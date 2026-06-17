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Tây Ninh 'chốt' siêu dự án hơn 7.900 tỷ đồng kết nối TPHCM - Đồng Tháp

Tiến Anh

TPO - HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua dự án đầu tư đường tỉnh ĐT827E với tổng kinh phí hơn 7.900 tỷ đồng, mở ra trục kết nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của cả vùng.

Ngày 17/6, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh (ĐT) 827E đoạn còn lại với tổng mức đầu tư dự kiến 7.941 tỷ đồng.

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Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI. Ảnh: Tiến Anh

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 19,5km, gồm hai đoạn: Từ nút giao quốc lộ 50 tại ngã ba Tân Kim đến đường ĐT826 dài khoảng 12,4km và đoạn từ ĐT827B đến ranh giới tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 7,1km. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ xây dựng hai đường song hành tổng cộng 4 làn xe, đồng thời giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60m.

Dự án này nhằm hoàn thiện tuyến ĐT827E, hình thành trục giao thông xuyên suốt kết nối TPHCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp, góp phần tăng cường liên kết vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long và các cửa ngõ kinh tế trọng điểm. Đồng thời, công trình giúp giảm áp lực giao thông cho các tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 50.

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Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp. Ảnh: Tiến Anh

Bên cạnh chức năng giao thông, dự án còn tạo quỹ đất dọc tuyến để phát triển đô thị, khu dân cư, công nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2028, tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng. Việc triển khai thi công và hoàn thành toàn bộ dự án sẽ thực hiện từ 2027 - 2031.

Để phục vụ công tác tái định cư cho người dân trong phạm vi dự án, tỉnh Tây Ninh dự kiến xây dựng 3 khu tại các xã Mỹ Lộc, Mỹ Lệ và Tầm Vu với tổng diện tích hơn 21ha. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

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Dự án Đường tỉnh 827E mở trục xuyên 3 tỉnh, thay đổi toàn bộ kết nối vùng. Ảnh. K.Đ

HĐND tỉnh Tây Ninh cũng thống nhất tách dự án trên thành 5 dự án thành phần gồm 3 khu tái định cư, dự án giải phóng mặt bằng và dự án xây dựng tuyến chính nhằm bảo đảm tiến độ triển khai.

Tuyến ĐT827E có tổng chiều dài khoảng 35,6km, quy mô tối thiểu 6 làn xe, điểm đầu tại ranh giới Cần Giuộc - Tây Ninh, điểm cuối tại ranh giới Tây Ninh - Đồng Tháp. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng mở ra hành lang phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 9 phường trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Bến Cầu, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Tân Biên, Tân Châu và Dương Minh Châu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tiến Anh
#Tây Ninh #ĐT827E #phát triển vùng #giao thông #đầu tư #hạ tầng giao thông tây ninh #tphcm

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