FPT tổ chức cuộc thi AI đầu tiên cho lĩnh vực công nghệ ô tô

Đây là lần đầu tiên cuộc thi được FPT triển khai, nhằm tìm kiếm những ý tưởng và giải pháp đột phá ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phương tiện thế hệ mới, đồng thời kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kỷ nguyên AI.

Trong bối cảnh xe hơi ngày càng được định nghĩa bằng phần mềm và dữ liệu, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi giúp phương tiện trở nên thông minh, an toàn và cá nhân hóa hơn. Từ trợ lý lái xe, nhận diện hành vi người dùng đến tối ưu vận hành và trải nghiệm trên xe, AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Automotive Hackathon 2026 được tổ chức nhằm khuyến khích cộng đồng công nghệ Việt Nam tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn, góp phần định hình tương lai của ngành bằng những sáng kiến sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao.

FPT lần đầu tiên tổ chức Automotive Hackathon.

Cuộc thi dành cho công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, bao gồm kỹ sư CNTT từ một năm kinh nghiệm trở lên, học sinh, sinh viên cùng những người yêu công nghệ, quan tâm đến lĩnh vực phát triển phần mềm ô tô, có kiến thức hoặc kinh nghiệm ở một trong các lĩnh vực như Embedded Software, C/C++, Linux, Python, AI, Android Automotive, AUTOSAR hoặc Rust. Thí sinh từ 16 tuổi trở lên, có thể đăng ký theo đội hoặc cá nhân. Bên cạnh năng lực chuyên môn, cuộc thi cũng khuyến khích các ứng viên có tư duy hệ thống và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Trong suốt hành trình cuộc thi, các đội thi sẽ được tiếp cận bộ dữ liệu thực tế, tham gia huấn luyện mô hình AI, xây dựng giải pháp và phát triển sản phẩm mẫu dưới sự đồng hành của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ ô tô. Thí sinh cũng tiếp cận với các nhóm công nghệ CDC (Cockpit), AIDV (ADAS), CCS, AUTOSAR để phát triển ý tưởng, giải pháp của mình. Không chỉ là sân chơi tranh tài, Automotive Hackathon 2026 còn mang đến cơ hội học hỏi chuyên sâu về quy trình phát triển phần mềm ô tô hiện đại, ứng dụng AI trong môi trường sản xuất và phát triển sản phẩm thực tế.

Các đội xuất sắc sẽ trình bày giải pháp tại Demo Day trước hội đồng chuyên gia và lãnh đạo ngành công nghệ. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 250 triệu đồng, cùng nhiều cơ hội kết nối nghề nghiệp, phát triển chuyên môn và tham gia vào các dự án công nghệ quy mô toàn cầu trong lĩnh vực ô tô.

Ông Nguyễn Đức Kính – Giám đốc Công ty FPT Automotive, Tập đoàn FPT cho biết: “Automotive Hackathon 2026 không chỉ tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng kỹ sư có khả năng tạo ra các sản phẩm công nghệ mang dấu ấn Việt Nam cho ngành công nghiệp ô tô thế giới. Cuộc thi kỳ vọng sẽ trở thành nơi hội tụ của những người trẻ đam mê công nghệ, sẵn sàng thử thách bản thân và góp phần định hình tương lai của phương tiện thông minh trong kỷ nguyên AI”.

FPT hướng tới xây dựng cộng đồng kỹ sư có khả năng tạo ra các sản phẩm công nghệ cho ngành ô tô thế giới.

Automotive Hackathon 2026 diễn ra từ ngày 15/6 đến 23/8/2026 với nhiều vòng thi liên tiếp nhằm giúp các đội phát triển ý tưởng thành sản phẩm thực tế.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15/6 đến hết ngày 12/7. Sau giai đoạn đánh giá hồ sơ từ ngày 12-19/7, Ban tổ chức sẽ công bố Top 20 đội thi xuất sắc nhất vào ngày 20/7.

Từ ngày 20/7 đến 10/8, các đội sẽ bước vào vòng phát triển giải pháp trên nền tảng cloud do FPT xây dựng. Các đội cũng được kết nối trực tiếp với đội ngũ mentor là các chuyên gia công nghệ và kỹ sư ô tô giàu kinh nghiệm của FPT. Kết quả vòng 1 sẽ được đánh giá từ ngày 10-17/8 để lựa chọn 5 đội xuất sắc nhất tiến vào vòng chung kết.

Top 5 đội thi sẽ tham gia thử thách coding trực tiếp vào ngày 22/8 trước khi bước vào Demo Day Chung kết diễn ra ngày 23/8 tại Hà Nội. Tại đây, các đội sẽ trình bày sản phẩm, mô hình AI và giải pháp trước hội đồng chuyên gia ngành ô tô và công nghệ.

Công nghệ ô tô của FPT được giới thiệu tại các triển lãm quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghệ ô tô, FPT đã xây dựng đội ngũ hơn 5.000 kỹ sư phần mềm ô tô trên toàn cầu, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các hãng sản xuất xe và nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới nhằm phát triển thế hệ phương tiện thông minh, an toàn và bền vững hơn cho tương lai. FPT hiện đang tham gia vào các lĩnh vực trọng điểm như AI-Defined Vehicle (AIDV), Software-Defined Vehicle (SDV), hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), infotainment, kết nối xe, xe điện và các ứng dụng AI trên ô tô.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia cuộc thi tại: https://fptautomotive-hackathon.com/ hoặc fanpage FPT Automotive Career.