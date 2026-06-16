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Bộ Y tế thu hồi 45 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa

Trạch Dương

TPO - 45 sản phẩm mỹ phẩm bị Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc do vi phạm quy định về hồ sơ sản phẩm. Danh sách có sự xuất hiện của nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc như Anessa, Hadalabo, Aquafresh, TIA’M, một số trường hợp bị phát hiện có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành 4 công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không đáp ứng quy định về Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Một số sản phẩm còn bị xác định có công thức thực tế không phù hợp với hồ sơ công bố.

Danh sách thu hồi có sự xuất hiện của nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng như kem chống nắng Anessa, sữa rửa mặt Hadalabo, kem đánh răng Aquafresh, cùng các dòng mỹ phẩm TIA’M, ReiHaku Hatomugi, Bigen, Rosette và Propolinse.

Theo các văn bản được ban hành sau đợt kiểm tra doanh nghiệp trong tháng 3/2026, Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/7/2026.

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Nhiều sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng bị yêu cầu thu hồi.

Trong đợt xử lý này, Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) là đơn vị có số lượng sản phẩm bị thu hồi nhiều nhất với 20 sản phẩm mỹ phẩm. Danh mục bao gồm các sản phẩm thuộc thương hiệu Hadalabo, Anessa, Aquafresh, Bigen, Propolinse và Rosette. Theo kết luận của cơ quan quản lý, các sản phẩm bị thu hồi do Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định và công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ đã công bố.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Hà Nội) thu hồi 9 sản phẩm mỹ phẩm, chủ yếu thuộc thương hiệu ReiHaku Hatomugi và Salon Link. Các sản phẩm gồm sữa rửa mặt, nước tẩy trang, lotion, kem dưỡng ẩm, dầu gội và dầu xả. Nguyên nhân thu hồi là Hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tại TPHCM, công ty TNHH IWON Việt Nam bị yêu cầu thu hồi 10 sản phẩm mỹ phẩm thuộc các thương hiệu Luvum, TIA’M và Foodaholic. Sản phẩm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus bị xác định vừa không có đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm vừa có công thức không phù hợp với hồ sơ công bố. 9 sản phẩm còn lại bị thu hồi do vi phạm quy định về Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Cùng đợt, Công ty TNHH X.C.G.G thu hồi 6 sản phẩm mỹ phẩm, gồm các sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu TIA’M và kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation. Các sản phẩm này bị xác định không có đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo tới cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu thông và sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo quy định, các doanh nghiệp phải tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7.

Trạch Dương
#Thu hồi mỹ phẩm vi phạm quy định #Kiểm tra và xử lý sản phẩm thương hiệu nổi tiếng #Không đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) #Công thức sản phẩm không phù hợp công bố #Chỉ đạo thu hồi và tiêu hủy toàn quốc

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