Tuyển sinh Lớp 10 Trường THPT Sài Gòn TPHCM năm 2026

Trường Trung học phổ thông Sài Gòn địa chỉ tại số 217 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh thông báo Tuyển sinh Lớp 10 năm học 2026 – 2027 theo phương thức xét tuyển.

Đối tượng tuyển sinh Lớp 10 THPT Sài Gòn

Học sinh trên toàn thành phố Hồ Chí Minh và ngoại tỉnh đúng độ tuổi quy định đã tốt nghiệp THCS năm 2026 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức tuyển sinh lớp 10 năm 2026

+ Xét học bạ THCS của học sinh, hạnh kiểm khá, tốt.

+ Xét tuyển theo điểm thi vào 10 của học sinh.

Hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT Sài Gòn

- Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu Trường Trung học phổ thông Sài Gòn);

+ Giấy khai sinh - bản sao;

+ Đơn xin học theo mẫu Trường THPT Sài Gòn;

+ Học bạ trung học cơ sở - bản chính;

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS;

+ Giấy báo kết quả thi vào lớp 10 của Sở GD&ĐT năm 2026 - bản chính (nếu có);

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có): giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên giảm học phí.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và nhập học:

- Từ 07 giờ đến 18 giờ, tất cả các ngày trong tuần (Từ Thứ 2 đến Chủ nhật).

- Nhà trường tổ chức nhập học cho thí sinh đủ điều kiện cho đến khi đủ chỉ tiêu được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép.

Kinh phí đóng góp khi nhập học

Lệ phí Hồ sơ tuyển sinh: 100.000 đồng/hồ sơ.

Phí nhập học: 2.000.000 đồng/học sinh/khóa học (không hoàn trả lại khi rút hồ sơ)

Các khoản thu 1 lần đầu các năm học 2026:

- Tiền cơ sở vật chất: 1.000.000 đồng/học sinh/năm học (không hoàn trả lại khi rút hồ sơ)

- Tiền BHYT: Theo quy định của BHYT.

Chương trình giáo dục và tổ chức lớp học Trường THPT Sài Gòn

Ngoài các môn học bắt buộc và lựa chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm định hướng cho học sinh xét tuyển các trường Đại học, Cao đẳng; Nhà trường bố trí lớp học tăng cường theo 1 trong 2 nhóm môn học sau:

+ Nhóm 1: gồm các môn: Toán, Vật Lí, Hóa học

+ Nhóm 2: gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Chương trình giáo dục của Nhà trường được thiết kế thành các chủ đề, tăng cường nội dung trải nghiệm, thực hành, đề cao khả năng tự học, tính chủ động, phát huy tối đa năng lực của mỗi học sinh.

- Ngoài các môn văn hóa, học sinh được học chương trình giáo dục nghệ thuật và thể thao theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phí: Mức học phí đối với các lớp học Trường Trung học phổ thông Sài Gòn

Năm học

Lớp học

Học phí lớp 10

(Năm học 2026-2027)

Học phí lớp 11

(Năm học 2027-2028)

Học phí lớp 12

(Năm học 2028-2029)

Lớp học tăng cường các môn: Toán, Vật lí, Hóa học

18.000.000 đ/năm học

= 10 lần đóng học phí

1.800.000đ/lần đóng học phí

29.000.000 đ/năm học

= 09 lần đóng học phí

3.222.000đ/lần đóng học phí

35.00.000 đ/năm học

= 09 lần đóng học phí

3.888.000đ/lần đóng học phí

Lớp học tăng cường các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

18.000.000/năm học

= 10 lần đóng học phí

1.800.000đ/lần đóng học phí

29.000.000 đ/năm học

= 09 lần đóng học phí

3.222.000đ/lần đóng học phí

35.000.000 đ/năm học

= 09 lần đóng học phí

3.888.000đ/lần đóng học phí

- Phụ huynh và học sinh có thể chọn hình thức đóng học phí theo từng lần, theo học kỳ, theo năm học.

- Năm lớp 10 Nhà trường thu 10 lần học phí. Năm lớp 11 và 12 Nhà trường thu 09 lần học phí.



- Lớp học tăng cường ngày học 02 buổi học (buổi sáng và buổi chiều).



Quy định về việc thu các khoản phí của Nhà trường:

Quý phụ huynh, học sinh cần hoàn thành đầy đủ các khoản phí của Nhà trường:

1. Phí đăng ký nhập học: Nộp 1 lần cho cả cấp học (với học sinh đầu cấp hoặc học sinh tuyển bổ sung).

Nộp 1 lần cho cả cấp học (với học sinh đầu cấp hoặc học sinh tuyển bổ sung). 2. Học phí năm lớp 10: Thu 10 lần/năm học (Học sinh học theo nhóm lớp nào đóng đủ theo nhóm lớp ấy), thời gian thu từ ngày 01 tới ngày 10 hàng tháng.

Thu 10 lần/năm học (Học sinh học theo nhóm lớp nào đóng đủ theo nhóm lớp ấy), thời gian thu từ ngày 01 tới ngày 10 hàng tháng. Hình thức thu học phí: Quý phụ huynh, học sinh có thể chọn một trong những cách thức đóng học phí như sau: Theo từng lần, theo học kỳ, theo năm học.

Quý phụ huynh, học sinh có thể chọn một trong những cách thức đóng học phí như sau: Theo từng lần, theo học kỳ, theo năm học. - Phương thức đóng học phí: Nộp bằng hình thức chuyển khoản

Thông tin tài khoản: Người thụ hưởng: Trường THPT SAIGON. Số TK: 12812988. Ngân hàng ACB phòng giao dịch Bình Hòa 2. Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ thông tin của thí sinh: “Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, học phí lần ”.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trường Trung học phổ thông Sài Gòn. Địa chỉ: Số 217 đường Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline Tuyển sinh THPT: 1800 1202 - 0812.217.217

Đăng ký xét tuyển lớp 10 tại Website: https://thptsaigon.edu.vn/dang-ky/

Trân trọng mời Quý Phụ huynh và học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 tại môi trường giáo dục tiên tiến, giúp học sinh phát triển toàn diện!