2026 - 2027 với tổng chỉ tiêu trên 4.000.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Năm nay, 12 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo 190 ngành. Trong đó, có 15 chương trình đào tạo tài năng thuộc lĩnh vực STEM được Bộ GD&ĐT phê duyệt trong đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025–2035 và định hướng tới năm 2045.

Trong đó, Trường Đại học Công nghệ có 10 chương trình ở các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, kĩ thuật phần mềm, kĩ thuật điện tử, công nghệ sinh học… Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 4 chương trình gồm khoa học vật liệu, sinh học, toán ứng dụng và khoa học dữ liệu. Trường Quốc tế có 1 chương trình về tự động hóa và tin học.

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm học 2026-2027 có 17.166 sinh viên thuộc 11 đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ học tập tại Hòa Lạc, trong đó nhiều đơn vị đưa toàn bộ hoặc phần lớn sinh viên năm nhất lên học tập tại Hòa Lạc.

Với sinh viên năm thứ hai, thứ ba ở một số ngành được đưa lên Hòa Lạc học tập, tập trung vào các ngành công nghệ, kĩ thuật, khoa học sức khỏe, liên ngành.

Trong số các trường đưa sinh viên lên Hòa Lạc học tập, Trường đại học Công nghệ dẫn đầu với 100% sinh viên năm nhất, tiếp đến là Trường đại học Giáo dục 3.695 sinh viên, Trường đại học Luật 2.081 sinh viên.