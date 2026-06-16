Bất ngờ trường công top đầu Bắc Ninh lấy điểm chuẩn lớp 10 cực thấp

TPO - Nhiều phụ huynh và học sinh không khỏi bất ngờ khi điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường THPT Ngô Sĩ Liên - một trong những trường có chất lượng đào tạo hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh chỉ ở mức 9,38 điểm, tương đương trung bình hơn 3 điểm mỗi môn.

Ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Ngay sau khi công bố, mức điểm chuẩn 9,38/30 của Trường THPT Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo quy định, điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, không nhân hệ số. Với mức điểm chuẩn này, thí sinh chỉ cần đạt trung bình hơn 3 điểm mỗi môn đã đủ điều kiện trúng tuyển.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết trong số các học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Ngô Sĩ Liên, chỉ duy nhất một thí sinh có tổng điểm 9,38. Học sinh có điểm trúng tuyển thấp thứ hai đạt hơn 13 điểm. Điểm trung bình của toàn bộ học sinh trúng tuyển vẫn ở mức khoảng 24 điểm.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Trường THPT Ngô Sỹ Liên.

“Do trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu nên phải xét đến mức điểm 9,38. Toàn trường chỉ có 5 học sinh trúng tuyển dưới 18 điểm nên chất lượng đầu vào vẫn được bảo đảm”, ông Hùng thông tin.

Lý giải nguyên nhân xuất hiện mức điểm chuẩn thấp bất thường, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết năm nay Trường THPT Ngô Sĩ Liên được giao tuyển 585 chỉ tiêu. Có 780 học sinh đăng ký dự thi, trong đó 768 em dự thi thực tế.

Tuy nhiên, sau khi có kết quả xét tuyển, nhiều học sinh đạt điểm cao đã trúng tuyển vào các trường chuyên. Cụ thể, 203 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang, 2 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 1 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Dân tộc nội trú.

Sau khi các thí sinh này trúng tuyển tại các trường chuyên, số học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Ngô Sĩ Liên chỉ còn 559 em, thiếu chỉ tiêu so với kế hoạch. Do không có thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 nên nhà trường buộc phải xét tuyển hết các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 còn lại, kéo điểm chuẩn xuống mức 9,38 điểm.

Dù gây bất ngờ, ngành giáo dục khẳng định đây chỉ là trường hợp đặc biệt xuất phát từ việc thiếu nguồn tuyển và không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng đầu vào của một trong những ngôi trường THPT tốp đầu của tỉnh Bắc Ninh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, Trường THPT Hàn Thuyên (phường Võ Cường) có điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 cao nhất tỉnh với 22,76 điểm. Trường công lập có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 thấp nhất là Trường THPT Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) với 9,38 điểm.