Kết luận điều tra vụ án liên quan dự án phát triển du lịch nông thôn ở Lào Cai

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Văn Chấn (trước sáp nhập).

Theo kết quả điều tra, trong quá trình thực hiện Dự án Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Suối Giàng cũ, huyện Văn Chấn (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) giai đoạn 2024-2025, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập hồ sơ, chứng từ chi phí không đúng thực tế để thanh quyết toán kinh phí, từ đó rút tiền ngân sách nhà nước chi tiêu trái quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 7 bị can là nguyên lãnh đạo, cán bộ UBND xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Văn Chấn về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trụ sở UBND xã Suối Giàng cũ - nơi xảy ra vụ việc.

Quá trình điều tra mở rộng, ngày 14/5, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là chủ hộ kinh doanh về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã xâm phạm hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chính sách phát triển du lịch tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của các đối tượng. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những cá nhân liên quan; đồng thời thu hồi 100% số tiền thất thoát từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, cơ quan thuế đã xử phạt vi phạm hành chính các hộ kinh doanh liên quan đến hành vi vi phạm về hóa đơn với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can theo quy định của pháp luật.