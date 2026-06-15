Du học chuyển tiếp thạc sĩ: Hiểu thị trường trong nước và thích ứng biến động toàn cầu

Ký kết hợp tác giữa Viện ISB và Monash Business School - Ảnh: VIỆN ISB

Nhu cầu đội ngũ lãnh đạo hiểu thị trường quốc tế

Theo ghi nhận, nhiều doanh nghiệp hiện không còn đặt yêu cầu nhà quản lý chỉ giỏi vận hành nội bộ hay xử lý công việc chuyên môn. Khả năng đọc hiểu thị trường quốc tế, thích ứng với thay đổi chính sách, quản trị rủi ro và điều hành trong môi trường đa văn hóa đang trở thành những năng lực được quan tâm nhiều hơn.

Xu hướng này cũng phản ánh trong cách các chương trình đào tạo sau đại học quốc tế được thiết kế.

Điển hình ngày 29-5 mới đây, Viện ISB thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM ký kết hợp tác với Monash Business School (Đại học Monash, Australia), triển khai hai lộ trình sau đại học gồm Master of Management và Master of Global Business trong chương trình PSO Global.

Hai lộ trình được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Giáo sư Carla Wilkin (phải) - Chủ tịch Hội đồng Học thuật Monash University và Phó Trưởng khoa phụ trách Kiểm định và Quốc tế hóa của Monash Business School - Ảnh: VIỆN ISB

Trong đó, Master of Management tập trung vào năng lực quản trị và lãnh đạo dành cho đội ngũ quản lý tương lai. Chương trình cũng bao gồm các kiến thức về cân bằng mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp với năng lực điều hành và giải quyết các thách thức phức tạp.

Trong khi đó, Master of Global Business được thiết kế theo hướng đa ngành, giúp người học hiểu rõ hơn cách các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội tác động đến hoạt động kinh doanh quốc tế và vận hành toàn cầu. Đây cũng là nhóm kỹ năng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi môi trường kinh doanh ngày càng chịu ảnh hưởng từ các yếu tố ngoài chuyên môn quản trị truyền thống.

Chia sẻ về hai lộ trình Master of Management và Master of Global Business, giáo sư Carla Wilkin - Chủ tịch Hội đồng Học thuật và Phó Trưởng khoa phụ trách Kiểm định và Quốc tế hóa của Monash Business School - cho biết các lộ trình được xây dựng nhằm giúp học viên tiếp cận kiến thức quản trị toàn cầu, đồng thời gắn với thực tiễn kinh doanh trong nước. Monash Business School là một trường kinh doanh thuộc Monash University - xếp hạng 36 trong bảng xếp hạng Đại học thế giới, theo QS World University Rankings (2026).

Bà Wilkin cho rằng khi chuyển tiếp sang Monash Business School, học viên có cơ hội học tập trong môi trường kinh doanh quốc tế và hòa mình vào nền kinh tế Australia. Trải nghiệm này giúp người học quan sát trực tiếp cách doanh nghiệp vận hành trong một thị trường phát triển, đồng thời tích lũy thêm hiểu biết về văn hóa kinh doanh, môi trường làm việc đa quốc gia và các yêu cầu mới đối với đội ngũ quản lý trong bối cảnh toàn cầu.

Cũng theo bà Wilkin, Monash Business School chú trọng tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong các chương trình sau đại học. Học viên có thể tham gia các chương trình trải nghiệm ngành, Monash University Global Mentoring Program và kết nối với mạng lưới hơn 130.000 cựu sinh viên tại 133 quốc gia. Đây là nền tảng giúp người học mở rộng góc nhìn nghề nghiệp, tiếp cận hoạt động cố vấn, tham gia các dự án hợp tác và phát triển năng lực quản trị gắn với môi trường kinh doanh thế giới.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân (giữa) - hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB - Ảnh: VIỆN ISB

Hai giai đoạn tại Việt Nam và Australia

Hai lộ trình thạc sĩ Master of Management và Master of Global Business được triển khai theo mô hình chuyển tiếp sau đại học, cho phép học viên học giai đoạn nền tảng tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang Australia hoàn tất chương trình và nhận bằng chính thức từ Monash Business School.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB - cho rằng một trong những giá trị của chương trình nằm ở lộ trình đào tạo được tối ưu. Giai đoạn học tại Việt Nam giúp người học xây dựng nền tảng học thuật, phương pháp học và sự chuẩn bị cần thiết trước khi chuyển tiếp sang Monash. Ở giai đoạn sau tại Australia, học viên có cơ hội mở rộng góc nhìn quản trị, tiếp cận môi trường kinh tế phát triển và kết nối với mạng lưới học thuật, nghề nghiệp toàn cầu.

Theo ông Quân, hợp tác giữa Viện ISB và Monash Business School mở thêm một cơ hội học thuật quan trọng cho học viên Việt Nam ở bậc sau đại học. Monash là đại học thuộc nhóm Go8 của Australia, nằm trong nhóm 50 đại học hàng đầu thế giới, trong khi Monash Business School đạt bộ ba kiểm định quốc tế AACSB, EQUIS và AMBA. Vì vậy, lộ trình này giúp người học tại Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận một chuẩn đào tạo thạc sĩ quốc tế trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh toàn cầu.

TS Lê Huỳnh Phương Thục - Chủ tịch Viện PSO - cho rằng đào tạo sau đại học trong lĩnh vực quản trị cần gắn nhiều hơn với thực tiễn doanh nghiệp. Người học thạc sĩ hiện nay cần được tăng cường năng lực xử lý các bài toán cụ thể trong vận hành, thị trường, nhân sự, đổi mới và phát triển bền vững.

Vì vậy, PSO Global định hướng tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đưa các tình huống quản trị, hoạt động cố vấn, chia sẻ từ lãnh đạo ngành và dự án thực tế vào quá trình học. Kết nối giữa Viện ISB và Monash Business School được kỳ vọng bổ sung thêm chuẩn học thuật quốc tế, môi trường trải nghiệm tại Australia và mạng lưới nghề nghiệp rộng hơn cho học viên Việt Nam.

Hiện tại, mạng lưới đối tác quốc tế của chương trình PSO Global gồm ba trường đại học là Monash University, Western Sydney University và University of Waikato. Theo Viện ISB, mở rộng hệ sinh thái hợp tác quốc tế là một phần trong chiến lược quốc tế hóa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với môi trường lao động toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.