Phú Thọ: Dự án cấp bách ngăn lũ, chống ngập 600 tỷ thi công kiểu 'rùa bò'

TPO - Được kỳ vọng là công trình trọng điểm giúp ngăn lũ, chống úng ngập và thúc đẩy giao thương liên vùng, thế nhưng dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ, tỉnh Phú Thọ lại thi công ì ạch, hiện đã quá thời hạn hoàn thành.