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Phú Thọ:

Dự án cấp bách ngăn lũ, chống ngập 600 tỷ thi công kiểu 'rùa bò'

Viết Hà

TPO - Được kỳ vọng là công trình trọng điểm giúp ngăn lũ, chống úng ngập và thúc đẩy giao thương liên vùng, thế nhưng dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ, tỉnh Phú Thọ lại thi công ì ạch, hiện đã quá thời hạn hoàn thành.

Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ (tỉnh Phú Thọ) chậm tiến độ. Video: Viết Hà.
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Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Dự án﻿ có quy mô cải tạo, nâng cấp toàn diện tuyến đê kết hợp đường giao thông với chiều dài gần 16 km, nối quốc lộ 6, phường Kỳ Sơn đến xã Thịnh Minh (vị trí giáp ranh với TP. Hà Nội).
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Dự án được khởi công vào tháng 3/2024. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án phải hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, mốc thời gian cam kết đã trôi qua.
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Điều đáng nói là, bất chấp áp lực thời gian hoàn thành dự án, không khí thi công trên công trường lại vô cùng ảm đạm. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày đầu tháng 6, thời điểm thời tiết không quá nóng, toàn bộ công trường thi công im lìm; trên công trường chỉ có vài chiếc xe máy xúc, máy ủi nhưng không hề có dấu hiệu hoạt động.
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Chính sự chậm tiến độ dự án﻿ trễ này đã đẩy người dân địa phương vào một tình thế vô cùng khốn khổ. Khảo sát thực tế toàn bộ tuyến đường cho thấy, đường giao thông tại đây đang bị băm nát.
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Một số đoạn ngắn được hoàn thiện chắp vá, trong khi phần lớn chiều dài tuyến đường là những đoạn lồi lõm, sụt lún sâu tạo thành hàng loạt cái bẫy "ổ gà, ổ voi".
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Mặt đường nham nhở đất đá, mưa xuống là biến thành những vũng bùn lầy trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông﻿.
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Nguy hiểm hơn, tại các vị trí ta luy âm và ta luy dương, các điểm sạt trượt đất đá vẫn tiếp tục xuất hiện sau mỗi đợt mưa lũ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người qua đường.
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Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Văn Thích (xã Phú Minh) bức xúc: "Con đường quá nguy hiểm. Ổ voi, ổ gà lổn nhổn, hố sâu khắp nơi. Nhiều lần, tôi suýt ngã vì ô tô tránh nhau. Đặc biệt, những đoạn đường, cống thi công dang dở được rào chắn bằng vài cành tre, rất nguy hiểm cho người đi đường".
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Bà Bùi Thị Bình, xã Thịnh Minh ngao ngán nói, tuyến đường hiện hữu quá nhỏ hẹp, lại bị băm nát bởi công trình thi công dở dang khiến việc vận chuyển các loại nông sản, nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn, chi phí bị đẩy lên cao. “Trời mưa, ổ voi, ổ gà khiến tôi ngã xe máy 2 lần, rất may chỉ xây xước”, bà Bình nói.
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Bà Bình cho biết, người dân ngày đêm mong mỏi các cơ quan ban ngành tỉnh sớm vào cuộc quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.
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“Dự án cần sớm được hoàn thành để trả lại môi trường sống an toàn, thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho nhân dân, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước﻿”, bà Bình đề nghị.

Viết Hà
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