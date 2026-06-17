Cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển

TPO - “Cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển tương lai", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đổi mới công tác phối hợp với các tổ chức, đơn vị để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Sáng 17/6, Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến hành phiên trọng thể.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, là ngày hội lớn của những người đã từng chiến đấu, công tác, cống hiến trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; và cũng là dịp để hội nhìn lại chặng đường phấn đấu, trưởng thành, xác định phương hướng nhiệm vụ mới, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam là những người được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những chiến công hiển hách, bảo vệ biên cương, biển đảo, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

“Trong chiến đấu, các đồng chí không tiếc máu xương vì độc lập tự do của dân tộc; trong hòa bình trở về với đời thường, các đồng chí vẫn giữ trọn lời thề người lính, sống có lý tưởng, kỷ luật, nghĩa tình, có trách nhiệm với Đảng, với nước, với dân, với đồng chí, đồng đội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Như Ý)



Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dành thời gian nói về các kết quả đạt được của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh rằng, hội đã phấn đấu vượt qua những khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các cấp hội đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, hàng vạn hội viên là đảng viên đã được tín nhiệm bầu vào các cấp ủy các cấp; nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia Quốc hội, HĐND, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức ở cơ sở.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" tiếp tục lan tỏa. Nhiều cựu chiến binh đã trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, góp phần cho cộng đồng. Nhiều người đã trở thành Anh hùng Lao động trong lĩnh vực này. Đó là biểu hiện sinh động của ý chí tự lực tự cường, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm xã hội của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhìn nhận, các cấp hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với quân đội, công an, MTTQ, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội trong giáo dục truyền thống, vận động thanh niên nhập ngũ, tập hợp cựu quân nhân, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, quy tập hài cốt liệt sĩ, đối ngoại nhân dân và khắc phục hậu quả trong chiến tranh.

“Nhiều mô hình 'Cựu chiến binh tham gia hòa giải', 'bảo vệ an ninh Tổ quốc', 'tuyên truyền pháp luật', 'chuyển đổi số cộng đồng' đã chứng minh rằng: khi người cựu chiến binh còn tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm thì ở đó cơ sở thêm vững, lòng dân thêm yên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là tài sản tinh thần vô giá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ làm tốt nhiệm vụ truyền thống mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức hội, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự sắp xếp của MTTQ và các đoàn thể, đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần quán triệt, cụ thể hoá tinh thần Kết luận số 196 của Bộ Chính trị về công tác cựu chiến binh trong tình hình mới bằng các chương trình thiết thực; thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Ảnh: Như Ý)



Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp hội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở…

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cựu chiến binh là lực lượng có uy tín, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn và tiếng nói trọng lượng trong cộng đồng. Vì vậy, hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng những chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, có địa chỉ, có sản phẩm cụ thể, hướng vào những vấn đề hội viên cần, nhân dân quan tâm, cơ sở đang vướng. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục, đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.

Thứ ba, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, tri ân những cựu chiến binh không chỉ bằng tình cảm và chính sách, mà còn phải bằng việc tạo điều kiện để các cựu chiến binh tiếp tục cống hiến. Hội cần nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"...; khuyến khích, hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá. Mô hình tổ chức mới, phương thức quản trị mới và yêu cầu hoạt động quần chúng trong thời đại số đòi hỏi hội phải có cách làm mới. Các cấp hội cần giảm hành chính hóa, giảm hình thức, giảm hội họp không cần thiết; tăng đối thoại, tăng nắm bắt tình hình, tăng giải quyết việc cụ thể, tăng hiệu quả thực chất.

Thứ năm, phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tập hợp các cựu quân nhân, mở rộng đối ngoại nhân dân và tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về cựu chiến binh.

“Cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển tương lai. Các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng những hình thức sinh động, gần gũi và thuyết phục. Đồng thời, đổi mới phương thức tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ; phát huy đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh trong củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết hậu quả chiến tranh; chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.