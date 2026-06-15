Hà Nội: Thu phí không gian ngầm để 'siết lợi thế' các dự án bất động sản

TPO - Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chiều 15/6 quy định, đối với phần trong độ sâu từ 0-15m, tổ chức, cá nhân thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) phục vụ mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, thì phải nộp tiền thuê đất.

Chiều 15/6, tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp.

Nghị quyết quy định, đối với phần trong độ sâu từ 0-15m, tổ chức, cá nhân thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) phục vụ mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ phải nộp tiền thuê đất. Theo đó, đơn giá thuê đất tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt đất có mục đích sử dụng đất tương đương. Phần trong độ sâu hơn 15m thì được miễn tiền thuê đất.

Trường hợp sử dụng đất vào mục đích xây dựng bãi đỗ xe và các mục đích khác (ngoài mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ), tổ chức, cá nhân được miễn tiền thuê đất.

Một dự án chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đối với công trình ngầm gắn với công trình xây dựng trên bề mặt đất mà có phần diện tích vượt ra ngoài ranh giới trên bề mặt được giao/cho thuê: Trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ trong phần trong độ sâu từ 0-15m, phải nộp tiền thuê đất đối với phần vượt, bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt đất; phần trong độ sâu lớn hơn 15m được miễn tiền thuê đất.

Trường hợp sử dụng đất vào mục đích xây dựng bãi đỗ xe và các mục đích khác (ngoài mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ), phần trong độ sâu từ 0-15m, tổ chức, cá nhân phải nộp tiền thuê đất đối với diện tích công trình ngầm vượt ra ngoài. Đơn giá thuê đất tính bằng 10% đơn giá thuê đất trên bề mặt đất có mục đích sử dụng đất tương đương; phần trong độ sâu lớn hơn 15m được miễn tiền thuê đất.

Phí kết nối không gian ngầm là khoản tiền chủ đầu tư dự án bất động sản phải nộp khi có nhu cầu kết nối giao thông ngầm từ dự án bất động sản đến các bãi đỗ xe công cộng, ga đường sắt đô thị (không bao gồm khu vực TOD - mô hình phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông như ga metro, bến xe buýt nhanh) được nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu biểu quyết tại kỳ họp.

Thu phí không gian ngầm: Không để "phí chồng phí"

Báo cáo giải trình thêm về nghị quyết này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, khoản thu giá trị tăng thêm từ không gian tầng thấp được căn cứ theo quy định tại Điều 11 Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo ông Tuấn, hiện nay có nhiều dự án bất động sản hưởng lợi thế từ không gian tầm thấp làm tăng giá trị bất động sản. Do đó thành phố triển khai đánh giá khoản lợi thế khai thác không gian tầng thấp để đề xuất thu hệ số tăng thêm, làm cơ sở thu nộp ngân sách.

Nghị quyết đã đưa ra 4 khoản thu từ khu vực TOD và 4 khoản thu từ việc khai thác sử dụng không gian ngầm. Các khoản thu, khoản phí nêu trên được quy định cụ thể để giải quyết phát sinh với các giá trị sinh lời khác nhau. Do vậy các khoản thu này độc lập. Ông Tuấn khẳng định: Thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội sẽ trình HĐND thành phố mức thu, khoản phí cụ thể, đảm bảo không xảy ra tình trạng "phí chồng phí".