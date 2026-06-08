Dự án cấp bách ngăn lũ, chống ngập 600 tỷ thi công kiểu 'rùa bò'

TPO - Được kỳ vọng là công trình trọng điểm giúp ngăn lũ, chống úng ngập và thúc đẩy giao thương liên vùng, thế nhưng dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ, tỉnh Phú Thọ lại thi công ì ạch, hiện đã quá thời hạn hoàn thành.
Điều đáng nói là, bất chấp áp lực thời gian hoàn thành dự án, không khí thi công trên công trường lại vô cùng ảm đạm. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày đầu tháng 6, thời điểm thời tiết không quá nóng, toàn bộ công trường thi công im lìm; trên công trường chỉ có vài chiếc xe máy xúc, máy ủi nhưng không hề có dấu hiệu hoạt động.
Một số đoạn ngắn được hoàn thiện chắp vá, trong khi phần lớn chiều dài tuyến đường là những đoạn lồi lõm, sụt lún sâu tạo thành hàng loạt cái bẫy "ổ gà, ổ voi".
Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Văn Thích (xã Phú Minh) bức xúc: "Con đường quá nguy hiểm. Ổ voi, ổ gà lổn nhổn, hố sâu khắp nơi. Nhiều lần, tôi suýt ngã vì ô tô tránh nhau. Đặc biệt, những đoạn đường, cống thi công dang dở được rào chắn bằng vài cành tre, rất nguy hiểm cho người đi đường".
Bà Bình cho biết, người dân ngày đêm mong mỏi các cơ quan ban ngành tỉnh sớm vào cuộc quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.